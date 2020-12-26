Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России

Глава "Роскосмоса" говорит, что скоро начнется экспансия космоса, которая повысит уровень жизни землян и россиян в частности благодаря прорывным технологиям. Хотелось бы верить, но...
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о глобальных целях госкорпорации в космосе. Основной целью развития российской космонавтики, по его словам, является экспансия человечества в космосе и использование прорывных технологий для роста качества жизни и обороны страны.
Поделиться мнением Рогозина вынудил один из его подписчиков в "Твиттере", который спросил в комментариях у чиновника о глобальных целях, приведя в пример SpaceX Илона Маска, за которым наблюдает весь мир, так как его цели ясны: попасть на Марс и сделать спутниковый интернет.
Вот, собственно, сам вопрос:
Это все здорово конечно, но каковы цели?... За Space X следит весь мир потому что у Маска есть четкая цель попасть на Марс и сделать спутниковый интернет. Он к ним идет, за этим интересно наблюдать. А каковы глобальные цели у нас в космосе?— Денис Вильчинский (@vilchinskydenis) December 25, 2020
"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", - написал ответ о глобальных целях "Роскосмоса" Рогозин, не сообщив ничего конкретного.
Готовясь к экспансии, "Роскосмос" на днях открыл интернет-магазин. Товаров там пока немного, но уже можно приобрести комиксы, макеты ракет и прочие сувениры, а также футболки и кофты с капюшонами (худи). Вот только "космические" цены вряд ли привлекут покупателей.
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В ответ «Роскосмос» ввел санкций против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» разработчика и призводителя ракет «Союз-2», а также гражданских и военных космических аппаратов.
Рогозин утверждает, что согласно требованиям российского законодательства «обязан применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам». В «Роскосмосе» не назвали конкретную причину введения санкций против ведущего предприятия ракетно-космической отрасли страны, в 2020 году обеспечившего проведение 14 из 16 российских пусков.
Браво, Рогозин.
А что, у него качество жизни недостаточное ещё?