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Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ

Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ (23 фото)

Автор:
22 марта 2021 03:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Оушен Драйв   каникулы   ковид   комендантский час   майами   пляж   полиция   сша   
1225
23
В Америке начались весенние каникулы, и бурное веселье на известном курорте стало настолько неконтролируемым, что власти ввели комендантский час в субботу и объявили чрезвычайное положение. В городе были замечены команды спецназа, прибывающие для разгона людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Оушен Драйв   каникулы   ковид   комендантский час   майами   пляж   полиция   сша   
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16  комментариев
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127
Михаил 3 часа назад
Если бы я туда попал в разгар этого нарушения беспорядков, то первый вопрос, который я задал бы проходившей мимо бабушке, звучал бы так: "А что, бабка, белые в городе есть?"
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3k
Roninsamuray 3 минуты назад
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73
илья 14 минут назад
одни негры
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42k
InfoVoin 16 минут назад
Короче, судя по кадрам, Африка давно уже переселилась в Америку))))
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237
Александр Поляков 23 минуты назад
привезли в трюмах нечисть. пусть расхлёбывают
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848
Василий 47 минут назад
только начав читать тему я поставил на черное и не ошибся...
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−1
vova old 54 минуты назад
тут просто правильно не объясняет там в основном живут белые люди работают испаноязычные и вдруг завалилась такая толпа совершенно другого цвета насчёт погулять вот они начали рулить Они же не могут сказать правду Вот они теперь так от вируса защищаются
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10k
Хью́берт 57 минут назад
Это не туристы, а охреневшие в край негры.
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1k
Эдуардо Час назад
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14k
vikklu Час назад
Эх, собрать бы их там всех, да на корабль, в Либерию, где нет расизма...
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1k
Бровеносец в потёмках Час назад
Это - демократическая полиция, заботящаяся о безопасности граждан. А у нас - цепные псы режима, устраивающие винтилово за простые прогулки. Смотри не перепутай!
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Одни шахтёры!
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27k
a.fey 2 часа назад
Ссылка coub.com
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74
Саша 2 часа назад
Одни, сука, негры.... Даже смотреть противно (
P.s. да, я плохо отношусь к неграм. Это моё право.
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