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Мексиканец спас 300 животных от урагана, поселив их у себя дома

Мексиканец спас 300 животных от урагана, поселив их у себя дома (4 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:53
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   кошки   мужик   поступок   собаки   спасение   фото   
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Рикардо Пиментеля из Мексики смело можно назвать настоящим героем. Во время мощного урагана Дельта, обрушившегося в октябре на Мексику и США, он забрал к себе домой более 300 бездомных собак и кошек.

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Метки: добро   животные   кошки   мужик   поступок   собаки   спасение   фото   
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Шурман 2 часа назад
Потомок ноя ?:)
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