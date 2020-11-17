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"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку

"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 16:40
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобиль   видео   конфликт   музыка   пенсионер   пермь   подростки   ружье   
1669
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Подростки и громкая музыка из автомобиля вывели пожилого мужчину из себя. В итоге пенсионер сделал предупредительный выстрел... по машине. Разумеется, это произошло не просто так - подрастающее поколение вызвало пенсионера на улицу, на дуэль...

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Метки: автомобиль   видео   конфликт   музыка   пенсионер   пермь   подростки   ружье   
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25  комментариев
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11k
P.F. Час назад
Все правильно сделал!

Все правильно сделал!
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37k
Сергей 9 минут назад
Правильно сделал, за одно слово "выходи", видно что водила гандон.
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4k
Александр Иванов 15 минут назад
Я бы тоже шмальнул!
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9k
Антон Семёныч 17 минут назад
Помню было дело в конце 90х. Подъехал как-то к нам в деревню, в Московской области, паренёк на свежей 99ой. Он частенько заезжал к своим друзьям потусоваться.
Встал у сельского магазина, двери расхлебенил и врубил музыку на всю. Все было как положено и саб и усилитель. Музыка играет на всю, а сам с корешами в сторонке стоит общается.
А метрах в 200-300 стоят 3 пятиэтажки. И вот из одной из них, в сумерках выдвигается к ним один мужичок с ружьем на перевес, которому не по нраву оказался репертуар, да еще в добавок бухой был.
А пацану тому на тот момент было чуть за 20, а машина у него была, когда мы даже еще и не мечтали о своих машинах от отца, прикупил сынишке. Отец из блатных был, с Балашихинскими кажется двигался.
И вот тот охотник, решив навести порядок в деревне, стрельнул в сторону машины в асфальт. Припугнуть хотел. А от асфальта дробь полетела по дверям и крыльям. И превратила их в решето. Людей не зацепил. Мобильников тогда не было, и владелец авто по-быстрому ретировался. Но на следующий день к охотнику , уже протрезвевшему и осознавшему заявилась кодла из папы и единомышленников.
В итоге купил себе охотник 99ую с дырявыми дверьми, хотя покупку не планировал.
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6
Миша 20 минут назад
Лох! По бензобаку и капоту надо палить, а не по окнам и седеньям.
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898
Шурман Миша 2 минуты назад
Судя по всему единственный лох это ты . А дед молодец . Хорошо ударил , сразу видно талант не пропьешь .
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898
Шурман Полчаса назад
Сразу вспомнилось :) Лютый дед :)
Ссылка www.youtube.com
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−32
Владимир Анатолевич Полчаса назад
еще прикол...
стою у ментовки... ну друга встречаю освобождается
а его все не освобождают
часа 5 уже стою
и ну с похмелья, праздниу был вчера
купил себе одну балтику нулевку, вторую
б0л0я не помогает
и тату рядом со мной становиться таксист, и вся задняя полка у него в димиках и на каждой двери в авто по саббуферу

-водка нужна? (ну уже 11 ночи и таксист зная и видя что мне нужно предлагает услуги)

- нет!

- тебе машину не били за твои колнки?

- Били и не раз!

- А зачем тгда они???

-молодожежи нравится, для них! больше закзов
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2k
Свирепый Бамбр Владимир Анатолевич 18 минут назад
Да ты до сих пор в слюни!
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3k
Владимир 37 минут назад
пусть радуется что яйца не отстрелил.и зачем он его звал,наверняка не здоровья пожелать.
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3k
ddd 40 минут назад
Молодец дядька. Эти дебилы на своих заниженных гнилых тазах реально утомляют. Еще ж чуть слово скажешь, все выбегают из своих помоек. Ауешники хреновы.
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−32
Владимир Анатолевич 42 минуты назад
сначала я просто выходил к парням чо ставят свои ведра у меня под балконом
(ну рядом где я живу общага медучилища)
потм я кидался яйцами с балкона

мне эти ушлепки малолетние еобещали подкараулить и о0т0п0и0з0и0ть меня

потом я спросил... блин а что у вас все приоры и калины?
где хоть одно нормальное авто у вас
или у вас в авто только музыка бомбит?

