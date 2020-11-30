"Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире

Вездеход "Rhino", что в переводе означает "Носорог" - творение американского инженера Эли Агнидеса. В 1940-х годах Агнидес наблюдал за трактором, работающим в Центральном парке Нью-Йорка, и решил - почему бы не совместить устойчивость бульдозера со скоростью автомобиля, и создать новейший вездеход?..
В 1940-х годах греко-американский инженер Эли Агнидес наблюдал за трактором в Центральном парке Нью-Йорка, и решил, что сможет совместить устойчивость бульдозера со скоростью автомобиля и создать вездеход. Несколько лет спустя он придумал концепцию огромного четырехколесного транспортного средства под названием "Rhino", что в переводе означает "Носорог".
Отличительными чертами "Носорога" были его массивные наклонные передние колеса-полусферы диаметром 1,8 м, и весом 680 кг каждое. Они представляли собой нечто среднее между обычными колесами и "гусеницами" трактора. Этим колесам были ни по чем любые поверхности - от подлеска до грязи с песком. Полая конструкция колес превращала вездеход в настоящую амфибию - благодаря им "Носорог" без труда держался на воде.
Длина "Носорога" составляла 5,8 метра, ширина – 2,9, высота – 2,7 метра, где около двух метров приходилось на огромные колеса. Машина весом пять тонн развивала скорость до 72 км/ч, при этом скорость на воде составляла около 8 км/ч. Низкий центр тяжести и уникальная конструкция колес делала вездеход невероятно устойчивым - он мог преодолевать преграды под наклоном до 65 градусов.
Агнидес представил свою разработку военным, и надеялся продать ее, но военные структуры не изобретением заинтересовались. Наибольшие опасения у них вызвали колеса, которые можно было прострелить. До сих пор сохранилось несколько фотографий и видео испытаний "Носорога", но машина так и осталась в единственном экземпляре.
Видео испытаний вездехода
Источник: — переведено специально для fishki.net
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