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Сообщество Жизнь в США 522 поста • 196 подписчиков подписаться
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Фермер собрал огромную пушку для борьбы с тучами. Но страдают только соседи

Фермер собрал огромную пушку для борьбы с тучами. Но страдают только соседи (4 фото)

Автор:
13 декабря 2020 11:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Изобретатель   виноградник   жалоба   полиция   пушка   сша   фермер   шум   
2933
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В небольшом городке Хаммонтон (штат Нью-Джерси) несколько месяцев жители атаковали полицию жалобами на непрекращающиеся громкие звуки в течение дня.
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Метки: Изобретатель   виноградник   жалоба   полиция   пушка   сша   фермер   шум   
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40k
Митрий Час назад
Запатентовал вувузелу-то?
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Александр Поликарпов 5 минут назад
Этим птиц на аэродромах гоняют. Ацетиленовая пушка. Вот что бывает если мануалы не читать(((
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36k
Андрей Бертон Полчаса назад
Подумаешь, у нас вокруг города черешневые сады и поля с клубникой. В сезон сбора урожая, в городе дождей практически нет - расстреливают.
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29k
Alex 36 минут назад
Посадить его на бочку с порохом, пущай полетает
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22k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
Пальнёт американский пшешник в небо над Нью-Джерси, а в Нигерии снег выпадет...
Природа не терпит пустоты ))
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