Оптимизация Роскосмоса — сворачивание лунной программы

Кроме ракеты нам нужен космический корабль, использовать Союз времён Лунной гонки как-то не очень. Нужно что-то более новое. Им и оказался перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) «Орёл». Его разрабатывают аж с 2016 года. До 2025 года на него планируют потратить почти 58 млрд рублей. Причём ведётся разработка корабля именно для полётов на Луну, а не для экспедиций на орбиту Земли, что сегодня для нас несколько актуальнее. Проект околоземного корабля «Орлёнок» имеется, но его разработка ещё не начата. Сколько млрд будет стоить этот, более актуальный проект, — неизвестно.