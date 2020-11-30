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"Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире

"Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 17:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: вездеход   вездеходы   исторические факты   история   технологии   транспорт   факты   фото   
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Вездеход "Rhino", что в переводе означает "Носорог" - творение американского инженера Эли Агнидеса. В 1940-х годах Агнидес наблюдал за трактором, работающим в Центральном парке Нью-Йорка, и решил - почему бы не совместить устойчивость бульдозера со скоростью автомобиля, и создать новейший вездеход?..

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вездеход   вездеходы   исторические факты   история   технологии   транспорт   факты   фото   
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2  комментария
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18k
Альберт 5 минут назад
Маленькие задние колёса сводят на нет преимущество больших передних.
Это, как прочность цепи - обусловлена прочностью самого слабого её звена.
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6k
dikijjim Альберт 2 минуты назад
можно лыжи поставить или лыжу и что?для того время нормальный вездеход только где его применять.
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