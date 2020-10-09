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24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта

24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта (25 фото)

Автор:
09 октября 2020 14:31
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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25
Животные живут с нами на правах полноценных членов семьи, и случись с ними что - мы переживаем за них, как за детей. Но иногда своими выходками пушистики способны чуть ли не довести хозяев до сердечного приступа - например, как герои нашей подборки! То, что хозяева увидели сначала, повергло их в шок, но стоило посмотреть дважды, как им открылась полная картина.
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Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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Serg2001 52 минуты назад
Снимал на телефон. Это одна и та же собачка. Просто она так быстро-быстро бегала вокруг кота в тачке, что почему-то умудрилась два раза на одном кадре остаться... Не фотошоп... ))
Снимал на телефон. Это одна и та же собачка. Просто она так быстро-быстро бегала вокруг кота в тачке, что почему-то умудрилась два раза на одном кадре остаться... Не фотошоп... ))
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