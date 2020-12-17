Пёс "потерял нюх" заснув рядом с кошечкой, но ревнивая подруга расставила всё по своим местам: видео

В сети набирает просмотры видео, запечатлевшее разборки домашних животных. На первых кадрах, опубликованного в сети ролика , видно, как кобель спит на полу нос к носу, с растянувшейся на своём коврике кошкой. Казалось, ничто не предвещало неприятностей...
Однако, кошачье-собачья идиллия, в одно мгновенье превратилась в жёсткие выяснения отношений, когда в комнату заглянула собака, не одобряющая незаконные кошачье-собачьи связи и нарушения неписаных кодексов собачьего поведения - это было как гром среди ясного неба... Но как говорят, лучше один раз увидеть:
После короткой но бурной стычки, обиженные собаки друг на друга собаки разошлись, каждая в свою сторону, а встревоженная кошечка осталась осматриваться по сторонам: не идут ли ещё гости со своими разборками?
Источник, опубликовавший ролик сообщил, что, комментируя видео, пользователи очень хотели знать, в каких отношениях между собой, до этого состояли собаки.
Источник:
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Он спокойно спал на одном коврике с соседской кошкой.
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У сестры был огромный доберман.
Как то он сунул морду в мусоропровод и вытащил свою морду из него с котенком, вцепившимся ему в нос - какая то сволочь так выбросила котят и один как то удержался.
Сестра оставила котенка.
Было прикольно - доберман выучил котенка (потом кота) командам.
Кот выполнял команды: сидеть, лежать и прочее. Вот только голоса не подавал.
Еще кот любил гонять собак.