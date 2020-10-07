В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов

Казино, яркие огни, ночная жизнь - вот чем был известен Лас-Вегас в свое время. Но в 50-х тут появилось одно необычное развлечение, которое привлекло в город еще больший поток людей. В 1951 году в пустыне Невады существовал полигон для испытаний атомной бомбы, взрывы которой стали настоящим аттракционом для местных жителей, а потом и для туристов.