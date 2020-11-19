Питомцы, которые ведут себя отвратительно, но их все равно любят

Почему животные частенько ведут себя плохо? Ими движет любопытство, желание попробовать запретные угощения, или просто поиграться. Как бы вы ни купали своего питомца в любви, он все равно рано или поздно сделает какую-нибудь пакость, пусть и не со зла. Посмотрите на этих питомцев, которые совсем не пожалели о содеянном!

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"Наш пес пошел за детьми в школу, хотя знал, что ему нельзя. Сотрудники школы оставили его в кабинете, чтобы дождаться родителей. Вот как он жалеет о содеянном:" 0 Источник:

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"Мой кот привел своего друга на обед, не спрашивая меня" 0 Источник:

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"Выражение морды моей собаки, когда ей не разрешают плавать, и когда разрешают" 0 Источник:

"Она разбудила меня в 5 утра, случайно увидев в зеркале "какую-то странную чужую собаку"" 0 Источник:

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"Наш Халк" 0 Источник:

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"А я рычу на всех, кто подходит ко мне, пока я лежу на диване" 0 Источник:

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"Искала его полчаса.. Оказалось, этот парень просто расслабляется в бассейне" 0 Источник:

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"Без комментариев. Просто наш мальчик!" 0 Источник:

"Это чудо уже умеет делать вид, что он совсем не знает, кто вырыл ту огромную яму во дворе" 0 Источник:

"Когда ты потерял все нервные клетки, ища собаку по дому.. А она уже ждет тебя в кроватке" 0 Источник:

"Мы купили попугая, и теперь Гизмо хочет проводить с ним 24/7. Мы запретили ему трогать клетку, но он нашел свой способ общаться" 0 Источник:

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"Я не представляю, кто мог съесть все цветы!" 0 Источник:

"Я настолько люблю маму, что защищаю ее каждый раз, когда папа пытается ее поцеловать" 0 Источник:

Когда брат - твоя любимая кроватка 0 Источник:

"У нашего кролика есть жуткая склонность - жевать головы барби, которые завалялись под кроватью" 0 Источник:

"Киви - наш неблагодарный питомец. Он всегда открывает на нас рот и покусывает, хотя мы купаем его в любви. Недавно у Киви появился малыш. Только вылупившись, он сразу начал грозно открывать рот - весь в отца" 0 Источник:

"Нет, ему не стыдно!" 0 Источник:

"Когда при тебе начинают есть вкусный бургер..." 0 Источник:

"Этот парень думает, что чем больше он улыбается мне, тем больше угощений он получит. Но не тут-то было!" 0 Источник:

"Когда делаешь вид, что не знаешь, куда пропала половина обеда на всю семью" 0 Источник:

"Наш пес решил, что для того, чтобы подружиться с кроликом, нужно самому стать кроликом..." 0 Источник:

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"Наш мальчик всегда найдет выход из любой ситуации. И из любой двери" 0 Источник:

"Услуги по мойке окон. Дорого" 0 Источник:

"В доме есть куча собачьих лежанок, но он выбирает мое плечо" 0 Источник:

"Обожаю вот так лежать в грязи, особенно после того, как меня помыли" 0 Источник:

"Никакой социальной дистанции!" 0 Источник:

"Наша красотка нашла на прогулке эту голову куклы. С тех пор это - ее любимая игрушка" 0 Источник:

"Когда папа просто начал есть чипсы, сразу нашлись другие желающие" 0 Источник:

"Пытался попробовать суп хозяйки, но в итоге сам оказался в тарелке" 0 Источник: