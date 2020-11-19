FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9160 постов • 1136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Питомцы, которые ведут себя отвратительно, но их все равно любят

Питомцы, которые ведут себя отвратительно, но их все равно любят (38 фото)

Автор:
19 ноября 2020 21:16
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
413
38
Почему животные частенько ведут себя плохо? Ими движет любопытство, желание попробовать запретные угощения, или просто поиграться. Как бы вы ни купали своего питомца в любви, он все равно рано или поздно сделает какую-нибудь пакость, пусть и не со зла. Посмотрите на этих питомцев, которые совсем не пожалели о содеянном!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   забавные животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
223k
Booharik 2 часа назад
Животные в семье, где отсутствует/нарушена/неправильная иерархическая лестница опасны, особенно для детей. Домашние животные должны понимать, кто в доме хозяин, и вести себя в соответствии с положением на иерархической лестнице, иначе у них появится желание доминировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
zurapod 5 минут назад
не вижу не чего отвратительного. все чертовски мило и забавно . это и есть минуты счастья от жизни с животным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
LinkLine Полчаса назад
а почему почерк на листках с легендой одинаковые? кто этот сумасшедший придумывает такую ахинею?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER LinkLine 19 минут назад
Он не придумывает.
Это пендосский юмор такой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Волк русский - Президент США Полчаса назад
Неожиданно, в середине ноября, похолодало.

Кто пробовал с.е.к.с втроём?
Мы, с женой, устроились.
Холодновато.
Поэтому - под одеялом.

Но, в пиковый момент пришёл кот.
Забрался под одеяло, и...

В общем, процесс был сорван.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простое и удобное приложение для создания собственных видеоклипов (5 фото) Простое и удобное приложение для создания собственных видеоклипов (5 фото) Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас" Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас" 24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта 24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта 40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный 40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный Забавный календарь с виноватыми собаками, которых поймали на месте преступления Забавный календарь с виноватыми собаками, которых поймали на месте преступления Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302202



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
0
125
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
Челябинские рабочие предложили министру труда попробовать прожить на МРОТ
0
320
Челябинские рабочие предложили министру труда попробовать прожить на МРОТ
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Студенты Оксфорда отказываются от мяса ради сохранения планеты
0
25
Студенты Оксфорда отказываются от мяса ради сохранения планеты
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты
3
9
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#люди#смешные#подборка#автомир#девушки#авария дня
#юмор#факты#интересное#советы#прикольные#СССР#россия#коронавирус#позитив#дикие животные
#интересно#животные#авария#дтп#авто авария#на различный вкус#спорт#автомобили#полиция#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться