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В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов

В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов (16 фото)

Автор:
07 октября 2020 13:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: 50-е   история   прошлое   события   сша   факты   это интересно   ядерные взрывы   
1061
16
В 1951 году испытательный полигон в Неваде стал местом испытания атомной бомбы. Расположенный посреди пустыни, он находился всего в сотне километров от Лас-Вегаса. В то время ядерные взрывы были чем-то вроде аттракциона - люди съезжались со всей страны, чтобы посмотреть на них, попивая мартини на балконе отеля.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 50-е   история   прошлое   события   сша   факты   это интересно   ядерные взрывы   
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1k
Алексей 2 часа назад
Мда уж... Про атомный туризм в Америке рассказывают с шутками-прибаутками, а СССР за "Тоцкие учения" гнобят только так.
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6k
Alex 5 минут назад
В СССР в 1950-е возле Семипалатинска в зоне прямой видимости испытывали ядерные заряды в степи. Все смотрели бесплатно. А в 1956-м в Тоцких лагерях под руководством маршала Жукова провели учения: Сбросили ядерную бомбу, потом через эпицентр атаковала дивизия. Всего в учениях участвовало около 50000 военных. Ну и близлежащие деревни и сёла видели ядерный взрыв - их не отселяли.
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2
Олег Максимович Час назад
И они учат весь мир жить ?)
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747
Kariya Час назад
Что там интересного? Хотя я и фейерверки не понимаю.
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1k
lekha-fil 2 часа назад
"Гриб" на снимках какой-то маловатый.
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17k
SerGProS 2 часа назад
Для желающих посмотреть поближе особый прайс
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов
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1k
SSD 2 часа назад
Хороший тамада... и конкурсы интересные)))
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260
Мистер Фикс 2 часа назад
Разве тогда не знали об опасности радиации?

Простительно Марии Кюри, которая радиоактивные таскала в карманах...
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747
Kariya Мистер Фикс Час назад
Знали, но не очень волновались, где-то как и с сигаретами: что-то есть, но это неточно и не со всеми))
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