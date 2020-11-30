"Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире

Отличительными чертами "Носорога" были его массивные наклонные передние колеса-полусферы диаметром 1,8 м, и весом 680 кг каждое. Они представляли собой нечто среднее между обычными колесами и "гусеницами" трактора. Этим колесам были ни по чем любые поверхности - от подлеска до грязи с песком. Полая конструкция колес превращала вездеход в настоящую амфибию - благодаря им "Носорог" без труда держался на воде.