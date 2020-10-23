Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19

Ничего особенного. Просто бдительные стражи правопорядка поймали очередного опасного экстремиста. Преступник проник в метро без медицинской маски.



Страну называть даже не буду. Нет, это не Литва, не Польша, не Украина, где, как известно, процветает "фошызм" pic.twitter.com/eR9j6tTo2y