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Мебель для домашних любимцев богачей: почувствуй себя лузером!

Мебель для домашних любимцев богачей: почувствуй себя лузером! (21 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   кошки   красивая жизнь   мебель для животных   собаки   у богатых свои причуды   
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Богатые люди - особые люди. Их домашние любимцы не довольствуются пошлыми когтеточками из ближайшего зоомагазина, а отдыхают на кушетках в стиле Людовика XIV. Смотрите и завидуйте!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   кошки   красивая жизнь   мебель для животных   собаки   у богатых свои причуды   
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6k
Nikita 16 минут назад
Чаще будет так
Чаще будет так
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294
1800 2 минуты назад
сам ты лузер
сам ты лузер
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