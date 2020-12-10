Правила жизни "Ангелов Ада"

Фанатам группы и кандидатам в ее члены нельзя носить именные жилеты, но обычную одежду с символикой группы - пожалуйста! Это, напротив, приветствуется как знак преданности "Ангелам". У группировки есть свои магазины сувениров, где их поклонники могут закупить разнообразные футболки, майки, банданы и кепки "Ангелов Ада". В магазине есть особый отдел с вещами, которые могут носить лишь сами "Ангелы": не запутаешься.