Питомцы, которые ведут себя отвратительно, но их все равно любят

Почему животные частенько ведут себя плохо? Ими движет любопытство, желание попробовать запретные угощения, или просто поиграться. Как бы вы ни купали своего питомца в любви, он все равно рано или поздно сделает какую-нибудь пакость, пусть и не со зла. Посмотрите на этих питомцев, которые совсем не пожалели о содеянном!
"Наш пес пошел за детьми в школу, хотя знал, что ему нельзя. Сотрудники школы оставили его в кабинете, чтобы дождаться родителей. Вот как он жалеет о содеянном:"
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"Это чудо уже умеет делать вид, что он совсем не знает, кто вырыл ту огромную яму во дворе"
"Когда ты потерял все нервные клетки, ища собаку по дому.. А она уже ждет тебя в кроватке"
"Мы купили попугая, и теперь Гизмо хочет проводить с ним 24/7. Мы запретили ему трогать клетку, но он нашел свой способ общаться"
"У нашего кролика есть жуткая склонность - жевать головы барби, которые завалялись под кроватью"
"Киви - наш неблагодарный питомец. Он всегда открывает на нас рот и покусывает, хотя мы купаем его в любви. Недавно у Киви появился малыш. Только вылупившись, он сразу начал грозно открывать рот - весь в отца"
"Этот парень думает, что чем больше он улыбается мне, тем больше угощений он получит. Но не тут-то было!"
"Наш пес решил, что для того, чтобы подружиться с кроликом, нужно самому стать кроликом..."
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Это пендосский юмор такой.
Кто пробовал с.е.к.с втроём?
Мы, с женой, устроились.
Холодновато.
Поэтому - под одеялом.
Но, в пиковый момент пришёл кот.
Забрался под одеяло, и...
В общем, процесс был сорван.