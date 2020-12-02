Как спасти ёлку от кота: советы бывалых

Для тех, у кого в доме живут четвероногие компаньоны, установка елки - это не только радость праздника, но и серьезная головная боль. Пожеванная мишура, замкнувшие гирлянды, разбитые шары и, наконец, упавшее дерево со всем убранством - это еще не все сюрпризы, которые могут устроить домашние питомцы! Чтобы такого не произошло, владельцы животных предпринимают самые серьезные меры - например, вот такие!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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