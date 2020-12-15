Тотальный локдаун в России: слухи или реальность?

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Российской Федерации остается напряженной. С 28 декабря в Калининградской области вводятся жёсткие коронавирусные ограничения. В Санкт-Петербурге, если верить заявлению властей, тоже все идет к этому. Разговоры о локдауне ведут и в других регионах. Так, что нам грозит?
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В самой западной области страны в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 региональный оперативный штаб ввёл дополнительные ограничения на три недели — с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.
В этот период в регионе будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, а также магазинов зоотоваров и аптек. В течение трёх недель будет ограничена работа фитнес-центров, кинотеатров, театров, музеев и домов культуры; сауны, бани, SPA-центры, парикмахерские и салоны красоты должны быть закрыты. Банки и МФЦ, а также иные офисы прекратят обслуживание частных лиц — разрешена работа только с юридическими лицами.
В этот период в регионе будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, а также магазинов зоотоваров и аптек. В течение трёх недель будет ограничена работа фитнес-центров, кинотеатров, театров, музеев и домов культуры; сауны, бани, SPA-центры, парикмахерские и салоны красоты должны быть закрыты. Банки и МФЦ, а также иные офисы прекратят обслуживание частных лиц — разрешена работа только с юридическими лицами.
5. Эта новость обломала планы многих россиян, надеявшихся съездить на новогодние праздники в Калининград
6. Тем временем в Европе
Нидерланды уходят на локдаун минимум до 19 января. До свидания! pic.twitter.com/XvX6r1gU1x— Rashid Gabdulhakov (@Gabdulhakov_R) December 14, 2020
8. Нам остается только ждать, иронизировать и как-то поднимать себе настроение. Кстати говоря, это у нас отлично получается
Как думаете, закроют нас на новогодние праздники или нет?
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* Мы сократили количество инфекционных больниц и коек / а народ.как выяснилось болеет / Вывод = виноват народ и нужно насадить его на Локдаун,чтоб неповадно было.*
https://klops.ru/comments/2020-12-15/225116-v-pravitelstve-kaliningradskoy-oblasti-zayavili-o-peresmotre-ogranicheniy-po-koronavirusuhttps://klops.ru/comments/2020-12-15/225116-v-pravitelstve-kaliningradskoy-oblasti-zayavili-o-peresmotre-ogranicheniy-po-koronavirusu
Кукарекаешь из своего курятника и кукарекай.