Житель Пензы назвал сына Маркетингом, чтобы стать отцом Маркетинга

Если вдуматься, то теперь Пенза стала родиной Маркетинга. Как звучит-то! Хотя интереснее было бы назвать сына Капитализмом. Недодумал папаша...
Каких только чудаков нет на белом свете! Когда эти люди становятся родителями, жди креатива в виде необычного имени для младенца.
Так, совсем недавно в Пензе появился на свет малыш, которого любящий папа назвал Маркетингом. Имя объяснил желанием быть отцом Маркетинга.
Новоиспеченный папа Дмитрий Банчуков, являясь по профессии маркетологом, считает, что это имя поможет ребенку в жизни, научит его манипулировать и в любых обстоятельствах быть точно рыба в воде. Пока малыш манипулирует своими родителями, но лиха беда начало!
Вот только интернет-пользователи креатива папаши Маркетинга не оценили. А кто-то напротив пожелал ему еще и рождения дочери, которую можно было бы назвать Демократией.
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А профессия у него правильно называется "втюхиватель".
Маразм был, есть и будет.
Дедлайн Маркетингович Банчуков.
А так-то ничего стремного нет. Называть будут Марком. Вполне нормальное имя.