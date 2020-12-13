Фермер собрал огромную пушку для борьбы с тучами. Но страдают только соседи

Роб в восторге от своей пушки и не собирается прекращать из неё стрелять, потому что он не нарушает никаких законов.



Как заявил начальник полиции Кевин Фрил, пушка не является огнестрельным оружием, а использует только газ. Полиция могла бы наказать изобретателя только, если тот будет шуметь после 22.00. Однако Роб заканчивает шуметь в 20.00, поэтому к нему не подкопаешься.