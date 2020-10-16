25 знаменитостей, которые спасли животных с улицы или из приютов

Среди знаменитостей немало любителей и ярых защитников животных. Некоторые из них спасли с улицы или взяли из приютов не одного пушистика - и призывают других людей делать это. Дженнифер Энистон, Селена Гомес, Райан Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер... - список можно продолжать долго. Посмотрим на звездных хозяев, которые подарили бездомным животным новую жизнь.
Селена Гомес и ее Винни
Селена Гомес обожает собак. Она спасла уже семь собачек, и Винни стала седьмой в ее большой собачьей семье.
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Райан Рейнольдс и Бакстер
Рейнольдс подобрал своего пса на улице. "Я видел, как этот большой глупый ретривер уставился на меня, и я прошептал ему: "Эй, давай уберемся отсюда к чертовой матери". Он вскочил, как будто знал английский, прыгнул в мою машину, и с тех пор мы стали лучшими друзьями," - рассказал актер в интервью ABC News.
Крис Эванс и его Доджер
Актер впервые встретил Доджера в приюте для животных, который использовался в качестве съемочной площадки для одного из его кино-проектов. Он моментально влюбился в этого милаша, и забрал его с собой.
Зак Эфрон и Мака
Несколько месяцев назад Зак спас питбуля по имени Мака из зоомагазина в Лос-Анджелесе. По слухам, Мака стояла в очереди на эвтаназию в приюте, и зоомагазин как нельзя вовремя спас ее. Сейчас она счастливо живет со звездным хозяином.
Хилари Суонк и ее собачки
У Хилари Суонк есть четыре собаки, а еще - собственный приют для животных, благодаря которому тысячи бездомных пушистиков обрели хозяев.
Арнольд Шварценеггер и Датч
Шварценеггер приютил пса по кличке Датч во время пандемии. Он назвал собаку в честь своего персонажа в фильме "Хищник".
Джош Хатчерсон и Драйвер
У этого щенка питбуля было трудное прошлое - у него нет пальцев на задней лапе, а одна лапа вовсе была сломана, когда его нашли. Щенок провел 110 дней в приюте, но актер Джош Хатчерсон решил приютить его. Сейчас этот малыш живет жизнью, о которой и не мечтал!
Тейлор Свифт и Бенджамин
Тейлор увидела Бенджамина на съемках одного из клипов, и влюбилась в него с первого взгляда. Бенджи использовали для рекламной кампании, призывающей людей брать животных из приютов. Теперь он присоединился к двум другим кошкам певицы, и счастливо живет рядом с ней.
Дженнифер Энистон и ее питомцы - Клайд и Лорд Честерфилд
Недавно Энистон взяла из приюта маленького щенка по кличке Лорд Честерфилд. Помимо него, у актрисы есть еще две спасенные собаки.
Ева Мендес и Лучо
Чуть больше года назад Ева Мендес объявила о том, что они с Райаном Гослингом приютили собаку из приюта. Теперь с ними живет этот красавец - Лучо.
Аманда Сейфрид и Финн
Работая на съемочной площадке, Аманда встретила бродячую австралийскую овчарку. Актриса так привязалась к этому псу, что решила его приютить.
Джастин Теру и Кума
Джастин Теру - давний любитель и защитник животных. Эту собаку, пострадавшую после урагана Харви, он спас из приюта.
Зоуи Дешанель, Дот и Зельда
У Зоуи никогда не было домашних животных, но не так давно они с возлюбленным решили завести питомца. Приехав в приют, они увидели этих двух сестер. Они были очень близки друг к другу, и отдавали их только вдвоем. Пара решила подарить сестренкам дом!
Лиа Мишель и Шейла
Однажды актриса спасла шестерых котят, которых нашла, бродя по помещению киностудии "Парамаунт". Одну кошечку она оставила себе - это Шейла.
Шарлиз Терон и ее собаки - Джонни Юта и Беркли
Шарлиз Терон уже много лет является ярой защитницей пушистиков. Актриса сотрудничает с несколькими организациями по защите прав животных, а дома заботится о трех собаках.
Келлан Латс и Кода
Актер Келлан Латс всегда выступал за то, чтобы люди брали животных из приютов. Свою питомицу - австралийскую овчарку по кличке Кода - он взял из приюта.
Брукс Лайк и Кода
Канадский хоккеист Брукс Лайк взял хаски по кличке Кода из приюта еще в 2018 году. Тогда у него было еще две собаки, которые, к сожалению, позже скончались.
Лев Шрайбер
Двух собачек по кличке Вуди и Уиллоу, спасенных из урагана Харви в 2017 году, актер взял из приюта. А всего несколько месяцев назад он приютил еще одну дворняжку по кличке Скаут.
Саймон Коуэлл и его питомцы
Телеведущий Саймон Коуэлл - хозяин четырех спасенных собак. Трех собачек они с семьей взяли из приюта, а четвертую, Дейзи, он подобрал на Барбадосе в 2018 году.
Энн Хэтэуэй и ее собаки - Кеноби и Эсмеральда
В начале этого года Хэтэуэй приютила терьера по кличке Кеноби, которого назвала в честь персонажа из любимых "Звездных войн". Он присоединился к еще одной любимице актрисы - шоколадному лабрадору по кличке Эсмеральда.
Челси Хэндлер, Берт и Бернис
Американская комедиантка и актриса Челси Хэндлер обожает чау-чау. Этих двоих пушистиков она взяла из приюта, и подарила им дом.
Рэйчел Билсон и ее любимец - Турман Мурман
Турман Мурман - второй песик, которого спасла актриса Рэйчел Билсон.
Хилари Дафф , Люси и Иван
В 2018 году Хилари и ее партнер Мэтью Кома приютили пожилую по кличке Люси. Незадолго до этого пара спасла альпаку по кличке Иван - сейчас он живет на отдельной ферме, где о нем заботятся.
Люк Брайан с женой, и собакой Кимми
Кантри-певец Люк Брайан - владелец компании по спасению животных. А его большой дом - как зоопарк, в котором живет много животных, включая пони, кур и коз. В числе его любимиц - спасенная собака по кличке Кимми.
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