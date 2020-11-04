"Хватит шутки шутить, у нас кажется реальная проблема с вакциной от COVID–19"

Недоверие граждан к вакцине с самого начала, заболевшие россияне после прививки, санкции со стороны ЕС - все это делает "Спутник V" одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. У людей наболело, сегодня они хотят высказаться.

0

1. Пользователи соцсетей уверены, что президент в этой ситуации очень не прав 0 Источник:

×

2. 0 Источник:

3. Да, пошумела своей разработкой вакцина знатно 0 Источник:

4. Сегодня даже ленивый в курсе про этот провал российской вирусологии. P.S. По информации СМИ 0 Источник:

5. 0 Источник:

7. Совпадение? 0 Источник:

8. В Твиттере обсуждают ряд решительных гражданских инициатив 0 Источник:

9. Есть и те, кто полностью поддерживает курс власти 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Как считаете, долго ли разработчики думали над названием вакцины? 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Да, и смех и грех 0 Источник:

14. Люди интересуются, о какой именно вакцине он говорил 0 Источник:

15. Тем временем, российские ученые 0 Источник: