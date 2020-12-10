Правила жизни "Ангелов Ада"

Знаменитая мотоциклетная банда "Ангелы Ада" была основана в 1948 году. С тех пор она только набирала авторитет в неформальных кругах США. Несмотря на внешнюю вольницу, жизнь банды строго регламентирована, и ее члены живут по своим строгим правилам. Давайте с ними познакомимся!
На то, чтобы стать полноправным членом "Ангелов Ада", уходит несколько лет. При этом, вступив в "Ангелы" ты уже не имеешь права уйти. Главным правилом с самого начала было: чтобы ты вступил в банду, за тебядолдны проголосовать все ее члены.
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Перед тем, как стать членом банды, нужно было некоторое время провести в кандидатах - то есть, тусоваться с "Ангелами Ада" и выполнять их поручения. Кандидатов регулярно приглашают на мероприятия банды, чтобы с ними могли пообщаться остальные и составить о них более подробное представление.
У каждого из "Ангелов Ада" есть личный жилет с названием банды, логотипом и собственным именем. Это священная вещь для каждого из них.
Дресс-код "Ангелов" варьируется от отделения к отделению, но общие правила просты: черные джинсы, футболка, жилет. Кое-где разрешены шорты, но в некоторых отделениях они строго запрещены.
"Ангелы" всгда едут по улице в строгом порядке, даже если их несколько десятков и они занимают улицу целиком (такое бывает, и нередко). Во главегрупы едет начальник колоннны, затем - президент местного отделения, затем, в оговоренной последовательности, - все остальные.
Если одного из "Ангелов" останавливает полицейский, вся группа останавливается и терпеливо ждет товарищей. Это позволяет сохранить порядок движения, демонстрирует байкерское братство, да и полицейским как бы намекает, что с байкерами ссориться не стоит.
Членам бмнды не разрешается работать в тюрьмах, иметь с пенитенциарными учреждениями контракты или любые иные договорные отношения. Также им запрещается служить в полиции - из-за возможного конфликта интересов
"Ангелы" должны держать язык за зубами обо всем, что происходит в банде. Заложившийполиции одного из товарищей немедленно изгоняется из "Ангелов".
Членство в группе пожизненное, из нее нельзя выйти добровольно. Единственный способ покинуть "Ангелов Ада" - нарушить какое-либо из строгих групповых правил. Неудивительно, что с годами группировка становится для "Ангелов" второй семьей.
"Ангелы Ада" не имеют права разговаривать с журналистами точно так же, как и общаться с полицией. Это - еще одно правило, обеспечивающее секретность для группировки.
Не каждый байкер достоин стать "Ангелом Ада". Одно из требований - правильный мотоцикл, и это, конечно же, Harley Davidson. Некоторые отделения разрешают своим членам пользоваться другими - только американскими! - байками, но очень немногие.
Для члена банды мотоцикл - единственно возможный вид транспорта. Чтобы вступить в нее, нужно действительно быть фанатом мототехники. Иначе трудно будет выдержать групповые покатушки: сами "Ангелы" посчитали, что за год они в компании товарищей проезжают около 20 000 километров.
Об этом никто не говорит вслух, но поссещение мероприятий, устроенных бандой, - покатушек, вечеринок и пьянок, - обязательно для всех ее членов. Если кто-то из "Ангелов" не появится на одном из ее мероприятий, это будет расценено как глубокое неуважение к товарищам.
Ангелы называют друг друга "семьей", и то логично: ведь они проводят вместе большую часть времени и объединены общими стремлениями.
оздать местное отделение "Ангелов Ада" не так просто, иногда на это уходят годы. Для начала требуется наличие крепкой байкерской группировки, которая годами ездит вместе, живет по соседству и придерживается стиля Harley Davidson.
В группе принята строго определенная система наказаний за предательство. Каких, никто толком не знает: это относится к секретам группы, делиться которыми ее членам строго запрещено.
"Ангелы Ада" называют себя братством не зря: это чисто мужской коллектив. Женщины не могут стать членами группировки, хотя подруги, жены и дочери байкеров играют немалую роль в жизни "Ангелов".
Правильное написание названия группировки - HELLS ANGELS, хотя с точки зрения английского языка сюда закралась ошибка: в слове HELL'S должен стоять апостроф, как указано. Но "Ангелы" решили, что он им не нужен, - они вообще любят нарушать правила.
Фанатам группы и кандидатам в ее члены нельзя носить именные жилеты, но обычную одежду с символикой группы - пожалуйста! Это, напротив, приветствуется как знак преданности "Ангелам". У группировки есть свои магазины сувениров, где их поклонники могут закупить разнообразные футболки, майки, банданы и кепки "Ангелов Ада". В магазине есть особый отдел с вещами, которые могут носить лишь сами "Ангелы": не запутаешься.
Среди "Ангелов Ада" действуют строгие антинаркотические правила: любой из "Ангелов", пойманный на употреблении наркотиков, может вылететь из группировки.
У сайта "Ангелов Ада" есть открытая и закрытая, клубная часть. На клубные страницы можно попасть лишь при наличии официального разрешения вебмастера группы, а вот общая часть открыта для всех.
Кандидату в члены группировки приходится познать на себе все прелести "дедовщины". Байкеры иогут строить новичка в меру собственной фантазии, а ему строго запрещено сопротивляться наездам "дедушек". Так что время кандидатства - очень трудный этап для будущих "ангелов".
Одно из строгих правил группы: общение с женщиной - любой степени близости - может происходить лишь с ее однозначного согласия. Правило действовало еще в те времена, когда о политкорректности и речи не было.
После вступления в "Ангелы" клуб официально становится главным в жизни байкера. Никакие семейные или личные проблемы не оправдывают манкирование обязаностями члена клуба: клуб - важнее всего.
"Ангелы Ада" не слишком стремяться соответствовать современному тренду в смысле расового разнообразия - лишь недавно и в небольших количествах в группировку стали принимать латиноамериканцев.
Каждое подразделение "Ангелов Ада" владеет собственной территорией. На ней не имеют права тусоваться другие байкерские банды, но свободный проезд по ней разрешен.
Как ни сложно в это поверить, "Ангелы Ада" занимаются благотворительностью. Каждый год они проводят благотворительный мотопробег "Toys for Tots" ("Игрушки для малышей"), к которому могут присоединиться все желающие байкеры.
Один из главных принципов жизни "Ангелов Ада" - уважение ко всем, кто уважительно относится к ним. Они будут вежливо общаться с вами, пока вы столь же вежливы по отношению к ним и их правилам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А в армии, исключительно американской, конечно же, им можно служить, или нет?)