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Куда жаловаться: архиважная инфографика

Куда жаловаться: архиважная инфографика (25 фото)

Автор:
23 ноября 2020 14:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   врачи   жалоба   законы   инфографика   полиция   права   шпаргалка   
855
25

Что-то случилось, вы видите беззаконие, вы видите неправомерные действия гос.служб, вы видите несправедливость, зло и безалаберность. А куда жаловаться? Вот вам 20 шпаргалок по всем вопросам

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Метки: Фабрика идей   врачи   жалоба   законы   инфографика   полиция   права   шпаргалка   
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SSD 48 минут назад
Ужас какой то... Про полицию, так вообще, как будто бандита встретил)
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22k
Андрей SSD 18 минут назад
Не хочу обобщать, в полиции большинство вполне приличные и отзывчивые люди, но разумеется в семье не без урода, попадаются и такие, кто хуже бандитов!
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