Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован

Тогда Лафайет не придумал ничего лучше, чём спросить дорогу у полицейского, который неподалёку расследовал ДТП. Офицер начал объяснять преступнику маршрут, но когда его взгляд упал на номер транспортного средства, то правоохранитель припомнил, что незадолго до этого по рации им объявляли об угоне.



Полицейский тут же пустился в погоню и Мур без сопротивления сдался властям.



Сейчас он находится под стражей, но может выйти под залог в 20 000 долларов (1,4 млн рублей).