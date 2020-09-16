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"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию

"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию (5 фото)

Автор:
16 сентября 2020 09:03
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   венера   есть ли жизнь на Венере   космос   миссия Венера Д   роскосмос   смешно   
1213
5
Венера - наш? Глава корпорации "Роскосмос" считает, что пора возобновлять исследования этой планеты. Она же русская! Как тебе такое, Илон Маск?

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Метки: Рогозин   венера   есть ли жизнь на Венере   космос   миссия Венера Д   роскосмос   смешно   
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26k
Дмитрий 2 часа назад
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
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−43
Странник Виртуальный 4 минуты назад
Венера - наш? Глава корпорации "Роскосмос" считает, что пора возобновлять исследования этой планеты. Она же русская! Как тебе такое, Илон Маск?
А что имеется в виду под "как тебе такое"? Имеется в виду как слова Рогозина Илону Маску? Потому как пока кроме слов и громких проджектов ничего не наблюдается.
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8k
Великий Кормчий 7 минут назад
Как освоить несколько миллиардов?
Всё просто;
1. Раструбить всем что Венера очень важно
2. Получить бабло
3. Запустить муляж ракеты за 10% от реальной цены и утопить ее в тихом океане (ну типа брак детали)
4. Распилить бабло
5. Получить страховку (снова бабло)
6. Посадить Сидорова Ивана, который “неправильную" деталь запилил....
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4k
Сергей 21 минуту назад
Бня,а вот мне нехуа не смешно что у нашего президента такой административный ресурс.иобнутся моно.мы то доживём а наши дети?что им останется?
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15k
голландец Полчаса назад
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
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5k
Sergey Полчаса назад
у меня почему то Рогозин никак не ассоциируется с космосом....скорее с каким-нибудь комерсом-барыгой
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703
Колючий Час назад
А давайте Рогозина под хохлому раскрасим и на Венеру отправим?
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4k
vitenok Час назад
Ну и слава богу, что сотрясание воздуха. Я лично помню, что соревнование с фейковой американской программой СОИ внесло очень ощутимый вклад в развал экономики СССР.
Хорошо что мы вышли из этого ужаса, типа "догоним и перегоним Америку". Если бы руководство СССР проявило в своё время здравомыслие в этих вопросах, ограничило непомерные аппетиты военки разумной достаточностью, то может быть и до развала бы не дошло. Все эти освоения Марса, Венеры, Луны - это фейки, бюджетные пылесосы, распилы. Реальная космонавтика сегодня, - это связь, геолокация, и военка. Всё остальное - это дорогостоящая никому не нужная хрень.
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6k
Alex Час назад
Рогоза будет ещё и не такие идеи подавать - бюджет на Роскосмос подрезали, а руки-то привыкли к определённому количеству купюр. Типа, вдруг дадут?
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16k
SerGProS Час назад
Сибирь 100% русская!Пора этого кознокрада отправить ее покорять.
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1k
Vladimir Taranovich SerGProS Полчаса назад
кОзна?! производное от "коза"?
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8k
Великий Кормчий SerGProS 3 минуты назад
Сибиряки будут против...
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16k
Lunatic Asylum Час назад
А можно отправить туда мою бывшую? Там атмосфера, как раз ей подходит.
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4k
Сергей Lunatic Asylum 24 минуты назад
Планету жалко,если всех бывших отправлять,хотя,проблема заселения сама собой рассосётся.
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119
DoctorBetruger 2 часа назад
Как этот убогий толстожепый [мат].абол вообще туда попал?
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18k
hebpat 2 часа назад
Да он обкуренный он может ещё скажет что Советский Союз запустил в космос первого космонавта, хотя всем давно известно что это сделал божественный Илон Маск
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18k
hebpat Полчаса назад
Рогозинские прихлебатели можете минусовать сколько угодно, правды вам не скрыть солнце божественного Илона Маска будет сиять над землёй вечно
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
а чё не на солнце. ночью, пока оно холодное
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20k
aolti 2 часа назад
Миссиями, вроде бы, назывались всегда специальные делегации христианских орденов и конгрегаций? Ну, если Дима Рогозин имел в виду такую миссию, состоящую из попов всех рангов и званий, которую запустят в один конец на Венеру, заниматься прозелитством среди венериан, то такой прожект, действительно, возможен. Ведь недавно РПЦ объявило о создании миссии в Восточном Тиморе, значит, недалеко заявление об открытии миссии и на Венере.
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53k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
У нас даже венерологи для этого есть...
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5k
Ivan 2 часа назад
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
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728
Walther 2 часа назад
Опять дядя Дима в книжке про Незнайку на Луне закладку с "косяком" нашел...
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232
Nane First NameLast 2 часа назад
Рогозинские боты - ваш выход! Ваш босс изобрел унитазы для Венеры?
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87k
No Limits 2 часа назад
"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
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887
Radugananebe 2 часа назад
За какие такие грехи Роскосмосу дали Рогозина?
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