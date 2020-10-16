25 знаменитостей, которые спасли животных с улицы или из приютов

Рейнольдс подобрал своего пса на улице. "Я видел, как этот большой глупый ретривер уставился на меня, и я прошептал ему: "Эй, давай уберемся отсюда к чертовой матери". Он вскочил, как будто знал английский, прыгнул в мою машину, и с тех пор мы стали лучшими друзьями," - рассказал актер в интервью ABC News.