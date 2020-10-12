Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты

Как вы уже наверное слышали, московский власти потребовали от предприятий перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. В регионах пока тихо, но определенные слухи ходят. Вы готовы к удаленке?
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