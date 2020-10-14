Мексиканец спас 300 животных от урагана, поселив их у себя дома

Мужчина объяснил, что все животные стерилизованы, обработаны от паразитов и вакцинированы. К тому же они отлично ладят друг с другом, а потому никаких проблем за эти пару дней у него с ними не возникло, пишет Boredpanda.



После того, как опасность миновала и ураган ушел, все подопечные Пиментеля вернулись обратно в приют, правда, после стихии его предстоит восстановить. Но главное, что были спасены сотни жизней.