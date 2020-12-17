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Пёс "потерял нюх" заснув рядом с кошечкой, но ревнивая подруга расставила всё по своим местам: видео

Пёс "потерял нюх" заснув рядом с кошечкой, но ревнивая подруга расставила всё по своим местам: видео (1 фото)

Автор:
17 декабря 2020 20:10
Сообщество : Животные
Метки: грызня   драка   кошки   отношения   поведение   просмотры   разборки   собаки   
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В сети набирает просмотры видео, запечатлевшее разборки домашних животных. На первых кадрах, опубликованного в сети ролика , видно, как кобель спит на полу нос к носу, с растянувшейся на своём коврике кошкой. Казалось, ничто не предвещало неприятностей...

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Метки: грызня   драка   кошки   отношения   поведение   просмотры   разборки   собаки   
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3  комментария
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8k
albedo 2 часа назад
У меня в детстве был спаниель.
Он спокойно спал на одном коврике с соседской кошкой.
-
У сестры был огромный доберман.
Как то он сунул морду в мусоропровод и вытащил свою морду из него с котенком, вцепившимся ему в нос - какая то сволочь так выбросила котят и один как то удержался.
Сестра оставила котенка.
Было прикольно - доберман выучил котенка (потом кота) командам.
Кот выполнял команды: сидеть, лежать и прочее. Вот только голоса не подавал.
Еще кот любил гонять собак.
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−6
Князь Курбский Час назад
Кошка сытая была
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13k
vikklu Час назад
Бабья ревность бессмысленная и беспощадная.
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