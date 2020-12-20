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Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь

Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2020 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Красное село   подростки   санкт-петербург   снег   снежки   
864
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В городе Красное Село две девочки специально закидывали снежки в Вечный огонь

Источник:

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Метки: Вечный огонь   Красное село   подростки   санкт-петербург   снег   снежки   
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13  комментариев
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637
Max 45 минут назад
Вангую....Если бы на могилу родственника этих "гуманистов" малолетние идиоты насрали или пожарили там шашлыки, то они скорее всего потребовали бы смертную казнь. Проверено не раз.
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347
Иван Стреляев 3 минуты назад
Дети, что с них взять. Родителям прилетит умнее будут.
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2k
владимир 4 минуты назад
Да ничего страшного они совершили. Штраф конечно родители должны заплатить но никакого серьезного ущерба они не нанесли. Злого умысла в их действиях нет. Вон в соседней ветке двое малолетних у..ка в челябинске человека насмерть забили и прокуратура просит всего пять лет вот это реально кошмар. А здесь они это место просто не воспринимают как могилу. Все эти казенные слова про ветеранов, великую победу, которые сейчас льются из каждого утюга они только раздражение вызывают. Прошло 75 лет. Скорее всего даже бабушки этих девочек этой войны уже не видели. Для них эта война тоже самое что монголо-татары. То есть очень очень давно. Просто в стране куча противоречий социальных, национальных, политических, религиозных. Власть пытается придумать что-то общее что хоть как-то может сплотить людей у которых объективно разные экономические интересы. Поэтому и придумали культ победы. Поэтому любое покушение на этот культ даже неумышленное выставляется святотатством. Просто у страны нечем гордится в настоящем поэтому гордимся славным прошлым. И чем более далеким и мифическим становится это прошлое тем больше гордимся. Первые годы после войны день победы вообще был рабочим днем. Моя мать ещё застала поколение фронтовиков и о войне они вообще старались не говорить, старались забыть её жить дальше. За это в общем то и воевали чтобы жить. Девчонок этих конечно оштрафуют но никакого уважения к победе это молодежи не привьет. Потому что нельзя постоянно жить прошлым нужно жить настоящим и гордиться нынешним состоянием страны а не тем что было 75 лет назад. А сейчас гордиться особо нечем.
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4k
elllfa 5 минут назад
Думаю будет уроком им на всю жизнь, но площадки для детей строить надо
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9k
gnyS i 5 минут назад
Чего вы на детей накинулись, они не твари, просто тупые. Когда общаешься с десятками разных людей в день уже перестаешь удивляться таким поступкам т.к. понимаешь что большинство людей даже не задумывается над тем что делает и как, просто плывут по течению пользуясь своим скудным набором знаний.
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205
Миша 17 минут назад
Большая недоработка государства. Ветераны войны уже почти все ушли, а этим щенкам не до их дедушек и бабушек, которые своими жизнями оплатили возможность жить им. Кажется знание истории государства в котором живут, уважение к воевавшим и погибшим а ВО войне, ноне не в почёте.
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41k
zloykoyot Полчаса назад
Прилюдно и показательно от3,14здить. Родителей. Растят дебилы дегенератов. Дети они? Им сука по 13 лет, не по 3. Это мрази, которые потом вырастут в яжемамок. Я сам отец и у моих мелких даже в голове бы никогда не булькнуло подобное сотворить. Хотя мои мелкие постарше этих кукушек будут.
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10k
Яромиръ Полчаса назад
....продукты "яжматерей", суки безмозглые
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7k
TheDimking 42 минуты назад
Заставить "Список Шиндлера" смотреть. Или по "Судьбе Человека" сочинение написать.
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3k
Виктор Штурмаревич 52 минуты назад
Нет приличных слов для этих отростков поколения пепси.
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26k
Snork Snorkoff Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Поколение пепси - конец 80-х, начало 90-х.
Эти поколение Z. Поколение цифры. Если этого нет в их мобильнике, значит этого нет вообще. И здесь государственная машина сливает полностью, потому что всё патриотическое воспитание у нас насквозь пропитано формализмом и нафталином.
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3k
lexa Snork Snorkoff 12 секунд назад
поколение пепси начинается с 91-92гг,причем здесь конец 80?
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