это их заставило задуматься
и они пообещали, что п-и-з-д-и-т-ь меня они преедумали
но музыку не выключим!

а если приченишь вред нашим авто, то мы знаем где твой гараж


кстати... мазду не продаешь? спросили у меня )))

я думал что смогу на них как то поввлиять! )))
но нет


я никак не могу на них повлиять, а ментам ну похер у них полно других забот
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−70
человек в телогрейке 42 минуты назад
дэбил старый
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25k
Вован 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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−30
rbFedor 46 минут назад
Насрать на музыку, фигню говорите!
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4k
saliamnn 48 минут назад
С криками:"МУРКУ ДАВАЙ!"
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7k
Клёст 48 минут назад
Думаю что вызовом патруля полиции вопрос решился бы эффективнее и главное безопаснее для граждан проживающих ЗА ОКНАМИ в этом дворе.
Почему никто не позвонил если такая зло&бучая дискотека была?
Допекли одного деда что-ли?
Или остальные зарядить стволы не успели, или дедок сам по себе ,,нестабильный,, и ну ка его нахрен, дурака старого...
У нас их к несчастью дохрена таких.
Думаю что вызовом патруля полиции вопрос решился бы эффективнее и главное безопаснее для граждан проживающих ЗА ОКНАМИ в этом дворе. Почему никто не позвонил если такая зло&бучая дискотека была? Допекли одного деда что-ли? Или остальные зарядить стволы не успели, или дедок сам по себе ,,нестабильный,, и ну ка его нахрен, дурака старого... У нас их к несчастью дохрена таких.
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10k
geminisf Клёст 9 минут назад
>Думаю что вызовом патруля полиции вопрос решился бы эффективнее<

Не едут они
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9k
Денис Трубочкин 49 минут назад
Все прально мужик сделал! Задолбали эти музыкальные шкатулки! Ладно бы достойные вещи слушали, а то ведь гоняют сплошной музыкальный кал! Я понимаю, что они каждую ночь хотят соревноваться у кого долбит громче, ехали бы куда-нить за город и слушали музыку на пустыре! Но нет, эти скользкие гниды непременно хотят шуметь под окнами!
Так что мужик все сделал правильно!
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752
Недовольный Херней 49 минут назад
Надо было в багажник стрелять, там как раз усилок и саб, а так как стрелял из карабина то и усилку и сабу кряк бы был.
Жалко что у мужика отберут лицензию на оружие, так еще и восстановление машины, да и условка может.
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5k
sivanov1079 49 минут назад
Это потому что менты меломанов не щемят, люди сами пытаются решать проблему. А было-музофилы вместо [мат] по тихому еще и [мат]...ся. итоги иногда печальны
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4k
Sanar sivanov1079 43 минуты назад
У нас в городе жители многоквартирных домов добили губера и гаишники неделю проводили рейд, ну оштрафовали пару десятков глухих, рейд закончился и снова повыползали эти сраные любители громкой музыки. Они же как шакалы, 5-10 минут покачали басы и свалили, менты просто не успеют отреагировать. Я в частном секторе живу в пригороде, часа в три ночи упырь бухающий проедет по улице и скрылся, я к окну подойти не успею какое там менты.
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4k
Elmaestro 52 минуты назад
просто он наверно любит диско, фанк, джаз.
а ты дерьмо слушаешь.
я бы тебе еще и голову твою тупую прострелил, за безвкусицу, ибо ты культурный деградант
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29k
Alex 54 минуты назад
Медаль деду!
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4k
Sanar 56 минут назад
Молодец мужик, обдристались малолетки. Вот почему не выдают лицензии на отстрел вот этих сука глухих идерастов, я бы за любые деньги купил.
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