Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу

Пробы грунта были взяты с помощью специальной операции: выстрелом стержня была выбита порода с поверхности астероида, частицы которой затем сосал специальный пылесос, находившийся на борту зонда. После этого они были перенаправлены в контейнер.



В настоящее время аппарат «Хаябуса-2» используется для нового задания - он отправился к астероиду (98943) 2001 CC21. Если все пройдет по плану, то на этот космический объект аппарат выйдет в июле 2026 года.