Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня

Об одной из самых позорных страниц американской истории.
Район Гринвуд в городе Талса, прозванный в народе “Чёрной Уолл-стрит”, был самым богатым чёрным районом в США. В Гринвуде чернокожие владели по меньшей мере тремя сотнями различных заведений. В частности, там был самый крупный в Штатах “чёрный” отель. Там были театры, аптеки, больницы для чёрных - город внутри города. Вообще, штат Оклахома, в котором находится Талса, был известен процветающими чёрными общинами. До начала 1920-х годов чёрным и белым в Талсе удавалось худо-бедно сосуществовать (по меркам начала века, конечно же), а в 1920 году случился экономический кризис. Он был не такой масштабный и долгий, как кризис 1929 года, но всё же уровень безработицы заметно вырос. Кризис привёл к тому, что на одного белого и одного чёрного по статистике было одно рабочее место, а то и не одного. Безработица сильнее озлобила и без того озлобленных людей. А ещё совсем недавно закончилась Первая мировая, и ветераны, хоть чёрные, хоть белые, прихватив с фронта оружие, без боя уступать соседям с другим цветом кожи не желали.
Расовый конфликт, который привёл к резне и уничтожению "Чёрной Уолл-стрит", начался в лифте 30 мая 1921 года. 19-летний Дик Роулэнд (Dick Rowland) работал на Main Street чистильщиком обуви. В тот злополучный день он совершил два непростительных для чёрного человека в США проступка. Во-первых, он воспользовался туалетом для белых. Рядом с тем местом, где он чистил обувь, был только один туалет, он находился на последнем этаже Drexel Building. И вот Роулэнду понадобилось сходить в туалет. Он добрался до места на лифте, остался незамеченным, но, когда выходил из спустившегося на первый этаж лифта, совершил второй непростительный проступок: схватил белого человека за руку. Считается, что Роуланд, выходя из лифта, споткнулся и схватился за белую лифтёршу, 17-летнюю Сару Пейдж (Sarah Page). На самом деле, неизвестно, что в этом лифте такого криминального совершил Роуланд. Пейдж против него обвинений не выдвигала. Она давала показания полицейским, но протокол допроса не сохранился, беглое полицейское расследование тоже ничего криминального не обнаружила, следов насилия на девочке не было. За Роулэндом никаких грехов не водилось, местные полицейские и служащие на Main Street, часто чистящие у него ботинки, его знали, поэтому и на его походы в “белый” туалет закрывали глаза. Скорее всего парень действительно споткнулся и то ли упал на Пейдж, то ли схватился за неё. Так или иначе она вскрикнула. Находившийся неподалёку клерк (белый) обернулся на крик и увидел, как из лифта выбегает чернокожий парень. Как этот клерк потом говорил полиции, он бросился к лифту и увидел побледневшую Пейдж. Очевидец немедленно бросился за полицейскими.
Утром следующего дня Роулэнда задержали в Гринвуде, в доме матери. Днём 31 мая местная газета написала о дерзком нападении чернокожего по кличке “Алмазный Дик” (вероятно, его так прозвали потому, что ботинки после его тряпки блестели, как алмазы. Но Dick - это не только Ричард, но и сленговое название полового члена, так кличка удачно сочеталась с версией об изнасиловании) на 17-летнюю сиротку, которая работала лифтёршей, чтобы заработать на колледж. В статье рассказывалось, что Дик разорвал на ней одежду, расцарапал лицо и тело. К счастью, на крик прибежал белый клерк и спас девочку от надругательства. Также в газете было указано о задержании Роулэнда. После выхода газеты, к зданию окружного суда, стали стягиваться разгневанные беззаконием белые жители Талсы. Они требовали выдать им мальчишку.
У суда собралось около 1000 белых. По распоряжению шерифа, Роулэнда отвели на последний этаж, поставили рядом с ним вооружённую охрану, отключили лифты и забаррикадировали двери. Сам шериф попытался успокоить толпу, но был освистан. Тем временем в Гринвуде тоже нарастало беспокойство. Местные жители быстро сообразили, чем дело Роулэнда может для них закончиться, и стали решать, как помочь мальчику и не дать себя в обиду. В итоге самые смелые жители района, ветераны войны, схватили свои винтовки, и отправились к зданию суда, чтобы помочь охранникам. Куклуксклановцы, увидев чёрнокожих с оружием, тут же покинули свой пост, чтобы вернуться туда вновь с пистолетами и винтовками.
Шериф уговорил 25 чёрных ветеранов вернуться в Гринвуд от греха подальше, они его послушали и ушли. Но вечером поползли слухи, что клановцы берут суд штурмом. Новый отряд из Гринвуда, около 75 человек с оружием, снова отправились к суду. Никакого штурма не было, но белые на этот раз тоже были вооружены. Шериф во второй раз отправил ветеранов домой, однако мирно им уйти не удалось: кто-то выстрелил в воздух, и началась битва.
