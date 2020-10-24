Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне

22 октября трое друзей в Чебоксарах поднялись к Вечному огню и решили провести весёлый вечер с музыкой и едой. Подпевая "развесёлым" песням, три особо "одарённых" парня пожарили сосиски над Вечным огнём.



Один из них всё снял на видео и даже выложил в своём инстаграме.



Это видео разобрали местные паблики, и чебоксарцы воспылали праведным гневом. Фразу "Сосисончики, вечер у огня — по кайфу! А вы так гуляете?" – люди сочли кощунственной.