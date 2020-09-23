"Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС

Назревает новая "космическая" гонка: вслед за Илоном Маском и NASA, анонсировавших съемки фильма в космосе, о своем желании снять российский фильм на МКС заявили Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. Сценария пока нет, как нет и актера. Зато известно, что он точно полетит на орбиту уже следующей осенью.
Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White планируют снять первый в истории художественный фильм в космосе.
"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Примечательно, что ранее (в начале мая) Илон Маск и НАСА анонсировали съемки космического боевика, некоторые сцены которого будут сняты на борту МКС. Главную роль в фильме сыграет Том Круз. Его полет на МКС также планируется на октябрь следующего года. Актер отправится на орбиту в рамках туристической миссии. Режиссером картины выступит Даг Лайман - автор таких фильмов как "Мистер и миссис Смит" и "Грань будущего". На какой стадии находится сценарий и заинтересовалась ли проектом какая-либо студия пока неизвестно.
Что касается российского "космического" фильма, то там еще больше неопределенностей. Сценария еще нет, как нет актера и дублера. Их будут определять на открытом конкурсе.
В пресс-службе госкорпорации сообщили, что будущий фильм носит рабочее название "Вызов". По мнению авторов проекта, фильм будет способствовать популяризации российской космической отрасли и героизации профессии космонавта.
Сообщается, что режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы "Салют 7" и "Холоп". А генеральными продюсерами ленты будут глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.
А у меня больше такая ассоциация рождается.. pic.twitter.com/icuW5RrdJr— Aleksey Gorbunov (@aleksmiel) September 22, 2020
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Источник:
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