Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ

По сообщениям местной прессы, за последние несколько дней в интернете появились вирусные видеоролики, показывающие драки в ресторанах с серьезным ущербом, а также посетителей, разбегающихся без оплаты солидных счетов.



А в четверг одна драка, которая началась в ресторане на Оушен-Драйв, закончилась многочисленными арестами после того, как полиция применила перцовый аэрозоль. "У нас были большие проблемы, когда сотни людей бросились бежать, опрокидывая столы и бросаясь стульями", - сказал Клементс, начальник полиции. - А прошлой ночью у нас было еще три таких ситуации, и одна пострадавшая в массовой давке. Мы не можем продолжать веселиться. Придется что-то делать, чтобы разрядить обстановку".