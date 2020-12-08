История о фальшивомонетчике, который едва не купил центральный банк Португалии

Альвес попал в учебники истории Португалии как главный виновник кризиса португальских банкнот 1925 года.

Предыстория

С 1920 года часть банкнот для Португалии печаталась в Лондоне, поскольку лиссабонский монетный двор не справлялся с государственным заказом.

Что сделал Альвес?

В столице Португалии в обороте появилось огромное количество банкнот номиналом в 500 эскудо.

По городу стали расползаться самые разные слухи. Одни португальцы считали, что банк португалии выпустил в оборот необеспеченные деньги, а другие полагали, что это дело рук мошенников. К последней версии склонялись и сотрудники полиции.

В 1922 году некоторые банкноты изымались из оборота для проверки. Специалисты уверяли, что банкноты настоящие.

Но следователи начали раскручивать финансовый клубок, пытаясь установить, откуда же взялись банкноты в таком количестве. Почти все ниточки вели к банку, которым владел Артур Вергилио Альвес Рейс.