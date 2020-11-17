"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку

Подростки и громкая музыка из автомобиля вывели пожилого мужчину из себя. В итоге пенсионер сделал предупредительный выстрел... по машине. Разумеется, это произошло не просто так - подрастающее поколение вызвало пенсионера на улицу, на дуэль...
Пенсионер из Перми выстрелил из ружья в автомобиль из-за слишком громкой музыки. Инцидент произошел 16 ноября около 5 часов вечера в одном из дворов на проспекте "Парковый".
Пострадавшие рассказали, что слушали музыку во дворе, пока на них не стал кричать пожилой мужчина из окна. Они выключили музыку и пригласили пенсионера выйти на улицу побеседовать...
"Произошло это на Парковом, 3. Слушал во дворе музыку громко, выключил её, смотрю мужик орет что-то. И видим оружие. Я ору ему - выходи. Мужик крикнул и целится, потом выстрелил и попал в машину", - сообщил владелец автомобиля.
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"Предварительно установлено, что между 67-летним мужчиной и молодыми людьми, которые находились возле транспортного средства, произошел конфликт, в результате которого мужчина произвел выстрел по автомобилю, повредив его при этом. В настоящее время по факту проводится проверка. Оружие, зарегистрированное в установленном порядке, у гражданина изъято", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
К сожалению неизвестно, были ли выдвинуты обвинения в отношении 67-летнего стрелка. Однако большинство пользователей Сети встали на его сторону пенсионера.
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Встал у сельского магазина, двери расхлебенил и врубил музыку на всю. Все было как положено и саб и усилитель. Музыка играет на всю, а сам с корешами в сторонке стоит общается.
А метрах в 200-300 стоят 3 пятиэтажки. И вот из одной из них, в сумерках выдвигается к ним один мужичок с ружьем на перевес, которому не по нраву оказался репертуар, да еще в добавок бухой был.
А пацану тому на тот момент было чуть за 20, а машина у него была, когда мы даже еще и не мечтали о своих машинах от отца, прикупил сынишке. Отец из блатных был, с Балашихинскими кажется двигался.
И вот тот охотник, решив навести порядок в деревне, стрельнул в сторону машины в асфальт. Припугнуть хотел. А от асфальта дробь полетела по дверям и крыльям. И превратила их в решето. Людей не зацепил. Мобильников тогда не было, и владелец авто по-быстрому ретировался. Но на следующий день к охотнику , уже протрезвевшему и осознавшему заявилась кодла из папы и единомышленников.
В итоге купил себе охотник 99ую с дырявыми дверьми, хотя покупку не планировал.
стою у ментовки... ну друга встречаю освобождается
а его все не освобождают
часа 5 уже стою
и ну с похмелья, праздниу был вчера
купил себе одну балтику нулевку, вторую
б0л0я не помогает
и тату рядом со мной становиться таксист, и вся задняя полка у него в димиках и на каждой двери в авто по саббуферу
-водка нужна? (ну уже 11 ночи и таксист зная и видя что мне нужно предлагает услуги)
- нет!
- тебе машину не били за твои колнки?
- Били и не раз!
- А зачем тгда они???
-молодожежи нравится, для них! больше закзов
(ну рядом где я живу общага медучилища)
потм я кидался яйцами с балкона
мне эти ушлепки малолетние еобещали подкараулить и о0т0п0и0з0и0ть меня
потом я спросил... блин а что у вас все приоры и калины?
где хоть одно нормальное авто у вас
или у вас в авто только музыка бомбит?
это их заставило задуматься
и они пообещали, что п-и-з-д-и-т-ь меня они преедумали
но музыку не выключим!
а если приченишь вред нашим авто, то мы знаем где твой гараж
кстати... мазду не продаешь? спросили у меня )))
я думал что смогу на них как то поввлиять! )))
но нет
я никак не могу на них повлиять, а ментам ну похер у них полно других забот
Почему никто не позвонил если такая зло&бучая дискотека была?
Допекли одного деда что-ли?
Или остальные зарядить стволы не успели, или дедок сам по себе ,,нестабильный,, и ну ка его нахрен, дурака старого...
У нас их к несчастью дохрена таких.
Не едут они
Так что мужик все сделал правильно!
а ты дерьмо слушаешь.
я бы тебе еще и голову твою тупую прострелил, за безвкусицу, ибо ты культурный деградант