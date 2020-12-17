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"Я тебе не гробовщик космоса!": Рогозин через суд потребовал удалить статьи с клеветой

"Я тебе не гробовщик космоса!": Рогозин через суд потребовал удалить статьи с клеветой (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 14:50
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   клевета   космос   роскосмос   статьи   суд   
1401
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А еще глава "Роскосмоса" захотел получить 300 тысяч рублей моральной компенсации за обиду. И получил, правда, меньше. Тот самый случай, когда выкупил свою репутацию в суде за 170 тысяч деревянных.

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Метки: Рогозин   клевета   космос   роскосмос   статьи   суд   
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10k
Евгений 2 часа назад
Пусть теперь песню об этом запишет.
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461
Александр Туманов 10 минут назад
Лучше не статьи а рогозина из роскомоса удалите.
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−8
LoginNaFishkah 13 минут назад
Надо побольше русскава мира на всю планету, а то задолбали там из Америки летать
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40k
Митрий 15 минут назад
Вот так все тебя считают мудаком, и говорят об этом. А ты такой х@як - финт ушами - считайте, что хотите, а говорить низззяяя.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 23 минуты назад
Хомяк обстрёмался.
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13k
vikklu Полчаса назад
Во стыдоба. За правду ещё и штраф платить приходится.
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113k
arek14 Полчаса назад
Очень многие смеются и прикалываются над Рогозиным.
Я не особо разбираюсь в российской кадровой политике, но по моему, этот человек просто абсолютно не на своём месте.
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23k
aolti arek14 18 минут назад
В путинизме нет случайных людей. Каждый на своем месте. Некоторые играют образ дурачков, чтобы на их глупом фоне бессменный галерный раб выглядел гигантом мысли, а некоторые поставлены для того, чтобы строго исполнять начальственные директивы.
Я думаю, что каждая отрасль в российском бюджете крайне коррумпирована, и с каждой целевой суммы, выделяемой из бюджета, большая часть заранее запланирована на воровство и распределение по офшорам.
Две трети суммы, запрашиваемым Рогозиным на Роскосмос будут переведены на подставные фирмы, прокручены через несколько отечественных и зарубежных банков, и осядут на офшорных счетах ничем не примечательных виолончистов, по случайному совместительству - друзей детства Путина.
В Кремле дураков нет. И их не держат. Кремль полон подонками, коррупционерами, негодяями, ворами, мерзавцами и предателями всех возрастов и обоих полов, но вот дураков, как на грех, в нем нет.
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157
nil arek14 10 минут назад
Если грамотно ворует, делится и его не убирают, значит вполне на своем месте. По крайней мере у нас в России так власть устроена.
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17
Дядя Витя Полчаса назад
Вася, там где ты есть работать надо! Та что не ЗНАЛ!
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157
nil 55 минут назад
Ксати именно на такие случаи депутат Вяткин предложил на несколько лет в тюрьму сажать и увеличение штрафов. Специально, чтобы про власть не могли ничего сказать. Хотя у Вяткина шкурный интерес - его в плагиате диссертации уличили.
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40k
Andrey Час назад
Он не гробовщик, а убийца Роскосмоса.
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2k
glazz_19 Andrey 21 минуту назад
А что конкретно он убил? Вот реально интересно, не в качестве стеба. Или я может пропустил чего и ракеты вдруг перестали летать, спутники все попадали, а космодром сдали в аренду шашлычникам?
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1k
zenon Час назад
Прямо, как из какой-то песни - лежу в гробу, а остальное побок.
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5k
Dima Час назад
Хорошо, он не гробовщик, он коррупционер, не умелый управленец и хреновый певец.
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2k
glazz_19 Dima 23 минуты назад
Коррупционер, т.е. взяточник если на русский перевести? Правильно? А позвольте поинтересоваться, за что он взятки берет? Или дает? Кому тогда?
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1k
Роман Бумеров Час назад
Забавно, как вонючки ссутся в судах, а потом преподносят это как победу. Шарий помнится тоже трахал укросми за заявление, что он "адепт русского мира", а те плакали и божились, что "русский мир" для них это Достоевский, Пушкин и Чайковский.
Объявили горобовщиком космоса - докажите это в суде, предъявите факты, боритесь достойно, даже если проигрываете стойте на своем, сделайте дело публичным и покажите, что вы достойно стояли за свои слова. А то приобрели привычку плевать в спину или на ботинок, а когда начинает по роже бить или в суде на рубль наказывать, сразу слив и на попятную.
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50k
Андрей Роман Бумеров Час назад
Народ измельчал и подешевел. Люди, воспитанные соцсетями и Интернетом.
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
умный человек проигнорировал бы.
а этот сам напрашивается. скоро над этим ябедой-корябедой все кому не лень издеваться будут.
это как в детском саду над нытиками прикалываются
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1k
Лёха 2 часа назад
Нищета добралась до "сливок общества".
Басков пособие попросил ему выписать, Рогозин в суд подал...
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2k
glazz_19 Лёха Полчаса назад
Нищета ни при чем. Просто у нас до того заигрались в свободу слова, что даже официальные печатные издания стали забывать, что за слова нужно отвечать даже в интернете.
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410
Максим 2 часа назад
Просто прошло время таких людей как Королёв, сейчас нужен "эффективный менеджер", главное что бы бы лояльным. Но вообще, журналист мог бы с пониманием отнестись к своим реальным коллегам.
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9k
alexis Максим 2 часа назад
Генеральный конструктор и управленец- разные люди. Молодёжь не хочет быть конструкторами и инженерами, все хотят быть юристами и чиновниками.
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410
Максим alexis 2 часа назад
Сто-стоп! Я и не говорил, что это один и тот же человек в случае с Рогозиным.
Королев был, то есть он мог разрабатывать, оценить (в виду того, что являлся специалистом в той области) перспективы и руководить. Его успехи и место СССР в космосе тому показатель. Верно?
А теперь возьмем журналиста. На что способен он? И должно ли быть так?
На счёт того коем хочет стать молодёжь. А может зарплаты тому виной? Все понимают, что руководитель получает больше, но понятно когда в разы и не понятно, когда в десятки, а то и сотни.
Так что вопрос социального равенства и обеспечения решил бы многие проблемы, если оно конечно кому-нибудь нужно.
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9k
alexis Максим Час назад
Небом раньше с детства грезили, не думая о доходах, а сейчас грезят о «бабках» с начальной школы.
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6k
Natrogrii 2 часа назад
Удаляй, не удаляй статьи, а хреновую репутацию он себе заработал НАВСЕГДА
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Что за горение жоп наблюдаю я? Какая неслыханная наглость - пиз...аборлов заставили отвечать за свои слова! Это репрессии! Это очередной 37! Возьмемся за руки друззи чтобы не подохнуть с голодухи!

