FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 598 постов • 106 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Тотальный локдаун в России: слухи или реальность?

Тотальный локдаун в России: слухи или реальность? (14 фото)

Автор:
15 декабря 2020 18:18
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   калининград   карантин   коронавирус   локдаун   пандемия   реакция соцсетей   
3708
14
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Российской Федерации остается напряженной. С 28 декабря в Калининградской области вводятся жёсткие коронавирусные ограничения. В Санкт-Петербурге, если верить заявлению властей, тоже все идет к этому. Разговоры о локдауне ведут и в других регионах. Так, что нам грозит?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: covid19   калининград   карантин   коронавирус   локдаун   пандемия   реакция соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
предводитель дворянства! Час назад
Кто ставит плюсы под постами этой хохлоблевотины,просто интересно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
McGui 9 минут назад
мне одного хватает. более чем на полгода ужо... думаю, до весны растяну кусочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 13 минут назад
Если на простом - на русском
* Мы сократили количество инфекционных больниц и коек / а народ.как выяснилось болеет / Вывод = виноват народ и нужно насадить его на Локдаун,чтоб неповадно было.*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien 18 минут назад
Вот лишь бы пиз"ануть. Еще утром Алиханов в Калининграде люлей получил
https://klops.ru/comments/2020-12-15/225116-v-pravitelstve-kaliningradskoy-oblasti-zayavili-o-peresmotre-ogranicheniy-po-koronavirusuhttps://klops.ru/comments/2020-12-15/225116-v-pravitelstve-kaliningradskoy-oblasti-zayavili-o-peresmotre-ogranicheniy-po-koronavirusu
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня 38 минут назад
А почему ты пишешь - "у нас", "нам"?
Кукарекаешь из своего курятника и кукарекай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Rest Tremor 47 минут назад
Тотальный локдаун в России: слухи или реальность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Кот Баюн Час назад
Как этот Стэн заипал, клоун, в очередной раз одно и то же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс Час назад
Последняя фотка удар ниже пояса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Подумайте несколько раз прежде, чем отчитывать детей за компьютерные игры Подумайте несколько раз прежде, чем отчитывать детей за компьютерные игры Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19 Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19 Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты "В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции "В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции Так почему результаты тестов на COVID–19 в платных медцентрах отличаются от результатов поликлиник? Так почему результаты тестов на COVID–19 в платных медцентрах отличаются от результатов поликлиник? Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1047870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто
4
114
История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Шахматы: интеллектуальная игра или настоящий спорт?
0
6
Шахматы: интеллектуальная игра или настоящий спорт?
Как приготовить шаурму на гриле
4
8
Как приготовить шаурму на гриле
Женщина родила черного и абсолютно белого ребенка: как отреагировал отец (7 фото)
Женщина родила черного и абсолютно белого ребенка: как отреагировал отец (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#сша#разное#россия#люди#смешные#на различный вкус#девушки
#прикол#животные#факты#авто авария#картинки#прикольные#позитив#автомир#авария дня#забавно
#фото#интересное#авария#дтп#подборка#автомобили#птицы#Душевное#в мире#кино

На что жалуетесь?

Вернуться