Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь

В городе Красное Село две девочки специально закидывали снежки в Вечный огонь
19 декабря две 13-летние девочки методично закидывали Вечный огонь снежками. Символ памяти держался до последнего, пока глупые подростки не кинули слишком большую порцию снега.
Камера видеонаблюдения снимала происходящее.
Камера видеонаблюдения снимала происходящее.
Буквально через несколько часов после инцидента полиция нашла подростков и доставила в отделение на профилактическую беседу. Родителям грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей.
Сотрудники "Петербург-газ" выехали на место происшествия и в короткие сроки почистили оборудование, а также зажгли пламя.
Сотрудники "Петербург-газ" выехали на место происшествия и в короткие сроки почистили оборудование, а также зажгли пламя.
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Эти поколение Z. Поколение цифры. Если этого нет в их мобильнике, значит этого нет вообще. И здесь государственная машина сливает полностью, потому что всё патриотическое воспитание у нас насквозь пропитано формализмом и нафталином.