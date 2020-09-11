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Белорусский пенсионер сконструировал электрокар

Белорусский пенсионер сконструировал электрокар (14 фото)

Автор:
11 сентября 2020 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Изобретатель   Михаил Паркалов   белоруссия   машины   пенсионер   своими руками   сделай сам   электромобиль   
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87-летний Михаил Паркалов живет в городе Чирковичи Гомельской области. Он из тех, кого называют мастерами на все руки: сам построил себе двухэтажный дом, может за пару дней полностью перебрать трактор. А недавно Паркалов решил угнаться за славой Илона Маска - и создал электромобиль собственной конструкции!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Изобретатель   Михаил Паркалов   белоруссия   машины   пенсионер   своими руками   сделай сам   электромобиль   
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Ivan 8 минут назад

Белорусский пенсионер сконструировал электрокар
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Alex Trahtenberg 4 минуты назад
Ипполит Романов первым создал электрический электромобиль в 1899 году в Санкт-Петербурге.
Остальные просто делают на свой лад и вкус то что придумано с незапамятных времен.
А Маск тоже не изобрел электромобиль но смог выпустить его в достаточном количестве по приемлемой цене и с приемлемыми ходовыми качествами. Автоваз вот тоже выпускал электромобиль Лада Эллада. где она? General motors EV1 тоже была у амеров...где она? Вот тото же и оно.
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