Тотальный локдаун в России: слухи или реальность?

В самой западной области страны в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 региональный оперативный штаб ввёл дополнительные ограничения на три недели — с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.



В этот период в регионе будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, а также магазинов зоотоваров и аптек. В течение трёх недель будет ограничена работа фитнес-центров, кинотеатров, театров, музеев и домов культуры; сауны, бани, SPA-центры, парикмахерские и салоны красоты должны быть закрыты. Банки и МФЦ, а также иные офисы прекратят обслуживание частных лиц — разрешена работа только с юридическими лицами.