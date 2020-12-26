Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о глобальных целях госкорпорации в космосе. Основной целью развития российской космонавтики, по его словам, является экспансия человечества в космосе и использование прорывных технологий для роста качества жизни и обороны страны.

Поделиться мнением Рогозина вынудил один из его подписчиков в "Твиттере", который спросил в комментариях у чиновника о глобальных целях, приведя в пример SpaceX Илона Маска, за которым наблюдает весь мир, так как его цели ясны: попасть на Марс и сделать спутниковый интернет.





Вот, собственно, сам вопрос: