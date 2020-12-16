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По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек

По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек (8 фото)

Автор:
16 декабря 2020 10:04
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   жюль верн   космос   роскосмос   россия   
2144
8
Эту идею французский писатель высказал впервые в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году. И сейчас эта мысль показалась специалистам "Роскосмоса" довольно актуальной. Конечно, не батут, но уже кое-что...
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Метки: Рогозин   жюль верн   космос   роскосмос   россия   
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49  комментариев
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10k
Денис Час назад
По мне так хоть из рогатки запускайте.
Лишь бы было дешево и эффективно.
Если запуск из пушки будет по соотношению цена-качество лучше чем запуск на Союзах/Протонах/американских ракетах, то потребители придут к вам. Всем в общем-то безразлично как именно спутник окажется на орбите в конечном итоге.
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15k
Сергей 4 минуты назад
А из пращи ещё дешевле
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Один канадский инженер, Джеральд Булл, собирался это сделать. Построить суперпушку, корая из Ирака обстреливала бы Израиль. Саддам Хуссеин очень хотел показать евреям кузькину мать. Не успел - агенты Моссада пристрелили его.
Такая пушка вполне могла бы выстреливать снаряды-спутники на орбиту.

Один канадский инженер, Джеральд Булл, собирался это сделать. Построить суперпушку, корая из Ирака обстреливала бы Израиль. Саддам Хуссеин очень хотел показать евреям кузькину мать. Не успел - агенты Моссада пристрелили его. Такая пушка вполне могла бы выстреливать снаряды-спутники на орбиту.
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8k
Бендер Родригес 7 минут назад
Таки ищщо старый вариант -" На бочку с порохом, пущщай полетает!... ".
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664
Nane First NameLast 16 минут назад
Балин! Глянул заголовок - тут же захотел съязвить про пушку и Рогозина. Зашел в пост, а там уже съязвили про пушку и Рогозина с хохломой
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16k
babuby 17 минут назад
А может батут?
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212
Миша Полчаса назад
О запредельных перегрузках спецы все же слышали кой чего, тогда не всё так плохо. Думаю для освоения выделяемой денюжки Роскосмосу будет выгоднее заняться разработкой звездных врат и порталов в иные миры.
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1k
Алексей Полчаса назад
По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек
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5k
NeDron 38 минут назад
Наконец то обещанный Рогозиным батут заработает!!!
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4k
Roman 39 минут назад
"Коэффициент полезного действия (КПД) артиллерийских орудий считается весьма высоким до 35 процентов. Это равноценно КПД двигателей внутреннего сгорания и значительно больше КПД паровых машин."
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4k
Михаил 45 минут назад
На двух тысячах g весь спутник по стенке размажет.
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4k
Enfant terrible gloria mundi Михаил 37 минут назад
Это твой мозг размазало,когда ты пердел чтобы ускоряться на велосипеде!
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51
Бухтей 47 минут назад
Всё это уже давным давно обкашляли со всей сторон. Очень давно и очень тщательно, идея была привлекательной.
Но это совершенно исключено.
Огромное ускорение при разгоне. И еще бОльшее ускорение (точнее торможение) при прохождении атмосферы. Только скорость понадобится на 9 км/с, а десятки км/ч. Потому, что по выходу из ускорителя аппарат воткнется в плотную нашу атмосферу как в стенку и оставит на ней огромную долю энергии. Частично расплавится и обгорит. Точь в точь как падающий метеор. "Стрелять" придется не вверх, а под небольшим углом к горизонту, значит путь в плотной части атмосферы будет очень длинный. И всё равно аппарат должен будет иметь ракетный двигатель и топливо, чтобы по выходу на высоту 100+ км выправить орбиту. Иначе он через 1 оборот вернётся туда, откуда вылетел - шмякнется примерно в точке старта.
"Ускорительный старт" возможен только при условии, что "жерло" пушки находится выше 50 км от уровня моря.
Специалисты из цнии-чего-то-там либо тупее школьников либо совсем охренели. Скорее охренели.
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13k
