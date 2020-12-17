Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть

После обнародования видео, этим случаем заинтересовалась прокуратура. И что они сделали? Правильно, выехали в школы, где учатся девочки. Теперь педагогов ждёт проверка, правильно ли они вели профилактические беседы с детьми.



Софья уже удалила свои странички в соцсетях.



Если по результатам проверки вина девочек будет доказана, то их поставят на учёт в ПДН, а на родителей составят протоколы об административных правонарушениях ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".