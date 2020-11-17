"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку

Пенсионер из Перми выстрелил из ружья в автомобиль из-за слишком громкой музыки. Инцидент произошел 16 ноября около 5 часов вечера в одном из дворов на проспекте "Парковый".

Пострадавшие рассказали, что слушали музыку во дворе, пока на них не стал кричать пожилой мужчина из окна. Они выключили музыку и пригласили пенсионера выйти на улицу побеседовать...

"Произошло это на Парковом, 3. Слушал во дворе музыку громко, выключил её, смотрю мужик орет что-то. И видим оружие. Я ору ему - выходи. Мужик крикнул и целится, потом выстрелил и попал в машину", - сообщил владелец автомобиля.