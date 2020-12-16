По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек

В качестве "пушки" ученые могут использовать пару вариантов устройств: линейный рельсотрон, который представляет собой "вакуумную трубу с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником" или кольцевую вакуумную трубу. Последнее устройство в отличие от линейного рельсотрона, как сообщают специалисты, не требует предельно высокой мощности. Электродвигатель кольцевой вакууумной трубы (с мощностью 20 мегаватт) "способен разогнать массу от 2 тысяч килограммов до 9 километров в секунду всего за 1 час".

Однако, как предупреждают ученые, и тот, и другой способ имеют свои недостатки, в частности, запредельные перегрузки при запуске спутников - от 2 до 20 тысяч g. Зато, утверждают специалисты, выведение спутника с помощью электромагнитной пушки дешевле, чем с использованием традиционных космических ракет-носителей. А кроме того, этот способ оперативнее.