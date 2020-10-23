Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В связи с этим, в социальных сетях происходит бурное обсуждение данного факта. Кто виноват и что делать?
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4. Общественность призывает людей взяться за голову и перестать совершать подобные выходки
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Ничего особенного. Просто бдительные стражи правопорядка поймали очередного опасного экстремиста. Преступник проник в метро без медицинской маски.— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) October 23, 2020
Страну называть даже не буду. Нет, это не Литва, не Польша, не Украина, где, как известно, процветает "фошызм" pic.twitter.com/eR9j6tTo2y
11. Отношение пользователей соцсетей к поставленному антирекорду по заболеваемости коронавирусом
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Судя по всему так!
Я живу здесь уже несколько лет и могу заверить, что здесь закопают вас живьём за одно упоминание!
И да, интересно, почему на тусовках небожителей без масок и перчаток вирус не распространяется?
Ни на что не намекаю...
Просто красивый обычай.
Кстати, почему этого истерика-наркомана только в пост про ковид запихнули. Можно же было сделать красиво: Тайное видео из Кремля. Только что министр экономического развития сказал В.В. Путину, что он не согласен с проводимой президентом политикой и сотрудники ВЧК тащат его на расстрел в подвалы Лубянки)))