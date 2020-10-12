FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 496 постов • 82 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты

Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты (21 фото)

Автор:
12 октября 2020 20:05
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   карантин   коронавирус   пандемия   прикол   реакция соцсетей   удаленка   юмор   
1692
21
Как вы уже наверное слышали, московский власти потребовали от предприятий перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. В регионах пока тихо, но определенные слухи ходят. Вы готовы к удаленке?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: covid19   карантин   коронавирус   пандемия   прикол   реакция соцсетей   удаленка   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Запускайте Берлагу! 16 минут назад
И снова здравствуй, завтрак с пивом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
Lopux 24 минуты назад
Пол года работал на удаленной работе. Чуть не поехала крыша))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) 12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) Как коронавирус изменил нашу жизнь, или почему мир уже не станет прежним Как коронавирус изменил нашу жизнь, или почему мир уже не станет прежним Юмор вне карантина. ТОП приколов из жизни о коронавирусе Юмор вне карантина. ТОП приколов из жизни о коронавирусе Обидно до слез. Как проходят "Последние звонки" в режиме онлайн Обидно до слез. Как проходят "Последние звонки" в режиме онлайн И смех и грех. Как коронавирус внес перчинку в юмор И смех и грех. Как коронавирус внес перчинку в юмор Карантин: реакция соцсетей... Да, ещё одна Карантин: реакция соцсетей... Да, ещё одна
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1020790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000
1
58
После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
226
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Полента с сыром, томатами, и базиликом
4
2
Полента с сыром, томатами, и базиликом
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
0
26
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
Tesla приблизилась к Марсу
Tesla приблизилась к Марсу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#сша#дети#природа#дтп#девушки#позитив#фотографии#австралия
#юмор#прикол#животные#интересное#прикольные#картинки#кино#смешные#на различный вкус#автомобили
#факты#интересно#россия#авария#война#авто авария#настроение#СССР#gif#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться