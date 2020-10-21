Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак

Азмаель даже ходит на прогулки вместе со своими мохнатыми друзьями: "Иногда кажется, что у нас три собаки. Но на прогулках мы следим за Азмаелем, потому что, например, он не обращает внимания на машины но дорогах. Мы всегда подбегаем к нему и поднимаем на руки, если рядом появляется машина," - говорит Натали.