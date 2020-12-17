Пёс "потерял нюх" заснув рядом с кошечкой, но ревнивая подруга расставила всё по своим местам: видео

После короткой но бурной стычки, обиженные собаки друг на друга собаки разошлись, каждая в свою сторону, а встревоженная кошечка осталась осматриваться по сторонам: не идут ли ещё гости со своими разборками?

Источник, опубликовавший ролик сообщил, что, комментируя видео, пользователи очень хотели знать, в каких отношениях между собой, до этого состояли собаки.