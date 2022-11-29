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Оптимизация Роскосмоса — сворачивание лунной программы

Оптимизация Роскосмоса — сворачивание лунной программы

Автор:
29 ноября 2022 18:43
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   Луна-26   Проект Роскосмоса   Ракета Енисей   Россия   космонавтика   космос   луна   покорение Луны   роскосмос   
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В 2022 год российская космонавтика вошла с множеством проектов. Одни находились в работе и приносили прибыль, другие являлись лишь чертежами с неясным будущим. С началом спецоперации многие из этих проектов были так или иначе пересмотрены и отменены. Одни — по внешней инициативе, другие — по собственной. Разбираемся, что было сделано с момента начала 2022 года.

К моменту начала спецоперации Роскосмос вёл разработку нескольких перспективных проектов. Одни были связаны с наукой, другие с обороной. В этой части мы разберём лунную программу России, которая в новых условиях является больше вредной, чем полезной для нашей страны.

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Чтобы полететь на Луну нам нужна ракета. Ракета тяжелая, а вернее — сверхтяжелая. 23,5 млрд рублей было заложено в Федеральной космической программе на эскизное проектирование лунной ракеты «Енисей». С 2018 года успели потратить порядка 3 млрд на фактически бумажный проект из прошлого, не добившись каких-либо практических результатов. Всего на ракету нужно потратить более 1 трлн рублей или же 5-6 годовых бюджетов Роскосмоса.

Кроме ракеты нам нужен космический корабль, использовать Союз времён Лунной гонки как-то не очень. Нужно что-то более новое. Им и оказался перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) «Орёл». Его разрабатывают аж с 2016 года. До 2025 года на него планируют потратить почти 58 млрд рублей. Причём ведётся разработка корабля именно для полётов на Луну, а не для экспедиций на орбиту Земли, что сегодня для нас несколько актуальнее. Проект околоземного корабля «Орлёнок» имеется, но его разработка ещё не начата. Сколько млрд будет стоить этот, более актуальный проект, — неизвестно.

Немаловажным элементом лунной программы являются автоматические станции. Они нужны для предварительного изучения объекта, куда должен направится человек. Луна-25, 26, 27 и т.д. проекты, конечно интересные, но не очень-то и нужные в нынешней ситуации. И если Луна-25 за 6 млрд рублей уже фактически готова и её отправка к естественному спутнику лишь вопрос времени, то остальные аппараты далеки от реализации в металле. Тем не менее, бюджетные деньги их эскизные проекты идут. А это вопрос если не миллиардов, то десятков и сотен миллионов рублей.

Именно с таким бэкграундом Роскосмос встретил 24 февраля 2022 года. Тем не менее, бюджеты и программы были пересмотрены. Так, на сегодняшний день разработка Енисея остановлена, программа лунного «Орла» пересматривается в пользу околоземного варианта, а речи о Луне-26 и далее вообще не ведётся. Новостей о выделении денег на сопутствующие проекты вроде лунного скафандра также нет. Так что сегодня можно говорить о том, что Роскосмос начал работу по сворачиванию не нужных для страны программ. Куда пойдут сэкономленные деньги разберём в следующем материале.

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Метки: Луна-25   Луна-26   Проект Роскосмоса   Ракета Енисей   Россия   космонавтика   космос   луна   покорение Луны   роскосмос   
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18  комментариев
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320
SVG Час назад
Гораздо интересней куда эти деньги шли до сих пор. С радиацией бороться не научились? - Нет! А откуда планы по освоению дальних дорог? На Фукусиме залитые свинцом роботы в течение часа погибают. А мы до сих пор поддерживаем американский миф о том что они на Луне дескать были. В эту ложь давно ни кто не верит. Пояс Ван Аллена преодолеть не в силах ни что. Более 5000 рад, при одной тысяче пластмасс рассыпается.
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3k
SaveUs 2 минуты назад
Иногда мне кажется Грета Тунберг умнее всех вместе взятых политиков. Когда одумаемся и начнём космос осваивать а не вот это вот всё?
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62k
doker 6 минут назад
Пока "марсиане" или "лунатики" не нападут на Землю, так и будем в своём болоте друг другу гадить.
Если все суммы, потраченные на яхты сложить, то уже бы в Туманности Андромеды сады сажали.
Но кому это нужно...
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Гладко на бумаге, забыли про овраги. Г. К. Жуков.
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15k
Господин Уэф 44 минуты назад
См с 25 сек.
Ссылка www.youtube.com
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17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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4k
Elmaestro Час назад
в смысле "дорожная карта"?
они не полетят чтоль в космУс то?!
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59k
Опиум для народа Час назад
Потому шта грех это - в бесовских повозках летать, этак можно и в твердь небесную врезаться. Не надоть нам этого. Пращуров скрепы и бох - остальное от диавола.
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11k
GMN 2 часа назад
Лунасрач где??? Уверен, что не было на Луне никого!
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4k
4ijik 2 часа назад
Для интересующихся тупыми вбросами. Вот примерно так и делают из людей кастрюлеголовых... Берём любую тему, и говорим НЕ ВСЮ правду.
Вроде и не врёт, а фигня в голове заводится.
Аффтар текста мудак.
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5k
Котэ 2 часа назад
хороший момент попилить выделенные деньги, деньги выделили - а строить не надо, Рогозин прыгает от радости, на батуте
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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