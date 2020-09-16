"Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию

В 1970 году на Венеру запустили автоматическую межпланетную станцию, созданную на заводе имени С.А. Лавочкина. "Венера-7" стала первым аппаратом, который после мягкой посадки на поверхность планеты смог осуществить передачу данных.

Сейчас, как утверждает Рогозин, пришло время продолжить исследование Венеры, тем более, что она, по его словам, "русская планета". Глава "Роскосмоса" заявил, что эти планы включены в проект новой российской космической программы на 2021-2030 годы. Россия будет исследовать Венеру как в составе совместной миссии с американцами в проекте "Венера-Д", так и самостоятельно.