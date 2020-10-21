Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак

Раненого кота по кличке Азмаель подобрали на дороге в США. Добрые люди поухаживали за котиком, и решили оставить у себя. Они волновались, как две домашние собаки отреагируют на нового члена семьи... Но они с первого дня поняли - это судьба!
Жительница США по имени Натали с мужем подобрали котика по кличке Азмаель (Azmael) на дороге - тот был сильно ранен, и нуждался в срочной помощи. Супруги отвезли рыжика к ветеринару, надеясь, что он выживет...
К счастью, Азмаель выкарабкался, и после лечения семья решила забрать его к себе. Хозяева волновались, как на пушистого члена семьи отреагируют их собаки - старонемецкая овчарка Нимю (Nimue) и белая швейцарская овчарка Лиам (Liam).
К счастью, Азмаель выкарабкался, и после лечения семья решила забрать его к себе. Хозяева волновались, как на пушистого члена семьи отреагируют их собаки - старонемецкая овчарка Нимю (Nimue) и белая швейцарская овчарка Лиам (Liam).
"Когда Азмаеля привезли домой, он спокойно отнесся к собакам - особенно его заинтересовал Лиам, наша белая овчарка. Собаки сначала не очень понимали, что за существо перед ними - еда, гость или игрушка, - но потом они решили, что это их новый друг," - рассказывает хозяйка, Натали.
×
Между Лиамом и Азмаелем сразу возникли теплые отношения - они часто играли и проводили время вместе. Потом к компании подключился и Нимю, и эти трое стали лучшими друзьями. С тех пор почти всегда неразлучны!
Азмаель даже ходит на прогулки вместе со своими мохнатыми друзьями: "Иногда кажется, что у нас три собаки. Но на прогулках мы следим за Азмаелем, потому что, например, он не обращает внимания на машины но дорогах. Мы всегда подбегаем к нему и поднимаем на руки, если рядом появляется машина," - говорит Натали.
Источник:
Ссылки по теме:
- 35 животных из приютов, которым очень повезло встретить "своего" человека
- Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
- Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей
- Пара из Литвы переехала в Таиланд, и приютила 15 бездомных собак
- Пес часто бродил возле автосалона, и сотрудники решили его осчастливить
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...