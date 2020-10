Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"

Еще пару лет назад в Твиттере появился флешмоб под названием "Как это начиналось и как это закончилось" ("how it started vs. how it ended") - пользователи публиковали свои фото-коллажи в стиле "тогда и сейчас", чтобы сравнить себя в детстве и взрослого. Теперь хозяева устроили такой же флешмоб со своими питомцами. Посмотрите, какими они были, когда хозяева спасли или принесли их домой, и какими стали сейчас: