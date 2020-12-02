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Как спасти ёлку от кота: советы бывалых

Как спасти ёлку от кота: советы бывалых (23 фото)

Автор:
02 декабря 2020 16:53
Сообщество : Юмор
Метки: безопасность   забавно   защита для ёлки   кошки   не достанешь   смешно   собаки   ёлки   
1660
23
Для тех, у кого в доме живут четвероногие компаньоны, установка елки - это не только радость праздника, но и серьезная головная боль. Пожеванная мишура, замкнувшие гирлянды, разбитые шары и, наконец, упавшее дерево со всем убранством - это еще не все сюрпризы, которые могут устроить домашние питомцы! Чтобы такого не произошло, владельцы животных предпринимают самые серьезные меры - например, вот такие!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безопасность   забавно   защита для ёлки   кошки   не достанешь   смешно   собаки   ёлки   
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7  комментариев
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Как спасти ёлку от кота: советы бывалых
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267
kvakvakva 24 минуты назад
Никак. Бесполезно. Поэтому ёлка без дождика, без гирлянд и без стеклянных игрушек. И вообще без всего, что можно отгрызть.
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Нас в этом плане бог миловал, единственное, что кот сожрал дак это кусок мишуры, да и ту благополучно высер.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Всё бесполезно.
Всё бесполезно.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
от котов ничего не скрыть ...
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10k
Денис 2 часа назад
Как спасти ёлку от кота: советы бывалых
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30k
parallax 2 часа назад
Как спасти ёлку от кота: советы бывалых
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