куджо 48 минут назад
А теперь представьте:
Илон Маск предложил запускать малые спутники с помощью пушек !
Звучит как а! Божественно ново, не то что убожество Рогожин, молодчинка Маск, пусть ватные совкодрочеры завидую, молодец парень ищет новое и находит!
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138
Михаил NeDron Полчаса назад
NeDron, давай отнесёмся серъёзно к тому, кто и что сказал.
Можешь найти его слова в оригинале? Я уверен, что он это не говорил.
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21
Александр 14 минут назад
Фон Браун сейчас вертиттся пропеллером в гробу его ракеты тоже актуальны в США!
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21
Александр 12 минут назад
Фон Браун вертиттся пропеллером в гробу его ракеты тоже актуальны
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21
Александр 9 минут назад
Братья Райт тоже в гробах крутиться как пропеллеры принципы воздухоплавания не меняли больше 100 лет
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5k
NeDron Михаил 8 минут назад
Уважаемый прпагандон (свежий ник вас выдает), Вы погуглите. Там столько всего интересного: например с каким уважением Маск относится к СОВЕТСКОМУ ракетостроению и как он недоумевает - как все это можно было просрать.
Он чуть не плакал, как Нил Армстронг сказал, что его инициативы не имеют перспектив.
Вы погуглите...
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1k
Дайно Морана 51 минуту назад
Отставание рогозина от писателя-фантаста Верна - 155 лет. Скоро это недоразумение будет рассказывать о трех китах и черепахе
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13k
куджо 56 минут назад
Эх а раньше верили, и могли, и народ един был, а уж как Гагарину радовались.
А сейчас что, какие то недоноски куражатся-не прочитав статьи даже а услышав слово пушка-чем выпячивают только свое невежество... Поколение дегротов, любителей аниме и красивых машин...
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8k
Михаил Час назад
а аппаратура спутника выдержит такое ускорение или главное что-то запульнуть?
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17k
Will2006 Михаил 55 минут назад
Если на кольцевом, то там ускорение можно регулировать хоть до автобусного. Только это невыгодно, а несколько G присутствуют и при обычном запуске ракеты-носителя.
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2k
Ухалус Посовиномус Михаил 54 минуты назад
В принципе, можно его в неньютоновской жидкости держать на время запуска. А так перегрузка зависит только от времени выхода на нужную скорость, грубо говоря, от длины пробега в ускорителе: чем он короче, тем большую энергию надо сообщать телу для набора нужной скорости. Чтобы запустить нечто в космос с перегрузкой порядка 4-5 G (чуть больше, чем ощущает космонавт при старте) разгонная полоса должна иметь километров несколько длины, если меня не подводит склероз.
капитальные затраты на строительство такой дуры огромны, но эксплуатировать выйдет дешевле чем ракеты в долгосрочной перспективе
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6k
Акакий Час назад
пенсии из пушки запустили, рождаемость, свободу слова, свободу собраний и курс рубля, может и спутники пойдут?
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13k
куджо Акакий 54 минуты назад
Такое умиление, об народе печалится, или ты про себя, все это у тебя забрали?
Свободу слова? а ты в курсе за тобой воронок едет за базар твой? Из самого роскосмоса, трепещи
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3k
Петрович Час назад
Тпрууу, слезай, приехали, остановка "Лютый 3,14-ц"
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115
DoctorBetruger Час назад
Ха. Ха. Ха.
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−141
Максим Час назад
А что удивляться что все сферы и отрасли в России пришли в упадок, потому что все места инженеров, конструкторов и архитекторов, заняли жулики, бандиты и рвачуги из 90-х, дружки путина по хате. Кто должен поднимать Россию? Чемезов? Рогозин? Сердюков? Чубайс? Грантаеды. 20 лет они занимают высокие посты, спускают в унитаз миллиарды бюджетных средств и все ждут прорыв, вот вот он случится. Щас они создадут айфон боинг или виндовс.
В СССР каждый день русские ракеты в космос запускали, каждый день в небо русский самолет подымался, каждый день с конвейера русский авто и танк сходил. И это было нормой, а щас раз в год ракету запустят, а визгу и радости на весь свинарник.
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26k
Aleksandr Максим Полчаса назад
По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек
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577
фхранцуз Час назад
дно!
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