"Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?

С этой вакциной от коронавируса все будто с ума посходили. Кто-то делает вбросы о ее негативном влиянии на организм человека, кто-то наоборот - превозносит, как спасительницу человечества. В этом посте собраны последние околоковидные темы, которые активно обсуждаются в социальных сетях.

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1. Многие люди очень сомневаются, что за такой короткий срок было сделано что-то достойное 0 Источник:

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2. В СМИ постоянно появляется информация о новых побочных действиях различных вакцин от коронавируса 0 Источник:

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Обсуждается и тот факт, что отечественный "Спутник V" очень странно действует на иностранцев 0 Источник:

Сначала запрещали употреблять алкоголь, теперь еще веселее. Может это и вброс - делайте выводы сами 0 Источник:

Самые горячие обсуждения происходят в Твиттере 0 Источник:

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Искали на карте России, чего-то никак не находится Аргентинская область 0 Источник:

Тут еще и про мутацию коронавируса заговорили 0 Источник:

Без юмора и троллинга в соцсетях такие темы не обходятся 0 Источник:

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Жиза 0 Источник:

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