Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня

Расовый конфликт, который привёл к резне и уничтожению "Чёрной Уолл-стрит", начался в лифте 30 мая 1921 года. 19-летний Дик Роулэнд (Dick Rowland) работал на Main Street чистильщиком обуви. В тот злополучный день он совершил два непростительных для чёрного человека в США проступка. Во-первых, он воспользовался туалетом для белых. Рядом с тем местом, где он чистил обувь, был только один туалет, он находился на последнем этаже Drexel Building. И вот Роулэнду понадобилось сходить в туалет. Он добрался до места на лифте, остался незамеченным, но, когда выходил из спустившегося на первый этаж лифта, совершил второй непростительный проступок: схватил белого человека за руку. Считается, что Роуланд, выходя из лифта, споткнулся и схватился за белую лифтёршу, 17-летнюю Сару Пейдж (Sarah Page). На самом деле, неизвестно, что в этом лифте такого криминального совершил Роуланд. Пейдж против него обвинений не выдвигала. Она давала показания полицейским, но протокол допроса не сохранился, беглое полицейское расследование тоже ничего криминального не обнаружила, следов насилия на девочке не было. За Роулэндом никаких грехов не водилось, местные полицейские и служащие на Main Street, часто чистящие у него ботинки, его знали, поэтому и на его походы в “белый” туалет закрывали глаза. Скорее всего парень действительно споткнулся и то ли упал на Пейдж, то ли схватился за неё. Так или иначе она вскрикнула. Находившийся неподалёку клерк (белый) обернулся на крик и увидел, как из лифта выбегает чернокожий парень. Как этот клерк потом говорил полиции, он бросился к лифту и увидел побледневшую Пейдж. Очевидец немедленно бросился за полицейскими.