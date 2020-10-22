Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"

Время идет, все мы растем и становимся старше - а с нами и наши любимые питомцы. Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором показали, какими их питомцы были, когда они их спасли или принесли домой, и какими стали сейчас. Как же быстро летит время!
Еще пару лет назад в Твиттере появился флешмоб под названием "Как это начиналось и как это закончилось" ("how it started vs. how it ended") - пользователи публиковали свои фото-коллажи в стиле "тогда и сейчас", чтобы сравнить себя в детстве и взрослого. Теперь хозяева устроили такой же флешмоб со своими питомцами. Посмотрите, какими они были, когда хозяева спасли или принесли их домой, и какими стали сейчас:
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"Этого гальго по кличке Альфред нашла на улице и спасла организация Galgos del Sol в Испании. Он ищет дом, и прекрасно ладит с другими собаками и кошками"
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