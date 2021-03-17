Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован

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Действительно, звучит очень странно, но и такие недалёкие преступники тоже бывают.
В городе Джолиет 35-летний Лафайет Мур увидел на заправочной станции автомобиль с ключом в замке зажигания. Мужчина не растерялся и угнал транспортное средство. Но на беду заблудился в малознакомом городе и не смог найти выезд на автомагистраль. А ему было необходимо срочно увезти угнанное авто из штата, пишет Сomplex.
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Тогда Лафайет не придумал ничего лучше, чём спросить дорогу у полицейского, который неподалёку расследовал ДТП. Офицер начал объяснять преступнику маршрут, но когда его взгляд упал на номер транспортного средства, то правоохранитель припомнил, что незадолго до этого по рации им объявляли об угоне.
Полицейский тут же пустился в погоню и Мур без сопротивления сдался властям.
Сейчас он находится под стражей, но может выйти под залог в 20 000 долларов (1,4 млн рублей).
Полицейский тут же пустился в погоню и Мур без сопротивления сдался властям.
Сейчас он находится под стражей, но может выйти под залог в 20 000 долларов (1,4 млн рублей).
Самая нелепая попытка угона машины попала на видео
Любитель кататься на чужих автомобилях из Москвы был настолько пьян, что не смог даже выехать с парковки. В какой-то момент он и сам это понял и решил вернуть машину на место, попутно повредив несколько авто на 700 тысяч рублей.
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Метки: Автомобиль Джолиет автоугонщик полиция сша угон чикаго
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