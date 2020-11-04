"Хватит шутки шутить, у нас кажется реальная проблема с вакциной от COVID–19"

Недоверие граждан к вакцине с самого начала, заболевшие россияне после прививки, санкции со стороны ЕС - все это делает "Спутник V" одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. У людей наболело, сегодня они хотят высказаться.
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4. Сегодня даже ленивый в курсе про этот провал российской вирусологии. P.S. По информации СМИ
16. Вы позволили бы ввести себе отечественную вакцину от коронавируса?
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Хватит проблемы проблемить, у нас тут совершенно точно все хорошо с шутками!
После того, как наших спортсменов смешали с дерьмом и не пустили на олимпиаду, а стероидных американцев, астматичных норвежских лыжников и т.д, благополучно пустили, у меня окончательно развеялись все уверенности с объективности и неполитизированности европы.
Так, что это скорее плюс нашей вакцине
Так дело пойдёт я и перепись 'чатников' устрою. Для полной картины так сказать )))
404ол притащил в свой топик "супер экспертов из Твиттера"
Особенно понравился Степушка Сулакшин! Его даже свои дебилом считают!
Афтар, убейсяапстену!
вакцина на хохлов и цыган не действует.
Запишите кто-нибудь, кому не в лом.
А если серьезно, у нас реально проблемы, которые активно замалчиваются. Региональные власти показывают такую статистику, которая вроде как позволяет не вводить локдаун, на который тупо в бюджете нет денег. А между тем, больнички-морги переполнены, вызвать скорую - нереально даже если натурально умираешь, только в моем подъезде за неделю схоронили трёх бабулек 70+
Вывод каждый делает сам, но я за вакциной первым пойду, хоть добровольцем на неиспытанную. Уже действительно не смешно.
На рынке постоянно толкуться "синяки", без масок, х..ясок. И хоть бы один сдох, нет живее всех живых!