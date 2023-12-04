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"Пьяные и спящие". В США предрекают рост авиакатастроф из-за авиадиспетчеров, которые не справляются с нагрузкой

"Пьяные и спящие". В США предрекают рост авиакатастроф из-за авиадиспетчеров, которые не справляются с нагрузкой

Автор:
04 декабря 2023 00:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   авиадиспетчеры   авиация   жалобы   нагрузки   психическое здоровье   условия труда   
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За последние два года на горячую линию Федерального управления гражданской авиации США поступило сотни жалоб, в которых описывались такие проблемы, как опасная нехватка кадров, проблемы с психическим здоровьем персонала и многие другие.Американские авиадиспетчеры не справляются с нагрузкой и тяжелыми условиями работы, - пишет The New York Times.

Этим летом один авиадиспетчер пришел на работу пьяным и пошутил о том, что «зарабатывает большие деньги. Другой регулярно курил марихуану во время перерывов. Третий — угрожал расправой, а затем «агрессивно толкнул» коллегу прямо во время управления движением самолетов.

Эти инциденты — угроза национальной системе авиационной безопасности США, - пишет издание.

За последние два года на горячую линию Федерального управления гражданской авиации поступало сотни жалоб, в которых описывались такие проблемы, как опасная нехватка кадров, проблемы с психическим здоровьем и ветшающие здания, в которых вынужден работать персонал. Некоторые строения заражены насекомыми и черной плесенью. По меньшей мере 7 раз сообщалось, что диспетчеры спали во время дежурства, и 5 - что они работали в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

От внимания авиадиспетчеров, которые часами приклеены к мониторам и анализируют ситуацию в небе, зависят жизни тысяч пассажиров, так как представители профессии являются последней линией защиты от авиакатастроф. Их работа сопряжена с высокими рисками и сильным давлением, даже при лучших условиях, тогда как в реальности они далеки от идеальных.

Общенациональная нехватка кадров, вызванная многолетней текучкой кадров и ограниченным бюджетом, вынудила многих из них работать по шесть дней в неделю, со сменами продолжительностью 10 часов.

Результат этого — утомление, которое все чаще приводит к совершению ошибок. Выводы основаны на беседах с более чем 70 нынешними и бывшими авиадиспетчерами, пилотами и федеральными чиновниками, а также на анализе тысяч страниц федеральных отчетов по безопасности и внутренних отчетов.

Согласно данным, потенциально опасные ситуации в 2023 году происходили в среднем несколько раз в неделю. Некоторые диспетчеры говорят, что опасаются неизбежности смертельных катастроф».

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Метки: США   авиадиспетчеры   авиация   жалобы   нагрузки   психическое здоровье   условия труда   
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1  комментарий
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S__D Полчаса назад
Железные дороги, теперь авиасообщение, что дальше? каботаж?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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