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Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть

Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 09:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   вандалы   маты   несовершеннолетние   оскорбление   пенза   подростки   попа   
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Пензенские подростки выложили в сеть ВКонтакте видео, за которое их родителям грозит штраф.

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Метки: Вечный огонь   вандалы   маты   несовершеннолетние   оскорбление   пенза   подростки   попа   
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
очередные дети б@ядей
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13k
куджо 3 минуты назад
или тупые или Овальные-плоды борьбы с Победой под поганым названием победобесие
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2k
Mellivora Полчаса назад
Зато они знают наизусть мировые бренды.
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−128
im240 42 минуты назад
родителей взбодрить штрафом 5 миллионов рублей. нет этой суммы? продать единственное жилье и погасить штаф. После этого могут ещё разок погреться.
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327
Константин 57 минут назад
Противоречивая конечно тема... Старшее поколение уверено, что сжигая газ они как то оказывают "почести" погибшим 80 лет назад людям... Младшее поколение не понимает всего этого. Для них это просто "костер", над которым можно погреться зимой. Что вечный огонь, что православные храмы, должны оказывать положительное воздействие на общество. Но последний раз когда я был в храме, мне сделали сотню замечаний- что я в джинсах, что неправильно крещусь, что свечку не купил.. больше возвращаться в такое место не хочется.
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3k
Борис Карабанов 58 минут назад
А что не так? Просто у них, вероятно, была такая учительница. Не далее, как вчера фишкяне ей восторгались и приветствовали подобный моральный облик. Увы, от худого семени не бывает доброго племени.
https://old.fishki.net/3502346-na-sobranija-jetoj-uchitelynicy-mladshih-klassov-hodjat-iskljuchitelyno-otcy-detej.htmlhttps://old.fishki.net/3502346-na-sobranija-jetoj-uchitelynicy-mladshih-klassov-hodjat-iskljuchitelyno-otcy-detej.html

А что не так? Просто у них, вероятно, была такая учительница. Не далее, как вчера фишкяне ей восторгались и приветствовали подобный моральный облик. Увы, от худого семени не бывает доброго племени.
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8k
кот 2.0 58 минут назад
погреться хотели? сжечь мерзавок на городской площади во имя культа Великой Победы!!! прошло время штрафов и словесных поруганий, настало время кровавых жертв!!!
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6k
Акакий Час назад
а чего вы хотели от детей в стремительно нищающей стране?
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5k
JACKAL Час назад
Ублюдочные мрази,,, поколение дебилов и имбецилов. Уверен на 100% этих дебилов спроси, что такое вечный огонь, зачем он горит и годы вов начало и конец? Не ответят нихера... Либо ответят что то вроде: огонь - для красоты или тупые жопы греть в мороз, а что такое ВОВ? Годы? - хз, ёпта.
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25k
Acu900 Час назад
Плохо они свои задницы прогрели. Тепепь их родители должны догреть вот этим предметом:
Плохо они свои задницы прогрели. Тепепь их родители должны догреть вот этим предметом:
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1k
Pavel Час назад
Во времена моего детства за токое сами родители отмудохали бы ТАК, что ад показался бы раем. Только вот нам такая дичь даже близко в голову не приходила! Мне буквально в подкорку вдолбили, что помять о тех кто отдал свои жизни в войне священна!
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6k
Акакий Pavel 58 минут назад
во времена твоего детства телефонов не было и желания показать все что сделал таким же малолеткам как ты.
много за что получили бы, просто это не попадало в новости.
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1k
aklinks Час назад
Мразёвки
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6k
Lev Asriev Час назад
Накажите этих мразот малолетних, я не против. Только напомните сперва, а как наказали трех чертей, которые в Калиниграде святой водой ноги помыли.
Ссылка youtu.be
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8k
кот 2.0 Lev Asriev 56 минут назад
Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть
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4k
кот базилий Час назад
Выросло поколение дебилов, представьте какие у них будут дети.
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31k
Олег кот базилий Час назад
похоже, что это УЖЕ поколение детей дебилов.
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5k
Дмитрий Час назад
По поводу воспитания детей и ситуации в обществе в целом смотрите короткометражку "Альтернативная математика". Она, как бы, не в тему памяти но очень показательная сама по себе.
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4k
Иван 2 часа назад
И штраф из серии "До чего бы до*баться". Если бы власти было не пох*й, уже бы давно статью по такому поводу придумали.
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8k
Гуляка Иван Час назад
А, это ты сосиски жарил?
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Ну блин. Для тех, кто правильный и взрослый и возмущен. В СССР школа занималась воспитанием, была стратегия. Сейчас в школе , если начнут воспитывать, то родители сразу в штыки- не троньте моего дитятку. и в суд на учителя. А в СССР если учитель пожалуется на ребенка и линейкой отпустит, то дома стократно еще добавят. А теперь школа умывает руки, а родители копейку трудовую пытаются заработать- им некогда. А дети беспризорные, потому что бесплатных секций уже нет, а платные - очень дорого. Занять детей не могут родители, а государству на них похер. В 20-е годы прошлого века истребили беспризорность, за то сейчас культивируют. Ну и кто виноват, что дети [мат] такими выросли ? А ярлыки вешать все горазды. Оглянитесь, мля.
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2k
Core Дмитрий Час назад
Виноваты родители) воспитание - их обязанность, а не просто слить в колодец и кое как родить, а дальше типо само как-нить вырастит
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1k
Дмитрий Core Час назад
В итоге- да. (((
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Надо не в ПДН, а в ПНД на учет ставить
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
это еще цветочки , лет через 20 уже мало кто будет понимать что это и зачем ...
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3k
Bhaal Hallo FreeSpace 2 часа назад
Это нормально. Человек быстро забывает плохое.
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2k
Том Сойер Bhaal 2 часа назад
Нормально? Что - нормально?
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2k
Hallo FreeSpace Bhaal 2 часа назад
к сожалению да ...
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5k
Дмитрий Hallo FreeSpace Час назад
Лет через 20 человек уже просто слабо будет понимать что и зачем вокруг него. Кроме трендов и цен на шмотки в ТРЦ. И какой айфон вышел последний.
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2k
Hallo FreeSpace Дмитрий Час назад
ну не прям так уж ... но для современных детей ВОВ это уже как для нас Ледовое побоище ...
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7k
Профессор Преображенский 2 часа назад
Только телесные наказания исправят поколение дебилов
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6k
Пафнутий 2 часа назад
Публично вывести на центральную площадь. На по голым жопам ремешков. Разков так с пару десятков. Да все это на профессиональную камеру снять, и разметить в соц. сетях, на личных страничках. В принудительном порядке. Так что бы - Имя Фамилия. Статус - (мечтаю о прекрасном прынце). А потом сразу ролик с голой жопой располосованной ремнем.
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31k
Олег Пафнутий Час назад
и рядом отпороть тех, кто защищал онижедетей
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