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"Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?

"Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет? (16 фото)

Автор:
27 декабря 2020 11:18
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   болезни   вакцины   карантин   коронавирус   обсуждение   пандемия   соцсети   
856
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С этой вакциной от коронавируса все будто с ума посходили. Кто-то делает вбросы о ее негативном влиянии на организм человека, кто-то наоборот - превозносит, как спасительницу человечества. В этом посте собраны последние околоковидные темы, которые активно обсуждаются в социальных сетях.
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Метки: covid19   болезни   вакцины   карантин   коронавирус   обсуждение   пандемия   соцсети   
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Влад 4 минуты назад
Может и от COVID-19 поможет?
Может и от COVID-19 поможет?
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