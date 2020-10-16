Мебель для домашних любимцев богачей: почувствуй себя лузером!

Богатые люди - особые люди. Их домашние любимцы не довольствуются пошлыми когтеточками из ближайшего зоомагазина, а отдыхают на кушетках в стиле Людовика XIV. Смотрите и завидуйте!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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