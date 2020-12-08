История о фальшивомонетчике, который едва не купил центральный банк Португалии

Артур Вергилио Альвес Рейс прославился тем, что придумал схему, которая позволила разорить целую страну. Португалия погрузилась в финансовый кризис благодаря хитроумной схеме преступника.
Альвес попал в учебники истории Португалии как главный виновник кризиса португальских банкнот 1925 года.
Предыстория
С 1920 года часть банкнот для Португалии печаталась в Лондоне, поскольку лиссабонский монетный двор не справлялся с государственным заказом.
Что сделал Альвес?
В столице Португалии в обороте появилось огромное количество банкнот номиналом в 500 эскудо.
По городу стали расползаться самые разные слухи. Одни португальцы считали, что банк португалии выпустил в оборот необеспеченные деньги, а другие полагали, что это дело рук мошенников. К последней версии склонялись и сотрудники полиции.
В 1922 году некоторые банкноты изымались из оборота для проверки. Специалисты уверяли, что банкноты настоящие.
Но следователи начали раскручивать финансовый клубок, пытаясь установить, откуда же взялись банкноты в таком количестве. Почти все ниточки вели к банку, которым владел Артур Вергилио Альвес Рейс.
5 декабря 1925 г. в город Порту выехала следственная группа для очередного финансового расследование. Оказалось что новые купюры часто получали в местном отделении "Банка Анголы и метрополии". А управляющим этим банком был никто иной, как Адриано Сильва, человек, ранее имевший проблемы с законом. Следователи в хранилищах банка обнаружили сразу по четыре экземпляра каждой банкноты. Номера были одинаковыми у 3/4 банкнот.
Рейса арестовали.
Как мошенник смог провернуть схему?
Рейс с несколькими друзьями создали частный банк, который позже начнёт скупать контрольный пакет акций Банка Португалии.
Рейс подал запрос в министерство финансов Португалии на разрешение создания частного банка с громким именем "Банк Анголы и Метрополии" ("Banco de Angola e Metropole").
15 июня 1925 такой банк был открыт.
На незаконно отпечатанные в Англии деньги банк начинает раздавать кредиты, вести крупные финансовые операции, и скупать акции Банка Португалии. Когда банком Альвеса Рейса уже начала интересоваться полиция, выяснилось, что ему не хватало всего 16 тысяч из 45 тысяч акций Банка Португалии. Всего год работы, и Альвес смог бы управлять экономикой страны.
Первоначально незаконные деньги были отпечатаны в Лондоне. Рейс смог при помощи фальшивых государственных запросов (отпечатанных на бланках в частной типографии) и перехвате курьера сделать государственный заказ на печать банкнот.
Последствия для экономики Португалии
В 1925 году в стране начался тяжёлый финансовый (а после и экономический) кризис. Считается, что одним из главных виновников кризиса 1925 года стал именно Альвес Рейс, наполнивший экономику ничем не подтверждёнными деньгами. Действия Альвеса также нанесли тяжёлый удар по репутации властей.
6 декабря 1925 года все банкноты номиналом в 500 эскудо были изъяты из оборота.
1925 год. Португальцы пытаются обменять банкноты
Судебный процесс
По законам Португалии того времени для фальшивомонетчиков был предусмотрен максимальный срок тюремного заключения в 15 лет. Следствие длилось вплоть до 1930 года. В том году Альвесу дали максимально возможный уголоный срок. А сразу после этого в стране ввелись поправки в уголовный кодекс. Из-за Альвеса наказание за подделку денег увеличили до 25 лет
Чем закончилась история для Альвеса Рейса
Весь свой срок мошенник отбыл в лиссабонской тюрьме. Артур Рейс был освобождён из заключения 7 мая 1945 года. В тюрьме Альвес поверил в бога и после заключения трудился в небольшой протестантской общине в Португалии. Было несколько неудачных попыток вернуться в бизнес.
Умер Альвес Рейс 9 июня 1955 года (в некоторых источниках указывается дата 8 июля 1955 года) в возрасте 58 лет в нищете.
Источник:
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