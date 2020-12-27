"Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?

С этой вакциной от коронавируса все будто с ума посходили. Кто-то делает вбросы о ее негативном влиянии на организм человека, кто-то наоборот - превозносит, как спасительницу человечества. В этом посте собраны последние околоковидные темы, которые активно обсуждаются в социальных сетях.
1. Многие люди очень сомневаются, что за такой короткий срок было сделано что-то достойное
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2. В СМИ постоянно появляется информация о новых побочных действиях различных вакцин от коронавируса
Обсуждается и тот факт, что отечественный "Спутник V" очень странно действует на иностранцев
Сначала запрещали употреблять алкоголь, теперь еще веселее. Может это и вброс - делайте выводы сами
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