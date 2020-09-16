"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию

Венера - наш? Глава корпорации "Роскосмос" считает, что пора возобновлять исследования этой планеты. Она же русская! Как тебе такое, Илон Маск?
После заявления ученых Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, которых по их мнению может свидетельствовать о существовании там жизни, глава космической отрасли в РФ решил напомнить о вкладе России в освоении этой планеты.
"Венера-7"
В 1970 году на Венеру запустили автоматическую межпланетную станцию, созданную на заводе имени С.А. Лавочкина. "Венера-7" стала первым аппаратом, который после мягкой посадки на поверхность планеты смог осуществить передачу данных.
Сейчас, как утверждает Рогозин, пришло время продолжить исследование Венеры, тем более, что она, по его словам, "русская планета". Глава "Роскосмоса" заявил, что эти планы включены в проект новой российской космической программы на 2021-2030 годы. Россия будет исследовать Венеру как в составе совместной миссии с американцами в проекте "Венера-Д", так и самостоятельно.
Сейчас, как утверждает Рогозин, пришло время продолжить исследование Венеры, тем более, что она, по его словам, "русская планета". Глава "Роскосмоса" заявил, что эти планы включены в проект новой российской космической программы на 2021-2030 годы. Россия будет исследовать Венеру как в составе совместной миссии с американцами в проекте "Венера-Д", так и самостоятельно.
"Венера – все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других", – цитируют Рогозина СМИ. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.
А вот научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает слова Рогозина о покорении Венеры обычным трепом. "Про новый аппарат впервые слышу, и такое происходит не в первый раз. Так же у нас появилась новость про многоразовую ракету «Амур». Дмитрия Олеговича ничего не сдерживает, если американцы скажут, что полетят на Плутон, он скажет, что у нас тоже давно такая программа существует", — сказал он. Также он добавил, что как таковой совместной российско-американской миссии по исследованию планеты в реальности не существует. "Венера-Д", о которой упомянул Рогозин, есть лишь только на бумаге и до 2025 года никаких работ по этому проекту никто вести не планирует. Если говорить о самостоятельных исследованиях России в этом направлении, то они даже не входят в космическую программу. "Это был экспромт, характерный для руководителя Роскосмоса. Когда его о чем-то спрашивают, например, про Марс – он говорит, что мы такое тоже делаем. Поскольку все это не входит в космическую программу, то является сотрясанием воздуха", — считает Моисеев.
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А что имеется в виду под "как тебе такое"? Имеется в виду как слова Рогозина Илону Маску? Потому как пока кроме слов и громких проджектов ничего не наблюдается.
Всё просто;
1. Раструбить всем что Венера очень важно
2. Получить бабло
3. Запустить муляж ракеты за 10% от реальной цены и утопить ее в тихом океане (ну типа брак детали)
4. Распилить бабло
5. Получить страховку (снова бабло)
6. Посадить Сидорова Ивана, который “неправильную" деталь запилил....
Хорошо что мы вышли из этого ужаса, типа "догоним и перегоним Америку". Если бы руководство СССР проявило в своё время здравомыслие в этих вопросах, ограничило непомерные аппетиты военки разумной достаточностью, то может быть и до развала бы не дошло. Все эти освоения Марса, Венеры, Луны - это фейки, бюджетные пылесосы, распилы. Реальная космонавтика сегодня, - это связь, геолокация, и военка. Всё остальное - это дорогостоящая никому не нужная хрень.