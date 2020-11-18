История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов

Символика масонства в основном охватывает рабочие инструменты оперативных каменщиков Средневековья. Циркуль и наугольник, молоток и зубило, уровень и отвес, линейка, простой мастерок и другие символы согласно традиции. Система символов передается посвященным посредством ритуала, состоящего из лекций и аллегорических пьес.



Основной знак масонов – циркуль и наугольник. Наугольник – инструмент, используемый в строительных работах, также для создания прямых вертикальных линий с точностью до 90 градус. Соединенные они представляют собой слияние материи и духа, земных и духовных обязанностей. Как измерительные инструменты, представляют собой суждение и проницательность. Символ часто можно увидеть с литерой «G» в середине. Традиция гласит, что «G», помещенная в центр символа, представляет Бога (God) и Геометрию (Geometry) – науку, разгадывающую тайны природы. Вера в Бога – основное требование для тех, кто собирается стать масоном. Наугольник и циркуль, также открытая священная книга (Библия, Талмуд, Коран, Бхагават-Гита, Зенд-Авеста, Сутры, масонские конституции или просто белая бумага, если религиозный состав ложи разнообразен) показаны на всех масонских собраниях.



Масонский запон (фартук), из белой овечьей шкуры – знаковый символ масонов, указывающий на высокий этический стандарт и уникальный знак, олицетворяющий возрождение. Прославленный в поэзии и прозе фартук из овечьей шкуры – дар масонства кандидату. Масон переносит его с собой в следующее существование – в конце земного паломничества его хоронят вместе с телом владельца.





Белые перчатки символизируют «дела рук». Действия масона должны быть такими же чистыми и безупречными, как и перчатки. Считается, что передник относится к «чистому сердцу», перчатки – к «чистым рукам». Оба символа связаны с очищением, олицетворяемое омовением, которое предшествует посвящение в священные тайны.



Храм Соломона – храм человечества, знаний и совершенствования, путь к духовному возвышению. В масонской традиции Храм – связующее звено с христианской каббалой и герметизмом. Существует разница между материальным и духовным храмом, который должен быть построен в нашем сердце и считаться местом обитания Бога.



Всевидящее око – мощный символ, историю которого некоторые ученые ведут от Ока Гора (Древний Египет). Он играет важную роль и в христианстве (его часто можно встретить в витражах церквей). Масоны начали публично использовать символ с 1797 года.



Ашлар (символический камень творения) – четкое представление о том, что у нас есть и кем мы надеемся стать. Ашлар символизируют моральную и духовную жизнь человека.



Пентакль или «пылающая звезда» представляет Сириус, Анубиса или Меркурия, Хранителя и Направляющего Душ.



Ливанский кедр, который использовался при строительстве Иерусалимского храма и Ковчега Завета, – символ вечности.



Акация – символ бессмертия души. В своей вечнозеленой и неизменной природе священное растение напоминает, что каждый человек должен стремиться идти по лучшему духовному пути, который внутри нас. Наша духовность как эманация от Великого Архитектора Вселенной, и как таковая она никогда не умрет. Акация играет важную роль в ритуале масонства, а растение также является символом невинности.



Свет – важная концепция масонов. Он представляет истину и знание. Когда кандидат проходит посвящение и понимает истины масонства, он считается просветленным.



Большая часть масонской символики носит математический и особенно геометрический характер. Вероятно, это причина того, что масонство привлекало, прежде всего, рационалистов, среди которых Вольтер, Иоганн Готлиб Фихте, Гёте… Ни одно конкретное метафизическое учение не поддерживается масонством, хотя, похоже, существуют влияния пифагорейцев, неоплатонизма и раннего современного рационализма.



Моцарт, который был членом ложи Zur Wohltätigkeit, использует музыкальную масонскую символику в опере-зингшпиль «Волшебная флейта». Музыка масонов содержит музыкальные формы, которые имеют определенные семиотические значения. Более конкретно, Моцарт написал серию из одиннадцати произведений (freimaurermusik), посвященных масонским символам и связанным с ними ритуалам, одно из которых, с измененным текстом, стало гимном Австрии.



Редьярд Киплинг использует масонские символы и мифы в рассказе «Человек, который хотел быть королем» (по нему был снят кинофильм). Свой масонский опыт он показывает в стихотворении «Материнская ложа».