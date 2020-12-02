Как спасти ёлку от кота: советы бывалых

Для тех, у кого в доме живут четвероногие компаньоны, установка елки - это не только радость праздника, но и серьезная головная боль. Пожеванная мишура, замкнувшие гирлянды, разбитые шары и, наконец, упавшее дерево со всем убранством - это еще не все сюрпризы, которые могут устроить домашние питомцы! Чтобы такого не произошло, владельцы животных предпринимают самые серьезные меры - например, вот такие!

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Новый год вверх дном 0 Источник:

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Не дорос 0 Источник:

Догадайся, мол, сама 0 Источник:

У баррикады 0 Источник:

Посторонним В 0 Источник:

Гляжу я на небо да думку гадаю... 0 Источник:

Первому этажу игрушки не положены 0 Источник:

Ценности в банке 0 Источник:

Висит груша, нельзя скушать 0 Источник:

Пылесосы - Поглотители Котов на страже Нового года 0 Источник:

В упаковке 0 Источник:

Бобик, а может, я на тебя встану? Тогда точно дотянемся! 0 Источник:

Елка в 2D 0 Источник:

А если сначала заскочить на ноутбук, с него точно запрыгнуть можно! 0 Источник:

Наша елочка сама за себя постоять может! 0 Источник:

Нежданный постоялец 0 Источник:

Видит око, да зуб неймет 0 Источник:

Так вот ты какой, когнитивный диссонанс! 0 Источник:

Кто съел ее до нас?! 0 Источник:

Не грусти, елочка, я тебя освобожу! 0 Источник:

Бесспорный обладатель приза за оригинальность 0 Источник: