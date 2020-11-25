Во время пожара в Подмосковье 14-летняя девочка выбросила в окно сестру и выпрыгнула следом сама

Огонь отрезал детям проход к двери, а пожарные еще не подъехали. Пришлось спасаться самим.
23 ноября около 18 часов вечера на улице Институтской в Менделеево случился пожар. Жители близлежащих домов увидели, как из квартиры, расположенной на третьем этаже, валит дым и видны языки пламени. Соседи вызвали пожарных, но, как оказалось, в горящем жилье находятся дети. Старшая девочка-подросток в открытое окно стала кричать, что не может дойти до двери - огонь охватил всю площадь. Ей пришлось спустить через окно младшую сестренку, а затем тем же путем уйти самой, т.к. спасателей все еще не было, а медлить было нельзя.
При падении дети не пострадали. Однако трехлетнюю малышку и двух детей из квартиры наверху пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом.
При падении дети не пострадали. Однако трехлетнюю малышку и двух детей из квартиры наверху пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом.
Как выяснилось, этот дом был расселен и готовится под снос. Каким образом в ветхом жилье находились семьи гасарбайтеров из стран ближнего зарубежья, сейчас выясняется в ходе прокурорской проверки. В момент пожара мать семейства дома отсутствовала, как и 18-летний брат детей, который также занимался поисками работы. По предварительным данным пожар мог произойти из-за неисправной проводки во время попытки зарядить мобильный телефон.
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=Ей пришлось спустить через окно младшую сестренку, а затем тем же путем уйти самой=