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Правила жизни "Ангелов Ада"

Правила жизни "Ангелов Ада" (31 фото)

Автор:
10 декабря 2020 10:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: ангелы ада   байкеры   интересно   история   мотоциклетные банды   правила   сша   факты   
787
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Знаменитая мотоциклетная банда "Ангелы Ада" была основана в 1948 году. С тех пор она только набирала авторитет в неформальных кругах США. Несмотря на внешнюю вольницу, жизнь банды строго регламентирована, и ее члены живут по своим строгим правилам. Давайте с ними познакомимся!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ангелы ада   байкеры   интересно   история   мотоциклетные банды   правила   сша   факты   
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5  комментариев
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7k
Клёст 24 минуты назад
Ну прямо не банда, а духовный рыцарский орден))
А в армии, исключительно американской, конечно же, им можно служить, или нет?)
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1k
Мистер Фикс 6 минут назад
Прям добровольная принудиловка
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387
Владимир 10 минут назад
В любой секте, банде, клубе и т.д. есть свои правила и снаружи кажется что их придерживаются. Но внутри уже сформирована целая система обхода этих правил. Не надо здесь рисовать джедаев. Люди везде одинаковы.
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