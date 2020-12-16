По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек

Эту идею французский писатель высказал впервые в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году. И сейчас эта мысль показалась специалистам "Роскосмоса" довольно актуальной. Конечно, не батут, но уже кое-что...
Специалисты ЦНИИмаш "предложили запускать малые спутники с помощью снарядов-носителей из электромагнитных пушек" - цитата РИА Новости.
В докладе "Вестника НПО имени Лавочкина об этом говорится так: "На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы".
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"Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году". Однако то, что в то время было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, которых не было 150 лет назад. "Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне."
В качестве "пушки" ученые могут использовать пару вариантов устройств: линейный рельсотрон, который представляет собой "вакуумную трубу с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником" или кольцевую вакуумную трубу. Последнее устройство в отличие от линейного рельсотрона, как сообщают специалисты, не требует предельно высокой мощности. Электродвигатель кольцевой вакууумной трубы (с мощностью 20 мегаватт) "способен разогнать массу от 2 тысяч килограммов до 9 километров в секунду всего за 1 час".
Однако, как предупреждают ученые, и тот, и другой способ имеют свои недостатки, в частности, запредельные перегрузки при запуске спутников - от 2 до 20 тысяч g. Зато, утверждают специалисты, выведение спутника с помощью электромагнитной пушки дешевле, чем с использованием традиционных космических ракет-носителей. А кроме того, этот способ оперативнее.
Однако, как предупреждают ученые, и тот, и другой способ имеют свои недостатки, в частности, запредельные перегрузки при запуске спутников - от 2 до 20 тысяч g. Зато, утверждают специалисты, выведение спутника с помощью электромагнитной пушки дешевле, чем с использованием традиционных космических ракет-носителей. А кроме того, этот способ оперативнее.
Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу
14 декабря был вскрыт контейнер, который долетел с межпланетной станции «Хаябуса-2». Ученые показали, как выглядит вещество с астероида Рюгу и заявили, что "слетали не зря".
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Лишь бы было дешево и эффективно.
Если запуск из пушки будет по соотношению цена-качество лучше чем запуск на Союзах/Протонах/американских ракетах, то потребители придут к вам. Всем в общем-то безразлично как именно спутник окажется на орбите в конечном итоге.
Такая пушка вполне могла бы выстреливать снаряды-спутники на орбиту.
Но это совершенно исключено.
Огромное ускорение при разгоне. И еще бОльшее ускорение (точнее торможение) при прохождении атмосферы. Только скорость понадобится на 9 км/с, а десятки км/ч. Потому, что по выходу из ускорителя аппарат воткнется в плотную нашу атмосферу как в стенку и оставит на ней огромную долю энергии. Частично расплавится и обгорит. Точь в точь как падающий метеор. "Стрелять" придется не вверх, а под небольшим углом к горизонту, значит путь в плотной части атмосферы будет очень длинный. И всё равно аппарат должен будет иметь ракетный двигатель и топливо, чтобы по выходу на высоту 100+ км выправить орбиту. Иначе он через 1 оборот вернётся туда, откуда вылетел - шмякнется примерно в точке старта.
"Ускорительный старт" возможен только при условии, что "жерло" пушки находится выше 50 км от уровня моря.
Специалисты из цнии-чего-то-там либо тупее школьников либо совсем охренели. Скорее охренели.
Илон Маск предложил запускать малые спутники с помощью пушек !
Звучит как а! Божественно ново, не то что убожество Рогожин, молодчинка Маск, пусть ватные совкодрочеры завидую, молодец парень ищет новое и находит!
Можешь найти его слова в оригинале? Я уверен, что он это не говорил.
Он чуть не плакал, как Нил Армстронг сказал, что его инициативы не имеют перспектив.
Вы погуглите...
А сейчас что, какие то недоноски куражатся-не прочитав статьи даже а услышав слово пушка-чем выпячивают только свое невежество... Поколение дегротов, любителей аниме и красивых машин...
капитальные затраты на строительство такой дуры огромны, но эксплуатировать выйдет дешевле чем ракеты в долгосрочной перспективе
Свободу слова? а ты в курсе за тобой воронок едет за базар твой? Из самого роскосмоса, трепещи
В СССР каждый день русские ракеты в космос запускали, каждый день в небо русский самолет подымался, каждый день с конвейера русский авто и танк сходил. И это было нормой, а щас раз в год ракету запустят, а визгу и радости на весь свинарник.