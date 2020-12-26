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Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России

Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России (4 фото)

Автор:
26 декабря 2020 20:50
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   космос   оборона   роскосмос   цели   экспансия   
742
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Глава "Роскосмоса" говорит, что скоро начнется экспансия космоса, которая повысит уровень жизни землян и россиян в частности благодаря прорывным технологиям. Хотелось бы верить, но...

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Метки: Рогозин   космос   оборона   роскосмос   цели   экспансия   
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22  комментария
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10k
Великий Кормчий Час назад
Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России
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377
Serg Dex 9 минут назад
Экспансия прямо, дырки видать заклеил на МКС а у самого фляга свистит, журналист одним словом.
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123k
Leff 21 минуту назад
Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России
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2k
Frank Borman Полчаса назад
С Божьей помощью, с пособничеством и защитой Казанской Божьей Матери и всех святых апостолов, россияненцы может и полетят когда нибудь на Луну и Марс. Потом, когда нибудь. А сейчас у ылиты дел полно: надо дворцы построить, яхты купить, детишек обучить в элитных университетах Запада и потом трудоустроить, любовниц обновить, бизнес-джеты прикупить и т.д. А космос может и подождать.
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14k
Fat boy slim is * in a heaven Frank Borman 21 минуту назад
Кто такие "россияненцы", чучело?
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10k
Яромиръ Frank Borman 15 минут назад
.....у нас-то ракеты летают, а ты, как был в навозе так и останешься
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2k
newegg Полчаса назад
В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности самарский РКЦ «Прогресс».
В ответ «Роскосмос» ввел санкций против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» разработчика и призводителя ракет «Союз-2», а также гражданских и военных космических аппаратов.
Рогозин утверждает, что согласно требованиям российского законодательства «обязан применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам». В «Роскосмосе» не назвали конкретную причину введения санкций против ведущего предприятия ракетно-космической отрасли страны, в 2020 году обеспечившего проведение 14 из 16 российских пусков.
Браво, Рогозин.

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности самарский РКЦ «Прогресс». В ответ «Роскосмос» ввел санкций против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» разработчика и призводителя ракет «Союз-2», а также гражданских и военных космических аппаратов. Рогозин утверждает, что согласно требованиям российского законодательства «обязан применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам». В «Роскосмосе» не назвали конкретную причину введения санкций против ведущего предприятия ракетно-космической отрасли страны, в 2020 году обеспечившего проведение 14 из 16 российских пусков. Браво, Рогозин.
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3k
Mimik 36 минут назад
И нихрена конкретно не рассказал
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83
Юрьевич 45 минут назад
"Основной целью развития российской космонавтики, по его словам, является экспансия человечества в космосе и использование прорывных технологий для роста качества жизни и обороны страны."

А что, у него качество жизни недостаточное ещё?
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11k
Kazanzaki 48 минут назад
Нам бы от дураков у власти избавиться и тогда можно было бы жизненный уровень населения поднять имеющимися у нас земными рессурсами.
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13k
Hairy. 50 минут назад
Дмитрий Рогозин назвал главные цели развития космонавтики в России
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675
Moon24 57 минут назад
Экспансия в космос ? Пока это иллюзии больных людей
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4k
Александр Иванов Moon24 41 минуту назад
Любимый местной либердой Маск как раз подпадает под это определение.
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2k
Агасфер 58 минут назад
Кажись скоро будет грандиозная распродажа деталей РосКосмоса на EBay
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198
Борис Час назад
Прорывная технология это типа батут порванный?
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8k
Star Link Час назад
Обещал лунную базу в 2015, но решил вначале построить себе дворец.
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991
DrKlizmi Star Link 49 минут назад
Это не дворец,это земная база. Надо же с чего-то начинать.
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5k
uutb DrKlizmi 13 минут назад
Это макет лунной базы) Только нииииимножко не по чертежам
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379
Обратная сторона Луны Час назад
Подождите! А как же база на луне и гелий 3, а как же лунный лифт? А ракеты под хохлому и робот Фёдор?
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129
Sergei Час назад
Какой же всё таки он убогонький то...
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4k
просто Дмитрий Час назад
И в России быть своим "Андерсенам"!!!
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