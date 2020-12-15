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Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу

Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 17:32
Сообщество : Космос
Метки: Хаябуса-2   астероид Рюгу   видео   исследования   капсула   космос   япония   
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Вчера, 14 декабря, был вскрыт контейнер, который долетел с межпланетной станции «Хаябуса-2». Ученые показали, как выглядит вещество с астероида Рюгу и заявили, что "слетали не зря".

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Метки: Хаябуса-2   астероид Рюгу   видео   исследования   капсула   космос   япония   
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15  комментариев
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1k
aklinks Полчаса назад
Все, что нам достанется, это созерцать прыжки рогозина на батуте
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64k
Пётровыч Полчаса назад
Если кто думает, что исследование астероидов ведется ради познания вселенной, то я вас огорчу.

При достаточном уровне развития техники добыча на астероиде таких элементов, как платина, кобальт и других редких минералов с последующей их доставкой на Землю может приносить очень большую прибыль. В ценах 1997 года сравнительно небольшой металлический астероид диаметром в 1,5 км содержал в себе различных металлов, в том числе драгоценных, на сумму 20 триллионов долларов США.
Фактически, всё золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель, осмий, палладий, платина, рений, родий и рутений, которые сейчас добываются из верхних слоёв Земли, являются остатками астероидов, упавших на Землю во время ранней метеоритной бомбардировки, когда после остывания коры на планету обрушилось огромное количество астероидного материала.
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13k
vikklu Полчаса назад
Ну хоть япы в этом году больше не будут вскрывать всякую хрень.
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2k
acari Полчаса назад
Рад за успехи японской космонавтики, но ребята может не будем вскрывать эту штуку, год и так был п.и.з.д.е.ц, не хватало нам еще инопланетной заразы?
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479
basil pupkin 36 минут назад
Любой астероид вращается в полёте в 3 осях, я реально буду аплодировать стоя, если японский аппарат смог подстроится под это вращение, отсосать в вакууме и доставить это к нам на Землю.
А продав америкосам грунт построить следующий кораблик отсосун например к комете.
Но злопыхатили будут говорить, что японцы насосали на новый спутник :)
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5k
uutb 39 минут назад
Пожалуйста! Не открывайте до конца 2020г! Ну. его в пень!
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9k
ss uutb 19 минут назад
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2k
Vladimir Taranovich 54 минуты назад
Сколько растаможка стоит без показа содержимого?)))
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1k
евгений 58 минут назад
«Внутреннее содержимое капсулы японцы не стали демонстрировать» Просто, ради любопытства...почему?) Чего там такого может увидеть обыватель, что нельзя показать? Куча грязи какой-то, пыли и камней разного размера.
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5k
Bjornsson Час назад
Х_уябуса.... присмотрелся, а там хаябуса
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10k
Денис Трубочкин Час назад
"частицы которой затем сосал специальный пылесос"
пылесос в вакууме??? Вот это да! Как это у них получается???
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378
uid-5j7c27kq Денис Трубочкин 47 минут назад
«Специальный» у которого получается
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7k
Кенвуд Час назад
Всё круто. И название мне нравится. Хаябуса !!!
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4k
Александр Иванов Кенвуд Час назад
Есть ещё комета Х*якутаки. Пытался правильно воспроизвести фамилию японского учёного, но автокорректор не пропускает...
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1k
Igors Час назад
Сколько граммов?
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