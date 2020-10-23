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Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19

Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19 (16 фото)

Автор:
23 октября 2020 14:26
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   болезнь   карантин   коронавирус   пандемия   реакция соцсетей   рекорд   
2030
16
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В связи с этим, в социальных сетях происходит бурное обсуждение данного факта. Кто виноват и что делать?
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Метки: covid19   болезнь   карантин   коронавирус   пандемия   реакция соцсетей   рекорд   
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498
ah3007 2 часа назад
Больше всего беспокоятся о России жители соседних недостран.
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Показать 1 ответ
208
Olegin 15 минут назад
Вы там долбанулись что-ли совсем???? Какой к хренам "фошизм" в Польше??? Совсем дебилы?
Судя по всему так!
Я живу здесь уже несколько лет и могу заверить, что здесь закопают вас живьём за одно упоминание!
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9k
кира Полчаса назад
Интересна другая статистика: где люди чаще всего заражаются, сколько инфицированных выявляется среди вернувшихся из заграничных поездок, сколько человек заразилось находясь в больнице с другими заболеваниями?
И да, интересно, почему на тусовках небожителей без масок и перчаток вирус не распространяется?
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25k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Стэнчику никак зарплатка пришла ))
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53k
7guest 36 минут назад
Ацтеки и инки приносили своих вождей в жертву богам во время эпидемий.
Ни на что не намекаю...
Просто красивый обычай.
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2k
Rodaslav 58 минут назад
Автор, а на куя ты сюда притащил говно от хохлопроебалтотвиттерских? Мне вот П*О*Х*У*Й, что они там тявкают, своих идиотов хватает.
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25k
Snork Snorkoff Rodaslav Полчаса назад
Автор сам-то откуда, как думаешь?
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7k
harlamov 2 часа назад
№ 10 это задержание какого-то неадеквата, который подрался с другим пассажиром в вагоне метро. Маски и корона здесь ни при чем. Так что и остальное похоже на бред и фейк. Знаете ли... если добавили дерьмеца, то уже от всего поста дурно пахнет.
Кстати, почему этого истерика-наркомана только в пост про ковид запихнули. Можно же было сделать красиво: Тайное видео из Кремля. Только что министр экономического развития сказал В.В. Путину, что он не согласен с проводимой президентом политикой и сотрудники ВЧК тащат его на расстрел в подвалы Лубянки)))
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28k
Alex 2 часа назад
Братушки-Хохлы переживают за нас
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