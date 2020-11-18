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История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов

История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов (17 фото)

Автор:
18 ноября 2020 12:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   исторические факты   история   масоны   познавательно   факты   фото   
409
17
Долгое время масоны считались секретным обществом только для мужчин с тайными ритуалами. Некоторые полагают, что это элитарный клуб с забавными рукопожатиями и подвернутыми концами брюк. Для других масонство представляется сердцем истеблишмента, который дергает за ниточки и обладает реальной властью за кулисами. В настоящее время масоны пытаются развеять мифы и заблуждения, которые со временем привязались к обществу, и привлечь новых членов.
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Метки: интересно   исторические факты   история   масоны   познавательно   факты   фото   
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Ivan 53 минуты назад
Масона-ма...

Масона-ма...
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6k
Doomer 24 минуты назад
Судя по систематически появляющимся статьям на эту тему, по эпизодическим утечкам инфы, как на уровне слухов, так и на уровне трудно проверяемых свидетельств, а так же постоянному гонению и на тех, и на других со стороны церкви, и масоны, и иллюминаты являются вполне удобной ширмой для каких-то более древних группировок. По тем же утечкам можно предположить, что наиболее старые ложи могут сохранять инфу, доступную в отдельных храмах прежних религий только избранным. Все остальные ложи и движения - полное фуфло, работающее по принципу: где лучше всего спрятать лист - в лесу. То же самое относится к современным иллюминатам, которые к первому баварскому ордену и его принципа не имеют никакого отношения, кроме декларируемого.
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