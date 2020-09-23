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"Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС

"Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС (7 фото)

Автор:
23 сентября 2020 09:59
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   космос   мкс   проект   роскосмос   фильм   эрнст   
516
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Назревает новая "космическая" гонка: вслед за Илоном Маском и NASA, анонсировавших съемки фильма в космосе, о своем желании снять российский фильм на МКС заявили Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. Сценария пока нет, как нет и актера. Зато известно, что он точно полетит на орбиту уже следующей осенью.

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Метки: Рогозин   космос   мкс   проект   роскосмос   фильм   эрнст   
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11  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
Видимо, те 200 килограмм кокаина, Рогозину везли. Чего то он вечно обдолбанный какой то. Несет, какую то дичь.
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2k
Гур Полчаса назад
"Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС
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17k
SerGProS 54 минуты назад
В смысле, не определились с актерами?Тут вариант только между Петровым и Козловским, другого просто быть не может.
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8k
Serg2001 SerGProS Полчаса назад
Однозначно Бузову! Для съемок в открытом космосе без скафандра.
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SerGProS Serg2001 24 минуты назад
Не фотогенично, мало половинок
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12k
Соломон Никитин 58 минут назад
Предлагаю сюжет: В лучших традициях научной фантастики от корифея жанра Жюля Верна зарядить Рогозиным пушку и бабахнуть в сторону МКС. Ну а остальной видеоконтент можно и дорисовать.
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17k
turyst Час назад
Эрнст захотел на халяву в космос слетать?
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9k
El Niño Час назад
Вроде бы не 1 апреля, а такая дичь в интернете...
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18k
hebpat Час назад
Ишь Рогозин кино снимать собрался - куда ему до божественного Илона Маска
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395
zu4ara 2 часа назад
"Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС
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2k
barracuda 3 часа назад
ахах-ха...
фантазии у рогозина не отнять...
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