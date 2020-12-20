Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь

Буквально через несколько часов после инцидента полиция нашла подростков и доставила в отделение на профилактическую беседу. Родителям грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей.



Сотрудники "Петербург-газ" выехали на место происшествия и в короткие сроки почистили оборудование, а также зажгли пламя.