"Я тебе не гробовщик космоса!": Рогозин через суд потребовал удалить статьи с клеветой

Гендиректор корпорации умеет не только сообщать о фантастических перспективах России в покорении космоса, клянчить деньги на свои нужды, но и пишет песни. А еще "Роскосмос" решил зарегистрировать фразу "Поехали!" и использовать ее как торговый знак для всего, где она может пригодиться. Тот самый случай, когда Маску впору напрячься.