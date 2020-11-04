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Хватит шутки шутить, у нас кажется реальная проблема с вакциной от COVID–19

Хватит шутки шутить, у нас кажется реальная проблема с вакциной от COVID–19 (16 фото)

Автор:
04 ноября 2020 10:38
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   СПУТНИК V   вакцина   карантин   коронавирус   пандемия   твиттер   
23478
16
Недоверие граждан к вакцине с самого начала, заболевшие россияне после прививки, санкции со стороны ЕС - все это делает "Спутник V" одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. У людей наболело, сегодня они хотят высказаться.
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Метки: covid19   СПУТНИК V   вакцина   карантин   коронавирус   пандемия   твиттер   
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181
Виталий Касандров 23 часа назад
Каникулы начались. Эксперты вирусологи наконец могут высказать в интернете все мысли без мамкиного контроля .
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244
Герман 16 минут назад
да всем, кому положено, известно от куда эта зараза пошла. нам только по ушам ездят всякой йухнёй. вылезла она из армейского научно-исследовательского института Уолтера Рида в Форте Детрик США. про это разрабатываемое дерьмо все, специально обученные, знали ещё хренову тучу времени назад. ещё 2015 году в журнале Nature была опубликована статья о том, что в лаборатории в американском Форте Детрик был проведен успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека. И в этой же статье было указано, что авторы считают такие эксперименты крайне опасными.... и что? кто то думает, что зная это кто то,из специально обученных, сидел на попе ровно? когда одни делают танк, что делают те против кого этот танк создали? правильно... создают пушку, чтоб этот танк наипнуть. вакцина за пол года...вы серьёзно?)))) ха-ха - три раза. (ИМХО)по любому разведки, что наша, что китайцы с3,14здили некие данные и на их основе разрабатывался данный антидот. по началу в теории исходя из данных. да пока получилось криво. но это же сцуко теория.... вот теперь есть эта кака "живьём" и продуманный на теории антидот теперь дорабатывают на практике. ну а как? оно всегда так... что из теории в практику то "после сборки обработать напильником"
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5k
sivanov1079 Полчаса назад
Креакл процитировал креаклов для креаклов. Я то зачем это прочитал? Зачем мне знать мнение о вакцине блогеров и пр недоэкспертов?
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822
Mikhail K Час назад
Больше звиздят про вакцину, но отмалчиваются, кто разработал этот вирус и выпустил его. Не пора ли жестко вы..ипать китайцев и пендосов????Не пора ли закрыть все "секретные" лаборатории пендостана во всем мире, особенно в странах СНГ. Чем они там занимаются? Ни кто не знает. Боюсь, что следующего вируса человечество не переживет.
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878
василий Л Час назад
Как там в Киеве? Отопление уже включили?
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5k
corell василий Л Час назад
Им не до отопления, у них реальная проблема с вакциной, даже шутки не шутятся.
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5k
sivanov1079 василий Л Полчаса назад
Стэн фром раша не из Куева, а из Жмеринки. Там отопления нет
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5k
Nikolay 2 часа назад
Достали уже вопли про вакцину! Не хочешь - не прививайся, мир чище будет. Я жду, не дождусь, когда уже привиться можно будет, но пока это не просто
Сроки массовой вакцинации никак не назовут. Хотел уже поучаствовать в испытаниях, но там сейчас после прививки отправляют на карантин и есть шанс, что тебе плацебо вколют
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351
Валерий 2 часа назад
"Хватит шутки шутить, у нас кажется реальная проблема с вакциной от COVID–19"

