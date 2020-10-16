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25 знаменитостей, которые спасли животных с улицы или из приютов

25 знаменитостей, которые спасли животных с улицы или из приютов (26 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   знаменитости   кошки   питомцы   собаки   фото   шоу бизнес   
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26
Среди знаменитостей немало любителей и ярых защитников животных. Некоторые из них спасли с улицы или взяли из приютов не одного пушистика - и призывают других людей делать это. Дженнифер Энистон, Селена Гомес, Райан Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер... - список можно продолжать долго. Посмотрим на звездных хозяев, которые подарили бездомным животным новую жизнь.
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Метки: домашние животные   животные   знаменитости   кошки   питомцы   собаки   фото   шоу бизнес   
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aleksei 20 минут назад
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