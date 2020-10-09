24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта

Животные живут с нами на правах полноценных членов семьи, и случись с ними что - мы переживаем за них, как за детей. Но иногда своими выходками пушистики способны чуть ли не довести хозяев до сердечного приступа - например, как герои нашей подборки! То, что хозяева увидели сначала, повергло их в шок, но стоило посмотреть дважды, как им открылась полная картина.
×
"Проснулась посреди ночи от звука уведомления камеры наблюдения. Она обнаружила движение, и я страшно испугалась, но..."
"Тетя сфотографировала свою собаку, пока ее стригли. У грумера нет половины правой руки, и выглядит это так, как будто его рука в собаке. Я была в шоке, впервые увидев эту фотку"
"Я думала, что моя собака напала на другую, увидев ее мордочку. Но потом я заметила семена, и поняла, что это помидоры"
Источник:
Ссылки по теме:
- 40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный
- Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
- "Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки
- Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы
- Уморительные фото собак в машинах, которые подарят порцию позитива
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...