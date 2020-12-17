"Я тебе не гробовщик космоса!": Рогозин через суд потребовал удалить статьи с клеветой

А еще глава "Роскосмоса" захотел получить 300 тысяч рублей моральной компенсации за обиду. И получил, правда, меньше. Тот самый случай, когда выкупил свою репутацию в суде за 170 тысяч деревянных.
Глава корпорации "Роскосмос" не стал терпеть статьи, в которых его называли "гробовщиком" отечественной космической отрасли и подал на интернет-издания, в которых они были опубликованы, в суд.
Дмитрий Олегович требовал удалить порочащие его материалы и оценил свой моральный ущерб в 300 тысяч рублей. Суд в этом споре встал на сторону Рогозина и постановил частично выполнить его требования. Статьи будут удалены, а вот сумма компенсации окажется меньшей.
"Ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза "гробовщик российского космоса" не несет негативной нагрузки, а "превратиться в посмешище" - и вовсе комплимент. Думаю, многим редакциям нужно перепроверить свои познания в русском языке и лексикологии", - заметил представлявший интересы Рогозина адвокат Добровинский.
В итоге три издания, в числе которых АО «ИД «Аргументы недели» и главный редактор издания Алексей Угланов, ООО «Премьермедиаинвест» и ООО «Небоход-Медиа» в общей сложности заплатят господину Рогозину 70 тысяч рублей вместо запрошенных трехсот тысяч.
Ну, слава Богу, значит, с космосом у нашей страны все в порядке. Так, глядишь и на Марс первыми полетим. В честь этой прекрасной новости предлагаем послушать песни "негробовщика" Д.Рогозина.
"Поехали!": "Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак
Гендиректор корпорации умеет не только сообщать о фантастических перспективах России в покорении космоса, клянчить деньги на свои нужды, но и пишет песни. А еще "Роскосмос" решил зарегистрировать фразу "Поехали!" и использовать ее как торговый знак для всего, где она может пригодиться. Тот самый случай, когда Маску впору напрячься.
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Я не особо разбираюсь в российской кадровой политике, но по моему, этот человек просто абсолютно не на своём месте.
Я думаю, что каждая отрасль в российском бюджете крайне коррумпирована, и с каждой целевой суммы, выделяемой из бюджета, большая часть заранее запланирована на воровство и распределение по офшорам.
Две трети суммы, запрашиваемым Рогозиным на Роскосмос будут переведены на подставные фирмы, прокручены через несколько отечественных и зарубежных банков, и осядут на офшорных счетах ничем не примечательных виолончистов, по случайному совместительству - друзей детства Путина.
В Кремле дураков нет. И их не держат. Кремль полон подонками, коррупционерами, негодяями, ворами, мерзавцами и предателями всех возрастов и обоих полов, но вот дураков, как на грех, в нем нет.
Объявили горобовщиком космоса - докажите это в суде, предъявите факты, боритесь достойно, даже если проигрываете стойте на своем, сделайте дело публичным и покажите, что вы достойно стояли за свои слова. А то приобрели привычку плевать в спину или на ботинок, а когда начинает по роже бить или в суде на рубль наказывать, сразу слив и на попятную.
а этот сам напрашивается. скоро над этим ябедой-корябедой все кому не лень издеваться будут.
это как в детском саду над нытиками прикалываются
Басков пособие попросил ему выписать, Рогозин в суд подал...
Королев был, то есть он мог разрабатывать, оценить (в виду того, что являлся специалистом в той области) перспективы и руководить. Его успехи и место СССР в космосе тому показатель. Верно?
А теперь возьмем журналиста. На что способен он? И должно ли быть так?
На счёт того коем хочет стать молодёжь. А может зарплаты тому виной? Все понимают, что руководитель получает больше, но понятно когда в разы и не понятно, когда в десятки, а то и сотни.
Так что вопрос социального равенства и обеспечения решил бы многие проблемы, если оно конечно кому-нибудь нужно.
Чем чаще "журзализдов" будут натягивать на бабки, тем быстрее им придет в голову что за все есть ответственность.
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Причем взлетела эдак похоронно, без энтузиазма, в то время как шедевр Маска позитивно и перспективно взорвался на старте. Не в первый раз, кстати, что говорит о стабильности космической отрасли в странах с развитой демократией