Хватит проблемы проблемить, у нас тут совершенно точно все хорошо с шутками!
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Ай яй яй, еврокомиссия не одобряет Российскую вакцину.
После того, как наших спортсменов смешали с дерьмом и не пустили на олимпиаду, а стероидных американцев, астматичных норвежских лыжников и т.д, благополучно пустили, у меня окончательно развеялись все уверенности с объективности и неполитизированности европы.
Так, что это скорее плюс нашей вакцине
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170
Дмитрий 2 часа назад
Если бы автор каким то боком вставил в статью фамилию "Навальный", а так же слова "Путин","Новичек","Кровавая гэбня" и т.п., пост бы смотрелся более завершенным. И автор, видимо, из Коклостана.
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5k
sivanov1079 Дмитрий Полчаса назад
1000%
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663
Николай Иванов 3 часа назад
Ура! Я наконец-то понял зачем обращать внимание на автора статьи. "120р за что святую денежку", " вакцина плохая".
Так дело пойдёт я и перепись 'чатников' устрою. Для полной картины так сказать )))
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5k
sivanov1079 Николай Иванов Полчаса назад
Именно
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180k
MASK 3 часа назад
Хватит шутки шутить, у нас кажется реальная проблема с вакциной от COVID–19
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2k
Alexander Parshuto 4 часа назад
Абсолютно наплевать на мнение безграмотной толпы. Стою первым в очереди на прививку...
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15k
Alush 4 часа назад
А я уже переболел,мне вакцина ни к чему.
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361
Данное родителями при рождении Alush 3 часа назад
к чему... повторное заражение вполне себе возможно... не завтра, но возможно :)
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8k
Antique computer Alush 2 часа назад
Где-то читал, что иммунитет держится полгода, не больше.
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15k
Alush Данное родителями при рождении 2 часа назад
Если попадет мутируемый вирус -то да. А так,если организм через пол года перестанет вырабатывать антитела,это не значит, что он "забудит" как это делать.
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593
Heisenberg 4 часа назад
Ничего так у Ольгинских бомбануло!Вон сколько продажного шакалья на пост науськали.Кстати,предлагаю все лекарства сначала испытывать на кремлеботах.
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10k
*Билли Бонс* 4 часа назад
Ну охренеть!
404ол притащил в свой топик "супер экспертов из Твиттера"

Особенно понравился Степушка Сулакшин! Его даже свои дебилом считают!

Афтар, убейсяапстену!
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4k
Сергей 5 часов назад
Уровень доверия к вакцине равен уровню доверия к власти.там какие только пи@@@лы не привились уже этой вакциной.ога!верю!
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−95
im240 5 часов назад
Комментарий к фото
василенко...
вакцина на хохлов и цыган не действует.
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2k
Fill Frankenshtein 7 часов назад
Не буду философствовать по поводу вакцин, но уверен, когда она появится в мире прибавиться N-ое количество миллиардеров и миллионеров. А мы, простолюдины, как дохли так и будем. Ведь в контексте количества населения уйдет не один год, пока производители смогут обеспечить всех, тем более во времена, когда даже при такой вроде страшной проблеме, страны, вместо того чтоб объединить усилия- грызутся между собой и падлы друг-другу делают. Это мое мнение.
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8k
Antique computer Fill Frankenshtein 5 часов назад
Не льсти себе, ты можешь умереть только один раз.
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14k
sanchesS80 9 часов назад
Всё очень просто: западные фармкомпании могут потерять миллиарды баксов если российская вакцина будет раньше и лучше. Поэтому они и вкладывают деньги в дискридитацию - финансируют такие вот статейки. А либерастня отрабатывает свой пирожок, радостно подхватывает вой. Нельзя же допустить чтобы хозяин потерял денежки (и престиж)
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18k
pssst 9 часов назад
Этот неловкий момент, когда подправил месяцы на оси, но не заметил всплывшую надпись...
Этот неловкий момент, когда подправил месяцы на оси, но не заметил всплывшую надпись...
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957
Роман Иванов 9 часов назад
И чо, никто ещё не сделал картинку с негром (бабкой/ушлепком) типа: лечить короновирус вакциной - неее... лечить водкой - даааа!
Запишите кто-нибудь, кому не в лом.
А если серьезно, у нас реально проблемы, которые активно замалчиваются. Региональные власти показывают такую статистику, которая вроде как позволяет не вводить локдаун, на который тупо в бюджете нет денег. А между тем, больнички-морги переполнены, вызвать скорую - нереально даже если натурально умираешь, только в моем подъезде за неделю схоронили трёх бабулек 70+
Вывод каждый делает сам, но я за вакциной первым пойду, хоть добровольцем на неиспытанную. Уже действительно не смешно.
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900
Сергей Роман Иванов 4 часа назад
<<лечить водкой - даааа!>>(C)
На рынке постоянно толкуться "синяки", без масок, х..ясок. И хоть бы один сдох, нет живее всех живых!
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