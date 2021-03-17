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Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован

Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован (3 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Автомобиль   Джолиет   автоугонщик   полиция   сша   угон   чикаго   
663
3
Действительно, звучит очень странно, но и такие недалёкие преступники тоже бывают.
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Метки: Автомобиль   Джолиет   автоугонщик   полиция   сша   угон   чикаго   
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