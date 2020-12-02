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Житель Пензы назвал сына Маркетингом, чтобы стать отцом Маркетинга

Житель Пензы назвал сына Маркетингом, чтобы стать отцом Маркетинга (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 15:41
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в России хорошо   имена   маркетинг   новорожденный   пенза   смешно   
2086
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Если вдуматься, то теперь Пенза стала родиной Маркетинга. Как звучит-то! Хотя интереснее было бы назвать сына Капитализмом. Недодумал папаша...

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Метки: жить в России хорошо   имена   маркетинг   новорожденный   пенза   смешно   
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55  комментариев
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6k
Вася 2 часа назад
Житель Пензы назвал сына Маркетингом, чтобы стать отцом Маркетинга
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9k
paranoid 4 минуты назад
А дочку стоит назвать Русская Демократия
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2k
Честер 6 минут назад
Даздраперма, Электрификация, Владлен......
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374
Безумный Макс 8 минут назад
МаркетОлух... *ля.
А профессия у него правильно называется "втюхиватель".
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6k
Артём 13 минут назад
НЯП, в России есть запрет на идиотские имена для новорождённых. Так что, этому идиоту, весьма вероятно, в ЗАГСе проведут по губам.
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2k
Master Bo 18 минут назад
Михаил Афанасиевич Булгаков:
Ссылка youtu.be

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30k
Человек-Редискa Полчаса назад
... и лексус. (с) анекдот
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1k
Brataxe Полчаса назад
Сколько же брызжущих слюной завистников-моралистов в комментариях. Вот вам что с того как он назвал ребенка? Комментариев маловато, думаю скоро начнут желать смерти родителям и предлагать найти этого мужика и убить.
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41k
Цыц тут у меня Brataxe 14 минут назад
Отец маркетинга, успокойтесь и выпейте таблетку. Не знаете где таблетка, спросите медсестру.
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8k
Vlad Полчаса назад
Даздраперма была... Кукуцаполь был...Теперь Маркетинг.
Маразм был, есть и будет.
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41k
Цыц тут у меня Vlad 13 минут назад
Маразмом тоже ребенка уже назвали?
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18k
shevanez 37 минут назад
Девять месяцев назад, видать местную дурку закрыли.
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9k
Василенко Татьяна shevanez 17 минут назад
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30k
Олег 47 минут назад
изъять ребенка из семьи до полного излечения родителей от идиотизма. Имя это первый шаг
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9k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Это как нужно не любить своего ребенка, чтобы изначально насрать в его будущее....
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1k
Георгий 59 минут назад
Таких папаш надо принудительно переименовывать в Долбо*бов. Маркетинг Долбо*бовович, звучит прямо как богатырь 21 века.
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790
zu4ara Час назад
...

...
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875
Шурман Час назад
Вот раньше времена были , прабабушку звали Мотя (Матрёна) деда звали Аристарх , вторую бабку звали Степанида , еще один дед Иса Исаев :) и внуки Саша , Гена , Инна :)) А дети Вера , Саша :) Короче этой семье стоит посетить психиатра и как можно скорей .
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10k
Хью́берт Час назад
А, представим, вот вырастит этот мальчик и назовёт уже своего сына Дедлайном.

Дедлайн Маркетингович Банчуков.
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591
Пчёлкин Час назад
В таких случаях нужен доктор. Психотерапевт.
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1k
Brataxe 2 часа назад
Когда хотел стать отцом маркетинга, но остался пензюком.
А так-то ничего стремного нет. Называть будут Марком. Вполне нормальное имя.
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13k
homerchik 2 часа назад
Маркетинг, я твой отец.....
Маркетинг, я твой отец.....
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Хорошо,что мама не любительница вибраторов,а то всякое могло случиться с именем
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Поколение Пепси...
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