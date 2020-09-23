"Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС

Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White планируют снять первый в истории художественный фильм в космосе.

"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Примечательно, что ранее (в начале мая) Илон Маск и НАСА анонсировали съемки космического боевика, некоторые сцены которого будут сняты на борту МКС. Главную роль в фильме сыграет Том Круз. Его полет на МКС также планируется на октябрь следующего года. Актер отправится на орбиту в рамках туристической миссии. Режиссером картины выступит Даг Лайман - автор таких фильмов как "Мистер и миссис Смит" и "Грань будущего". На какой стадии находится сценарий и заинтересовалась ли проектом какая-либо студия пока неизвестно.