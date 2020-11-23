Куда жаловаться: архиважная инфографика

Что-то случилось, вы видите беззаконие, вы видите неправомерные действия гос.служб, вы видите несправедливость, зло и безалаберность. А куда жаловаться? Вот вам 20 шпаргалок по всем вопросам
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