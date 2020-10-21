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Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак

Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак (7 фото)

Автор:
21 октября 2020 20:21
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   кошки   кошки и собаки   собаки   фото   
629
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Раненого кота по кличке Азмаель подобрали на дороге в США. Добрые люди поухаживали за котиком, и решили оставить у себя. Они волновались, как две домашние собаки отреагируют на нового члена семьи... Но они с первого дня поняли - это судьба!
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Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   кошки   кошки и собаки   собаки   фото   
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leto2016 40 минут назад
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Alex Полчаса назад
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