Гринвудцы сильно уступали числом, поэтому довольно быстро их удалось вытеснить к границам чёрного района. Но там клановцев встретили во всеоружии, поэтому они отступили, чтобы собраться с силами. Действия клановцев встретили поддержку белого населения Талсы (по некоторым данным, им даже помогали полицейские). Утром 1 июня клановцы атаковали Гринвуд с воздуха. У них в распоряжении было несколько собственных бипланов, ещё они заимствовали несколько почтовых самолётов, в общей сложности их воздушный флот насчитывал 12 самолётов. С самолётов “белые” сбрасывали на Гринвуд зажигательные бомбы (выше кадр из сериала HBO "Хранители"). Так как пожарные не смели туда сунуться, квартал быстро охватил огонь. Поражение гринвудцев было неминуемо, но они отстреливались до последнего и даже убили одного лётчика. Днём в город вошли войска национальной гвардии. Военные взяли под охрану крупные административные здания, которые стали убежищем для бежавших из охваченного огнём Гринвуда, где к тому времени уже хозяйничали клановцы.
За сутки Гринвуд был полностью уничтожен. Что не сгорело, то было разбито и разграблено клановцами. Более 1200 домов было уничтожено. Дика Роулэнда отпустили, ему не стали предъявлять никаких обвинений. Известно только, что он сразу же переехал из Талсы, дальше его следы в истории теряются. В разжигании беспорядков обвинили вооружённых жителей Гринвуда, но их тоже отпустили. Власти сделали вид, что ничего не было.
Погром “Чёрной Уолл-стрит” очень долго был запретной темой, особенно для белого населения не только Талсы, но и США. О расовых беспорядках в Талсе не писали газеты, не издавались книги на эту тему (первая книга написана в 1992 году), не говорили по ТВ и не рассказывали в школах и университетах. В прологе доклада комиссии, изучавшей события 1921 года в Талсе, член палаты представителей от Оклахомы Дон Росс (Don Ross) пишет, что в школе учитель истории рассказывал им о расовых беспорядках в Талсе, случай для середины 1950-х уникальный. Россу тогда было 15 лет, он не поверил рассказу учителя, вскочил со стула и заявил на весь класс: “Ничего этого не было. Хватит нам сказки рассказывать”. Учитель оставил Росса после уроков и показал ему фотографии дымящихся руин Гринвуда и рассказал, что сам пережил эти события. Дон Росс позже вошёл в комиссию по расследованию разгрома “Чёрной Уолл-Стрит”, которая была созвана лишь в 1997 году. Комиссия выяснила, что в ходе беспорядков было убито 300 человек (по официальным данным 1921 года было убито 36 человек - 10 белых, 26 чёрных, но в газетных заголовках того времени указаны совсем другие цифры - 100, 85 и более, 175). Поиски захоронений погибших проводятся по сей день.
В начале сентября группа афроамериканцев, проживающих в городе Талса, подала в суд на городскую администрацию из-за событий почти столетней давности. Одним из истцов является 105-летняя Лесси Беннингфилд “Мама” Рэндл (Lessie Benningfield “Mother” Randle), одна из двух ныне живущих свидетелей погрома в Талсе.
Родственники погибших в беспорядках 1921 года уже подавали в суд иск против Талсы и Оклахомы в 2003 году. Тогда иск был отклонён из-за истечения срока давности. Но истцы уверены, что в этот раз суд будет на их стороне. В прошлом году штат Оклахома отсудил у фармацевтических компаний 500 млн долларов за распространение опиоидов. Там суду тоже пришлось окунуться в историю, правда, не на 100, а на 40 лет назад, чтобы докопаться до истины. То есть судебный прецедент есть. К тому же в следующем году будет 100-летняя годовщина тех ужасных событий, а значит внимание к Талсе будет особое. В-третьих, если уж некоторые штаты сейчас раздумывают о выплате репараций за годы рабства, то в деле о погроме "Чёрной Уолл-стрит" подавно должна быть поставлена точка в виде денежных компенсаций, пусть и не лично тем двум выжившим и родственникам погибших, но чернокожим общинам. Так считают истцы. Сейчас специалисты изучают события 1921 года, чтобы высчитать сумму компенсации.
Родственники погибших в беспорядках 1921 года уже подавали в суд иск против Талсы и Оклахомы в 2003 году. Тогда иск был отклонён из-за истечения срока давности. Но истцы уверены, что в этот раз суд будет на их стороне. В прошлом году штат Оклахома отсудил у фармацевтических компаний 500 млн долларов за распространение опиоидов. Там суду тоже пришлось окунуться в историю, правда, не на 100, а на 40 лет назад, чтобы докопаться до истины. То есть судебный прецедент есть. К тому же в следующем году будет 100-летняя годовщина тех ужасных событий, а значит внимание к Талсе будет особое. В-третьих, если уж некоторые штаты сейчас раздумывают о выплате репараций за годы рабства, то в деле о погроме "Чёрной Уолл-стрит" подавно должна быть поставлена точка в виде денежных компенсаций, пусть и не лично тем двум выжившим и родственникам погибших, но чернокожим общинам. Так считают истцы. Сейчас специалисты изучают события 1921 года, чтобы высчитать сумму компенсации.
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"Во-первых, он воспользовался туалетом для белых.
Второй непростительный проступок: схватил белого человека за руку."
ну как такое можно простит?!
"К штыку приравняли перо".