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История о фальшивомонетчике, который едва не купил центральный банк Португалии

История о фальшивомонетчике, который едва не купил центральный банк Португалии (3 фото)

Автор:
08 декабря 2020 11:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические факты   португалия   факты   фальшивомонетчики   фальшивомонетчики Португалии   финансовые махинации   
2796
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Артур Вергилио Альвес Рейс прославился тем, что придумал схему, которая позволила разорить целую страну. Португалия погрузилась в финансовый кризис благодаря хитроумной схеме преступника.

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Метки: исторические факты   португалия   факты   фальшивомонетчики   фальшивомонетчики Португалии   финансовые махинации   
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