Чем чаще "журзализдов" будут натягивать на бабки, тем быстрее им придет в голову что за все есть ответственность.
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9k
alexis Taf Taffus 2 часа назад
Причём пишут гениальные конструкторы самородки, которым не дают самовырожаться.
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3k
Taf Taffus alexis 21 минуту назад
Вот-вот, сами бы на месте Рогозина они бы уже давно в колониях на Плутоне каннабис выращивали.
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Ну раз нельзя называть гробовщиком , то пускай уж будет могильщиком
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3k
Taf Taffus Ясный Пень 2 часа назад
Что-то поздно работники украинской космичной программы проснулись. Ангара взлетела три дня уже как, а конница спражных астронавтов только сейчас что-то выродить смогла.
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7k
Агент Безопасной Национальности Taf Taffus Час назад
"Ангара взлетела три дня уже как"
================
Причем взлетела эдак похоронно, без энтузиазма, в то время как шедевр Маска позитивно и перспективно взорвался на старте. Не в первый раз, кстати, что говорит о стабильности космической отрасли в странах с развитой демократией
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623k
Result Автор поста Агент Безопасной Национальности Час назад
Чего это без энтузиазма? Рогозин вот удивился тому, что взлетела:
Чего это без энтузиазма? Рогозин вот удивился тому, что взлетела:
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2k
glazz_19 Taf Taffus 37 минут назад
В слове "космичной" буква "с" явно лишняя :)
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