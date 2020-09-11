Белорусский пенсионер сконструировал электрокар

87-летний Михаил Паркалов живет в городе Чирковичи Гомельской области. Он из тех, кого называют мастерами на все руки: сам построил себе двухэтажный дом, может за пару дней полностью перебрать трактор. А недавно Паркалов решил угнаться за славой Илона Маска - и создал электромобиль собственной конструкции!
Михаил Паркалов может сделать все! Он сам собрал кран для строительства дома и трактор для работы в огороде. А когда его семья захотела поехать к морю, он сконструировал дом на колесах, в котором они всем семейством путешествовали по Крыму.
Конструируя электромобиль, пенсионер тщательно взвешивал каждую деталь, добиваясь максимальной облегченности конструкции. В итоге его электрокар весит меньше 140 килограммов. Он развивает скорость до 12 км/ч и способен проехать 15 километров без подзарядки. Этого вполне достаточно, чтобы съездить в магазин или в соседнюю деревню.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Изобретатель Михаил Паркалов белоруссия машины пенсионер своими руками сделай сам электромобиль
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Остальные просто делают на свой лад и вкус то что придумано с незапамятных времен.
А Маск тоже не изобрел электромобиль но смог выпустить его в достаточном количестве по приемлемой цене и с приемлемыми ходовыми качествами. Автоваз вот тоже выпускал электромобиль Лада Эллада. где она? General motors EV1 тоже была у амеров...где она? Вот тото же и оно.