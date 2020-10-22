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Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"

Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас" (41 фото)

Автор:
22 октября 2020 21:15
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   собаки   фото   
677
41
Время идет, все мы растем и становимся старше - а с нами и наши любимые питомцы. Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором показали, какими их питомцы были, когда они их спасли или принесли домой, и какими стали сейчас. Как же быстро летит время!
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Метки: до и после   домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   собаки   фото   
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6  комментариев
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111
etheral Час назад
Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"
Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"
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9k
Хью́берт 8 минут назад
Коты борзеют, вот мой.
Коты борзеют, вот мой.
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5k
Dima 42 минуты назад
Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"
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22k
Max Shtirlic 2 часа назад
Мои 18кг балбесятины

Мои 18кг балбесятины
Мои 18кг балбесятины
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9k
alexis Max Shtirlic 58 минут назад
Хотел быть биглем?
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22k
Max Shtirlic alexis 47 минут назад
Гончей :) или Гартхундом :) Когда был маленький - то мордочка была как у джек-рассел терьера :)
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