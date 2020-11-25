Во время пожара в Подмосковье 14-летняя девочка выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама

23 ноября около 18 часов вечера на улице Институтской в Менделеево случился пожар. Жители близлежащих домов увидели, как из квартиры, расположенной на третьем этаже, валит дым и видны языки пламени. Соседи вызвали пожарных, но, как оказалось, в горящем жилье находятся дети. Старшая девочка-подросток в открытое окно стала кричать, что не может дойти до двери - огонь охватил всю площадь. Ей пришлось спустить через окно младшую сестренку, а затем тем же путем уйти самой, т.к. спасателей все еще не было, а медлить было нельзя.

При падении дети не пострадали. Однако трехлетнюю малышку и двух детей из квартиры наверху пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом.