Фермер собрал огромную пушку для борьбы с тучами. Но страдают только соседи

В небольшом городке Хаммонтон (штат Нью-Джерси) несколько месяцев жители атаковали полицию жалобами на непрекращающиеся громкие звуки в течение дня.
Полиция начала разбираться, в чём же дело. И оказалось, что это "балуется" местный фермер.
34-летний фермер-строитель Роб Бутковски собрал из металлолома и старых дорожных знаков специальную машину, похожую на пушку. Свой аппарат длиной почти 5 метров, мужчина по совету "экспертов" из интернета заряжает смесью ацетилена и кислорода.
34-летний фермер-строитель Роб Бутковски собрал из металлолома и старых дорожных знаков специальную машину, похожую на пушку. Свой аппарат длиной почти 5 метров, мужчина по совету "экспертов" из интернета заряжает смесью ацетилена и кислорода.
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Самоделкин рассказал изданию New York Post, что ему было скучно во время пандемии. И он собрал данный агрегат, чтобы разгонять грозовые облака над своей виноградной фермой. По словам Роба, звуковая пушка стреляет на 9 км вверх, а радиус покрытия составляет около 2 км.
Роб в восторге от своей пушки и не собирается прекращать из неё стрелять, потому что он не нарушает никаких законов.
Как заявил начальник полиции Кевин Фрил, пушка не является огнестрельным оружием, а использует только газ. Полиция могла бы наказать изобретателя только, если тот будет шуметь после 22.00. Однако Роб заканчивает шуметь в 20.00, поэтому к нему не подкопаешься.
Как заявил начальник полиции Кевин Фрил, пушка не является огнестрельным оружием, а использует только газ. Полиция могла бы наказать изобретателя только, если тот будет шуметь после 22.00. Однако Роб заканчивает шуметь в 20.00, поэтому к нему не подкопаешься.
А у вас есть шумные соседи?
Белорусский пенсионер сконструировал электрокар
87-летний Михаил Паркалов живет в городе Чирковичи Гомельской области. Он из тех, кого называют мастерами на все руки: сам построил себе двухэтажный дом, может за пару дней полностью перебрать трактор. А недавно Паркалов решил угнаться за славой Илона Маска - и создал электромобиль собственной конструкции!
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Метки: Изобретатель виноградник жалоба полиция пушка сша фермер шум
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