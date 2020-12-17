Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть

Пензенские подростки выложили в сеть ВКонтакте видео, за которое их родителям грозит штраф.
На днях 15-летняя Софья выложила к себе на страничку видео со скандальным содержанием. Девочка вместе с 13-летней подружкой не просто грелась около Вечного огня в холодный вечер, а ещё прогревала свою попу, ноги. Несовершеннолетняя зачем-то закричала "Аллах Акбар, епта!"
Подростки много нецензурно выражались и порассуждали на тему, что будет, если в Вечный огонь упадёт телефон. При этом они стояли ногами прямо на звезде.
Подростки много нецензурно выражались и порассуждали на тему, что будет, если в Вечный огонь упадёт телефон. При этом они стояли ногами прямо на звезде.
После обнародования видео, этим случаем заинтересовалась прокуратура. И что они сделали? Правильно, выехали в школы, где учатся девочки. Теперь педагогов ждёт проверка, правильно ли они вели профилактические беседы с детьми.
Софья уже удалила свои странички в соцсетях.
Если по результатам проверки вина девочек будет доказана, то их поставят на учёт в ПДН, а на родителей составят протоколы об административных правонарушениях ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Софья уже удалила свои странички в соцсетях.
Если по результатам проверки вина девочек будет доказана, то их поставят на учёт в ПДН, а на родителей составят протоколы об административных правонарушениях ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
А ведь недавно уже был скандал на тему Вечного огня и сосисок
В Чебоксарах вызвало большой общественный резонанс видео, которое выложил на своей странице 23-летний тату-мастер.
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https://old.fishki.net/3502346-na-sobranija-jetoj-uchitelynicy-mladshih-klassov-hodjat-iskljuchitelyno-otcy-detej.htmlhttps://old.fishki.net/3502346-na-sobranija-jetoj-uchitelynicy-mladshih-klassov-hodjat-iskljuchitelyno-otcy-detej.html
много за что получили бы, просто это не попадало в новости.