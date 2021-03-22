Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ

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В Америке начались весенние каникулы, и бурное веселье на известном курорте стало настолько неконтролируемым, что власти ввели комендантский час в субботу и объявили чрезвычайное положение. В городе были замечены команды спецназа, прибывающие для разгона людей.
Меры по контролю над толпами отдыхающих последовали после разгара диких вечеринок в Майами-Бич, которые во время весенних каникул не редкость. Но на этот раз масштабы явно серьезнее, чем в предыдущие годы, сказал мэр Майами-Бич Дэн Гелбер: "Думаю, это отчасти связано с тем, что в стране пока очень мало открытых после карантина мест, или там слишком холодно".
По словам официальных лиц, толпы молодых людей, наводнивших пляжный город, вызвали опасения по поводу возможного "суперраспространения коронавируса", а пьяные тусовщики тем временем начали драки в ресторанах и на улицах. Начальник полиции Майами-Бич Ричард Клементс выразил обеспокоенность тем, что ситуация становится неуправляемой.
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На фото: офицеры полицейского управления Майами-Бич в субботу проводят аресты в районе Саут-Бич во время введенного в Майами-Бич комендантского часа с 20:00.
До прибытия полиции тут была просто "картина маслом": публика танцевала на машинах и периодически перекрывала движение.
Прибывшая в разгар веселья полиция приказала всем покинуть улицу и идти домой, поскольку начался комендантский час.
Несколько видеороликов, размещенных в Twitter, демонстрируют массовые вечеринки на улицах Майами-Бич в ночное время.
На одном видео можно разглядеть, как мужчина бросает в воздух деньги, когда приближаются копы, и крики толпы едва слышны из-за звуковой пушки. В другом ролике группа девушек, трясется в тверке перед полицейскими.
Еще в одном ролике парень в гриме Джокера машет американским флагом, стоя на крыше автомобиля, и кричит: "Covid кончился, детка!"
Еще в одном ролике парень в гриме Джокера машет американским флагом, стоя на крыше автомобиля, и кричит: "Covid кончился, детка!"
#MiamiBeach right now. #Curfew didn't work. #OceanDrive #southbeach #SouthFlorida #SocialDistancing #coronavirus #COVID19 #springbreak #COVIDIOTS #COVID #Corona #CoronaVirusUpdates #MaskUp #SpringEquinox #spring pic.twitter.com/KG6STCOC1P— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 21, 2021
На видео попало и транспортное средство спецназа на популярной улице для вечеринок Оушен-Драйв, использующее звуковую пушку, чтобы заставить людей разойтись.
Один из разместивших в Твиттере репортажи с улиц Майами-Бич сказал в прямом эфире, что разгон толпы, по всей видимости, является результатом усилий нескольких региональных управлений: в том числе вертолетов полиции округа Майами-Дейд, машины спецназа из Корал-Гейблс и сотрудников других ведомств.
Позже ночью Оушен-Драйв была замечена почти пустой: полицейские перекрыли улицы и заставили всех гуляк разойтись.
Наблюдая за ростом толпы, в полиции приняли решение о введении комендантского часа, чтобы удержать ситуацию под контролем.
Власти объявили, что в течение следующих 72 часов посетители должны будут покинуть улицы, а рестораны в основных туристических районах у эпицентра городских вечеринок будут закрываться в 20:00. И не смогут работать до 6 утра. Три моста, соединяющие пляжную часть Майами-Бич с материковой частью, будут закрыты для движения с 22:00.
Пока неясно, как долго будет действовать комендантский час, но временный городской менеджер Рауль Агила сказал Miami Herald, что рекомендует продлить такой режим как минимум до 12 апреля.
Показывая фотографии огромной толпы, собравшейся на Оушен-Драйв, он добавил: "Это было похоже на рок-концерт: не видно ни травы, ни тротуара. Эти толпы исчисляются тысячами. Мы просто на пределе возможностей".
Показывая фотографии огромной толпы, собравшейся на Оушен-Драйв, он добавил: "Это было похоже на рок-концерт: не видно ни травы, ни тротуара. Эти толпы исчисляются тысячами. Мы просто на пределе возможностей".
Полиция Майами опубликовала виды на зачищенную от тусовщиков Оушен-Драйв с высоты птичьего полета.
По сообщениям местной прессы, за последние несколько дней в интернете появились вирусные видеоролики, показывающие драки в ресторанах с серьезным ущербом, а также посетителей, разбегающихся без оплаты солидных счетов.
А в четверг одна драка, которая началась в ресторане на Оушен-Драйв, закончилась многочисленными арестами после того, как полиция применила перцовый аэрозоль. "У нас были большие проблемы, когда сотни людей бросились бежать, опрокидывая столы и бросаясь стульями", - сказал Клементс, начальник полиции. - А прошлой ночью у нас было еще три таких ситуации, и одна пострадавшая в массовой давке. Мы не можем продолжать веселиться. Придется что-то делать, чтобы разрядить обстановку".
А в четверг одна драка, которая началась в ресторане на Оушен-Драйв, закончилась многочисленными арестами после того, как полиция применила перцовый аэрозоль. "У нас были большие проблемы, когда сотни людей бросились бежать, опрокидывая столы и бросаясь стульями", - сказал Клементс, начальник полиции. - А прошлой ночью у нас было еще три таких ситуации, и одна пострадавшая в массовой давке. Мы не можем продолжать веселиться. Придется что-то делать, чтобы разрядить обстановку".
Комендантский час в Майами-Бич был введен после того, как известный бар Clevelander South Beach объявил, что временно приостанавливает обслуживание как минимум до следующей среды: после того, как толпы людей заполнили Оушен-Драйв и там начались уличные драки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.s. да, я плохо отношусь к неграм. Это моё право.