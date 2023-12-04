"Пьяные и спящие". В США предрекают рост авиакатастроф из-за авиадиспетчеров, которые не справляются с нагрузкой

Общенациональная нехватка кадров, вызванная многолетней текучкой кадров и ограниченным бюджетом, вынудила многих из них работать по шесть дней в неделю, со сменами продолжительностью 10 часов.

Результат этого — утомление, которое все чаще приводит к совершению ошибок. Выводы основаны на беседах с более чем 70 нынешними и бывшими авиадиспетчерами, пилотами и федеральными чиновниками, а также на анализе тысяч страниц федеральных отчетов по безопасности и внутренних отчетов.

Согласно данным, потенциально опасные ситуации в 2023 году происходили в среднем несколько раз в неделю. Некоторые диспетчеры говорят, что опасаются неизбежности смертельных катастроф».