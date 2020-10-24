Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне

В Чебоксарах вызвало большой общественный резонанс видео, которое выложил на своей странице 23-летний тату-мастер.
22 октября трое друзей в Чебоксарах поднялись к Вечному огню и решили провести весёлый вечер с музыкой и едой. Подпевая "развесёлым" песням, три особо "одарённых" парня пожарили сосиски над Вечным огнём.
Один из них всё снял на видео и даже выложил в своём инстаграме.
Это видео разобрали местные паблики, и чебоксарцы воспылали праведным гневом. Фразу "Сосисончики, вечер у огня — по кайфу! А вы так гуляете?" – люди сочли кощунственной.
Один из них всё снял на видео и даже выложил в своём инстаграме.
Это видео разобрали местные паблики, и чебоксарцы воспылали праведным гневом. Фразу "Сосисончики, вечер у огня — по кайфу! А вы так гуляете?" – люди сочли кощунственной.
В связи с большим общественным резонансом и многочисленными обращениями в прокуратуру – хозяин инстаграма был найден на следующий день и задержан. Им оказался 23-летний тату-мастер Денис Николаев, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Он удалил со своей страницы видео, но люди пишут гневные послания под другими его фото.
Следственный комитет завел на него и его друзей уголовные дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Теперь любителям сосисок грозит до 3 лет лишения свободы.
24 октября срок задержания продлили до 72 часов.
24 октября срок задержания продлили до 72 часов.
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Просто применять уголовную статью и всё.
А я один вообще [мат] мемориал карателям из войск НКВД
И ниאуя мне не было
Хотя шавочки визжали, я уже на розыске висел. Только в плюс пошло.
У меня много близких погибло в ВОВ, эта история каждого из нас, это святые вещи, я не могу сказать что растерзал бы их, мне просто их жаль, эти люди без памяти, а это уже, огромное горе для них.
Вечная память, Героям Великой Отечественной Войны, низкий им поклон, простите нас, вот таких убогих мы воспитали.
Пусть зато у Путлера получится