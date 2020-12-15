Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу

Вчера, 14 декабря, был вскрыт контейнер, который долетел с межпланетной станции «Хаябуса-2». Ученые показали, как выглядит вещество с астероида Рюгу и заявили, что "слетали не зря".
5 декабря 2020 года сброшенная с межпланетной станции капсула приземлилась в Австралии, после чего ее перенаправили в Японию. Вчера контейнер вскрыли и показали нечто интересное.
Это схема контейнера. Красным на ней отмечена часть, которую сфотографировали и показали общественности
Внутреннее содержимое капсулы японцы не стали демонстрировать, однако обнародовали то, что налипло на него снаружи. Это рассыпчатая, мелкодисперсная, черная субстанция, которая представляет собой часть вещества астероида. Этот факт, как сообщают японцы, внушает надежду на то, что внутри контейнера находится по-настоящему "бесценный груз".
Основные частички с астероида должны быть внутри камер А, B и C.
Основные частички с астероида должны быть внутри камер А, B и C.
Рассыпчатая пыль успела выделить газ, который также собран и сейчас исследуется японскими учеными. Самые первые исследования газа методом масс-спектрометрии были проведены специалистами QLF (Quick Look Facility) в Австралии 7 декабря 2020 года. Их результаты показали, что газ внутри контейнера отличается от атмофосферного. Последующий анализ был сделан уже японскими учеными, он показал, что это действительно газ, попавший в контейнер вместе с пробами с астероида Рюгу. Что касается внутреннего содержимого капсулы, то изучив этот материал, специалисты надеются пролить свет на вопросы о формировании планет (ведь вещество астероидов считается строительным материалом), появления воды и жизни.
Половину содержимого капсулы оставят на будущее, пока не появятся более совершенные методы анализа. А вторую часть материала начнут исследовать уже в январе 2021 года. Частью привезенного материала японские специалисты поделятся с NASA и другими космическими организациями. Достанется ли что-нибудь для исследований нашим ученым, пока неизвестно.
Астероид Рюгу
Напомним, что межпланетная станция «Хаябуса-2» (Сокол-сапсан-2), которая была запущена в 2014 году, в июне 2018 года сблизилась с астероидом Рюгу, находившимся в то время в 340 миллионах километрах от Земли.
"Хаябуса-2" успешно спланировала на его поверхность и взяла пробы грунта (на фото красной стрелкой показано место, откуда были взяты образцы).
Пробы грунта были взяты с помощью специальной операции: выстрелом стержня была выбита порода с поверхности астероида, частицы которой затем сосал специальный пылесос, находившийся на борту зонда. После этого они были перенаправлены в контейнер.
В настоящее время аппарат «Хаябуса-2» используется для нового задания - он отправился к астероиду (98943) 2001 CC21. Если все пройдет по плану, то на этот космический объект аппарат выйдет в июле 2026 года.
В настоящее время аппарат «Хаябуса-2» используется для нового задания - он отправился к астероиду (98943) 2001 CC21. Если все пройдет по плану, то на этот космический объект аппарат выйдет в июле 2026 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе
- В небе над Японией засняли взрыв болида: видео
- Миссия выполнена: капсула зонда "Хаябуса-2" приземлилась в Австралии
- "Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship
- Самые большие планеты Солнечной системы
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
При достаточном уровне развития техники добыча на астероиде таких элементов, как платина, кобальт и других редких минералов с последующей их доставкой на Землю может приносить очень большую прибыль. В ценах 1997 года сравнительно небольшой металлический астероид диаметром в 1,5 км содержал в себе различных металлов, в том числе драгоценных, на сумму 20 триллионов долларов США.
Фактически, всё золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель, осмий, палладий, платина, рений, родий и рутений, которые сейчас добываются из верхних слоёв Земли, являются остатками астероидов, упавших на Землю во время ранней метеоритной бомбардировки, когда после остывания коры на планету обрушилось огромное количество астероидного материала.
А продав америкосам грунт построить следующий кораблик отсосун например к комете.
Но злопыхатили будут говорить, что японцы насосали на новый спутник :)
пылесос в вакууме??? Вот это да! Как это у них получается???