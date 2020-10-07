В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов

В 1951 году испытательный полигон в Неваде стал местом испытания атомной бомбы. Расположенный посреди пустыни, он находился всего в сотне километров от Лас-Вегаса. В то время ядерные взрывы были чем-то вроде аттракциона - люди съезжались со всей страны, чтобы посмотреть на них, попивая мартини на балконе отеля.
Казино, яркие огни, ночная жизнь - вот чем был известен Лас-Вегас в свое время. Но в 50-х тут появилось одно необычное развлечение, которое привлекло в город еще больший поток людей. В 1951 году в пустыне Невады существовал полигон для испытаний атомной бомбы, взрывы которой стали настоящим аттракционом для местных жителей, а потом и для туристов.
Тема "ядерного туризма" стремительно набирала популярность - ее рекламировали, о ней писали крупные издания. Несмотря на испытания ядерного оружия, происходившие в течение тогда во многих других местах, именно в Вегасе из этого сделали такой громкий аттракцион. Организации, рестораны и другие заведения начали устраивать вечеринки, в которых вишенкой на торте был просмотр ядерного взрыва.
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В те годы население Лас-Вегаса выросло с 25 до 500 тысяч человек, а если считать посетивших его туристов - около 3 миллионов. Тогда же здесь подскочил уровень заболеваемости раком, после чего правительство решила, что взрывать ядерные бомбы небезопасно. Последнее испытание бомбы на полигоне в Неваде провели в 1962 году.
Сейчас ядерный туризм в какой-то мере возродился - благодаря Музею атомных испытаний в городе Парадайс, Невада, который открылся в 2005 году. Помимо прогулок по воссозданным старым полигонам и бомбоубежищам, музей организует для посетителей автобусные экскурсии на сам полигон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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