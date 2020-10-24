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Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне

Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 21:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вечный огонь   отморозки   следственный комитет   сосиски   чебоксары   чувашия   
6676
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В Чебоксарах вызвало большой общественный резонанс видео, которое выложил на своей странице 23-летний тату-мастер.

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Метки: Вечный огонь   отморозки   следственный комитет   сосиски   чебоксары   чувашия   
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48  комментариев
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675
Никита 3 часа назад
Воспитывать поздно,-просто пи.здить гадёнышей.
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−84
Алещенко Олександр 3 минуты назад
А когда вечный огонь стал святыней ,а верующие православики????Согласно канонам православным вы идолопоклонники,а значит подлежите анафеме ну и тд.Где бл@ в библии написано что это священный огонь???А вы представляете сколько газа просто так сжигает каждый день страна????
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12k
Hairy. 6 минут назад
Когда придумали кремлёвские пиарщики "скрепную" акцию "Бессмертный полк"? Типа того, что в 2012м году, мрази из поста тогда было 15ть. Вот вам сразу и поколение ЕГЭ и поколение победобесия. 20-30-40 лет назад никто и не слышал про какой-то там бессмертный полк, но такого ублюдочного, мерзейшего, кощунственного осквернения светлой памяти павших в Великой Отечественной Войне, в Великом СССР даже никто и представить не мог.
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42k
SinigamiRuuk 19 минут назад
Настолько часто, что уже не удивляюсь.
Просто применять уголовную статью и всё.
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Комментарий удален
−1
Князь Курбский 36 минут назад
Молодец
А я один вообще [мат] мемориал карателям из войск НКВД
И ниאуя мне не было
Хотя шавочки визжали, я уже на розыске висел. Только в плюс пошло.
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13k
Сталкер 41 минуту назад
Мрази должны отсидеть полный срок. Безо всяких смягчающих, раскаяний и т. п.
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1k
Bosk 44 минуты назад
Сделать косяк и потом выложить в интернет..., я даже не знаю что хуже- то что он вандал, или то что он БАРАН!
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887
Степан Алкоголик 54 минуты назад
Казнь верните пожалуйста!
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8k
Нихуахуа 58 минут назад
Одно радует в таких историях, это видеооператоры инстаграмщики. Как явка с повинной.
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2k
twincam Час назад
таких мразей вылечит только физическое уничтожение.
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43k
noName Час назад
Ссылка vk.com
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370
пенс Час назад
В 23 года и уже неоднократно судимый. Рецидивист. Как в Америке- пожизненное.
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2k
twincam пенс Час назад
разобрать на органы, может кому понадобится.
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Откуда берутся такие ублюдки? Что за родители у этих отморозков? таких надо отлавливать. лишать гражданства и высылать нафиг! И пусть они живут хоть в Британии, хоть в США. А лучше где-то в арабских странах. Там быстро дадут понять, что значит уважать "святыни", даже те, которые им лично может и не нравятся...
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−91
Максим 2 часа назад
Сейчас потомки дедывоевавших переплюнут гестапо в жестокости пыток над несчастным индивидом.
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4k
кот базилий 2 часа назад
Уголовное дело завели, сейчас "герой" сопли распустит и скулить начнет - "я пошутить хотел, я хороший, прастите ыыыы"Гниль и падаль, отброс.
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8k
Нихуахуа кот базилий 54 минуты назад
И ведь пожалеют. Тоталитарный режим... Что с него взять.
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268
Владимир Ульянов 2 часа назад
Надо [мат], причем ногами, в первую очередь за то, что снимают и выкладывают.
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6k
Михалыч 2 часа назад
Дать мангал, отрезать ему "сосиску", пусть пожарит и сожрёт. Весь процесс снять выложить ему в инсту.
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511
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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511
GoInDown 2 часа назад
завтра должна быть новость "отморозка пожарили на вечном огне"
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14k
Weddaan GoInDown 2 часа назад
Не надо отморозков жарить на огне памяти . Для него нужно подготовить отдельный котёл там ...
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5k
Шурави 2 часа назад
В тюрьме не пропадёт, хотя не известно как на такие дела реагируют на зоне
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4k
Андрей Крылов Шурави Час назад
Известно. Чаще всего очень неодобрительно. И такие попадают чаще всего в разряд "чушканов", которые чуть выше по статусу, чем "опущенные" и первые кандидаты в оные.
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Комментарий удален
−1
Князь Курбский Андрей Крылов Полчаса назад
Давно откинулся?
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404
Гриша Дрищев 2 часа назад
Все что связано в Великой Отечественной Войной; для каждого из нас свято, у меня слёзы идут, когда где-то затрагивается эта тема, это на генном видимо уровне. То что делают эти ублюдки, я не могу понять и осознать, не могу, да и не хочу.
У меня много близких погибло в ВОВ, эта история каждого из нас, это святые вещи, я не могу сказать что растерзал бы их, мне просто их жаль, эти люди без памяти, а это уже, огромное горе для них.
Вечная память, Героям Великой Отечественной Войны, низкий им поклон, простите нас, вот таких убогих мы воспитали.
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6k
Караганда Гриша Дрищев 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−1
Князь Курбский Гриша Дрищев Полчаса назад
Жаль у Гитлера не получилось
Пусть зато у Путлера получится
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