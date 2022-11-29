Оптимизация Роскосмоса — сворачивание лунной программы

В 2022 год российская космонавтика вошла с множеством проектов. Одни находились в работе и приносили прибыль, другие являлись лишь чертежами с неясным будущим. С началом спецоперации многие из этих проектов были так или иначе пересмотрены и отменены. Одни — по внешней инициативе, другие — по собственной. Разбираемся, что было сделано с момента начала 2022 года.
К моменту начала спецоперации Роскосмос вёл разработку нескольких перспективных проектов. Одни были связаны с наукой, другие с обороной. В этой части мы разберём лунную программу России, которая в новых условиях является больше вредной, чем полезной для нашей страны.
Чтобы полететь на Луну нам нужна ракета. Ракета тяжелая, а вернее — сверхтяжелая. 23,5 млрд рублей было заложено в Федеральной космической программе на эскизное проектирование лунной ракеты «Енисей». С 2018 года успели потратить порядка 3 млрд на фактически бумажный проект из прошлого, не добившись каких-либо практических результатов. Всего на ракету нужно потратить более 1 трлн рублей или же 5-6 годовых бюджетов Роскосмоса.
Кроме ракеты нам нужен космический корабль, использовать Союз времён Лунной гонки как-то не очень. Нужно что-то более новое. Им и оказался перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) «Орёл». Его разрабатывают аж с 2016 года. До 2025 года на него планируют потратить почти 58 млрд рублей. Причём ведётся разработка корабля именно для полётов на Луну, а не для экспедиций на орбиту Земли, что сегодня для нас несколько актуальнее. Проект околоземного корабля «Орлёнок» имеется, но его разработка ещё не начата. Сколько млрд будет стоить этот, более актуальный проект, — неизвестно.
Немаловажным элементом лунной программы являются автоматические станции. Они нужны для предварительного изучения объекта, куда должен направится человек. Луна-25, 26, 27 и т.д. проекты, конечно интересные, но не очень-то и нужные в нынешней ситуации. И если Луна-25 за 6 млрд рублей уже фактически готова и её отправка к естественному спутнику лишь вопрос времени, то остальные аппараты далеки от реализации в металле. Тем не менее, бюджетные деньги их эскизные проекты идут. А это вопрос если не миллиардов, то десятков и сотен миллионов рублей.
Именно с таким бэкграундом Роскосмос встретил 24 февраля 2022 года. Тем не менее, бюджеты и программы были пересмотрены. Так, на сегодняшний день разработка Енисея остановлена, программа лунного «Орла» пересматривается в пользу околоземного варианта, а речи о Луне-26 и далее вообще не ведётся. Новостей о выделении денег на сопутствующие проекты вроде лунного скафандра также нет. Так что сегодня можно говорить о том, что Роскосмос начал работу по сворачиванию не нужных для страны программ. Куда пойдут сэкономленные деньги разберём в следующем материале.
Источник:
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Если все суммы, потраченные на яхты сложить, то уже бы в Туманности Андромеды сады сажали.
Но кому это нужно...
они не полетят чтоль в космУс то?!
Вроде и не врёт, а фигня в голове заводится.
Аффтар текста мудак.