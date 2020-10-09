24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта

Животные живут с нами на правах полноценных членов семьи, и случись с ними что - мы переживаем за них, как за детей. Но иногда своими выходками пушистики способны чуть ли не довести хозяев до сердечного приступа - например, как герои нашей подборки! То, что хозяева увидели сначала, повергло их в шок, но стоило посмотреть дважды, как им открылась полная картина.

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"Наша собака довела меня до истерики, заснув под подушкой дочки" 0 Источник:

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"У меня чуть сердце не остановилось!" 0 Источник:

"Мой кот перепугал меня до чертиков" 0 Источник:

"А мой всего лишь рассыпал паприку" 0 Источник:

Хозяйка обнаружила своего корги на полу в розовой жиже. Это оказалась питахайя! 0 Источник:

На это нужно посмотреть дважды 0 Источник:

"Я просто потеряла дар речи, когда увидела это" 0 Источник:

"Это всего лишь кошачья игрушка и шрам нашего мальчика" 0 Источник:

"Мне на секунду показалось, что у кошки дырка в животе" 0 Источник:

"Вот как моя собака пытается перепугать меня" 0 Источник:

"Замираю каждый раз, когда вижу это - но он просто любит спать так" 0 Источник:

"Что-то здесь не так..." 0 Источник:

"Пришла домой и увидела это.." 0 Источник:

"А мой кот решил довести меня до инфаркта вот так" 0 Источник:

"Проснулась посреди ночи от звука уведомления камеры наблюдения. Она обнаружила движение, и я страшно испугалась, но..." 0 Источник:

"Тетя сфотографировала свою собаку, пока ее стригли. У грумера нет половины правой руки, и выглядит это так, как будто его рука в собаке. Я была в шоке, впервые увидев эту фотку" 0 Источник:

"Испугался, когда увидел кота спящим в такой позе" 0 Источник:

"Тигр, ты ли это?" 0 Источник:

"Мой пес откапал для меня это "сокровище". Было страшно" 0 Источник:

"Я думала, что моя собака напала на другую, увидев ее мордочку. Но потом я заметила семена, и поняла, что это помидоры" 0 Источник:

"Иду себе спокойно домой, а тут.." 0 Источник:

"Что за черт?!" 0 Источник:

"Я просто передвигал вещи в гараже, как вдруг заметил это... Мой пес решил так заснуть" 0 Источник: