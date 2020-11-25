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Во время пожара в Подмосковье 14-летняя девочка выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама

Во время пожара в Подмосковье 14-летняя девочка выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 08:41
Метки: #менделеево   ynews   ПОДМОСКОВЬЕ   дети   подростки   пожар   спасение при пожаре   
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Огонь отрезал детям проход к двери, а пожарные еще не подъехали. Пришлось спасаться самим.

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Метки: #менделеево   ynews   ПОДМОСКОВЬЕ   дети   подростки   пожар   спасение при пожаре   
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25k
Snork Snorkoff 53 минуты назад
=выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама=

=Ей пришлось спустить через окно младшую сестренку, а затем тем же путем уйти самой=
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Pillin Alex 13 минут назад
Во время пожара в Подмосковье 14-летняя девочка выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама
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1k
Radugananebe 56 минут назад
Интересно, того, кто разрешил заселиться в аварийный дом, накажут?
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yahaomsk 56 минут назад
дом расселённый! а сколько окон других квартир "светится".
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Юрий Николаевич Час назад
Во время пожара в Подмосковье 14-летняя девочка выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама
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19k
pssst Юрий Николаевич Час назад
зарядка очень худой, пожар может быть
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