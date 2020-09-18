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LongFishki Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня

Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня (14 фото)

Автор:
18 сентября 2020 19:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: longfishki   Талса   история   конфликт   расизм   сша   факты   
1188
14
Об одной из самых позорных страниц американской истории.

Источник:

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Метки: longfishki   Талса   история   конфликт   расизм   сша   факты   
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5  комментариев
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695
Сергей Полчаса назад
он совершил два непростительных для чёрного человека в США проступка:
"Во-первых, он воспользовался туалетом для белых.
Второй непростительный проступок: схватил белого человека за руку."
ну как такое можно простит?!
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630
Konstantine 4 минуты назад
ключевая фраза - "высчитать сумму компенсации", как никакая другая отражает сущность америки
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7k
Александр 6 минут назад
Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня
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35k
doker 9 минут назад
СМИ, такие СМИ. Из-за какой-то нелепой статьи борзописца погибли люди. А сейчас разве не так?
"К штыку приравняли перо".
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Михаил 36 минут назад
Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня
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