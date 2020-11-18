История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов

Долгое время масоны считались секретным обществом только для мужчин с тайными ритуалами. Некоторые полагают, что это элитарный клуб с забавными рукопожатиями и подвернутыми концами брюк. Для других масонство представляется сердцем истеблишмента, который дергает за ниточки и обладает реальной властью за кулисами. В настоящее время масоны пытаются развеять мифы и заблуждения, которые со временем привязались к обществу, и привлечь новых членов.
История масонства
Большинство энтузиастов движения, на вопрос о начале современного масонства, указывают 24 июня 1717 год, в день святого Иоанна Крестителя. Четыре строительные ложи Лондона встретились в таверне «Гусь и рашпер» (“Goose and Gridiron”), чтобы сформировать первую «Великую Ложу Лондона и Вестминстера».
История масонства охватывает три этапа:
Появление организованных лож вольных (оперативных) каменщиков в средние века.
Признание некоторых персонажей, не принадлежащих профессии, в качестве «принятых» масонов или почетных членов.
Эволюция чисто спекулятивных лож и появление великих лож для управления ими.
Поворотным моментом в этом процессе считается 1717 год. Начало «спекулятивного» братства, обеспечивающего эзотерическое обучение с использованием символов и ритуалов.
С середины 19 века масонские историки ищут истоки движения в документах, таких как «Ритуал древних обязательств» (Old Charges), начиная со старейшего документа гильдий каменотесов Поэмы Региус (или Холлиуэлского манускрипта) до начала 18-го века. Ссылаясь на членство в ложе, они связывают масонство с мифологизированной историей строительных товариществ, обязанностями классов каменщиков (учеников, подмастерьев и мастеров-каменщиков) и способом принятия присяги на верность при присоединении. Нет четкого механизма, каким образом оперативные ложи отделились или трансформировались в современные спекулятивные масонские ложи. Вопрос остается предметом исследований и дискуссий среди специалистов.
История масонства охватывает три этапа:
Появление организованных лож вольных (оперативных) каменщиков в средние века.
Признание некоторых персонажей, не принадлежащих профессии, в качестве «принятых» масонов или почетных членов.
Эволюция чисто спекулятивных лож и появление великих лож для управления ими.
Поворотным моментом в этом процессе считается 1717 год. Начало «спекулятивного» братства, обеспечивающего эзотерическое обучение с использованием символов и ритуалов.
С середины 19 века масонские историки ищут истоки движения в документах, таких как «Ритуал древних обязательств» (Old Charges), начиная со старейшего документа гильдий каменотесов Поэмы Региус (или Холлиуэлского манускрипта) до начала 18-го века. Ссылаясь на членство в ложе, они связывают масонство с мифологизированной историей строительных товариществ, обязанностями классов каменщиков (учеников, подмастерьев и мастеров-каменщиков) и способом принятия присяги на верность при присоединении. Нет четкого механизма, каким образом оперативные ложи отделились или трансформировались в современные спекулятивные масонские ложи. Вопрос остается предметом исследований и дискуссий среди специалистов.
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Ранние известные ритуалы и пароли масонских лож на рубеже 17-18 веков демонстрируют преемственность с ритуалами, разработанными в конце 18 века спекулятивными масонами. Протокол ложи Эдинбурга № 1 в Шотландии показывает преемственность от оперативной ложи в 1598 году к современной спекулятивной ложе. Масонская ложа Эдинбурга (Часовня святой Марии) № 1 считается старейшей масонской ложей в мире. Отличие и связь между двумя типами масонов могла бы быть установлена через дружественные общества, объединенные влиянием шотландских якобитских аристократов, а затем интеллектуалов, как Роберт Морей, Элиас Эшмол или Джеймс Андерсон, инициированных в ложах.
Что означает слово масон
Каменщики в средние века были не какими-то анонимными ремесленниками. Средневековые административные записи содержат большое количество информации о каменщиках и их ремесле. В них записано имя каждого каменщика, плотника, кузнеца, рабочего, занятого на строительных работах, часы, отработанные каждым. Учетные записи велись на латыни или старофранцузском. Латинские слова, которые использовались для «каменщиков» – «cementarius» и «lathomus». Французское слово «maçon» появляется в 12 веке. В лондонском статуте о заработной плате 1212 года они обозначены как «sculptores lapidum liberorum» (скульпторы строительного камня). В положении 1351 года, в котором предпринимались попытки регулировать заработную плату и контракты в связи с нехваткой рабочей силы из-за чумы, используется эквивалентный французский термин «mestre maçon de franche peer».
В ремесле было много специализаций и степеней, и они описывались либо общим для каменщика словом, либо с помощью специальных слов (например, cubitores (резчики камня), imaginatores). Масоны представляли специализацию каменотесов, которые специализировались на мелкозернистом песчанике или известняке, подходящем для декоративной кладки. Камень, который можно было свободно обрабатывать в любом направлении и распиливать. Он использовался для украшения капителей, карнизов, резьбы орнаментов, скульптурных изображений (например, горгулий).
Термин «вольный каменщик» – «freemason» (freestone mason) в Англии и Шотландии в официальных документах присуждался высококвалифицированным каменщикам. В строительных отчетах 17-го века Уодхэм-колледжа термины «freemason» и «freestone mason» взаимозаменяемы.
В ремесле было много специализаций и степеней, и они описывались либо общим для каменщика словом, либо с помощью специальных слов (например, cubitores (резчики камня), imaginatores). Масоны представляли специализацию каменотесов, которые специализировались на мелкозернистом песчанике или известняке, подходящем для декоративной кладки. Камень, который можно было свободно обрабатывать в любом направлении и распиливать. Он использовался для украшения капителей, карнизов, резьбы орнаментов, скульптурных изображений (например, горгулий).
Термин «вольный каменщик» – «freemason» (freestone mason) в Англии и Шотландии в официальных документах присуждался высококвалифицированным каменщикам. В строительных отчетах 17-го века Уодхэм-колледжа термины «freemason» и «freestone mason» взаимозаменяемы.
Каковы цели этой организации, почему она тайная
Масоны это простыми словами – старейшее и крупнейшее в мире братство, светское общество, хотя ожидается, что новые члены признают веру в высшее существо, которого называют Великим Архитектором Вселенной. Любой, независимо от вероисповедования, может быть допущен в масонство. Редьярд Киплинг, член масонской ложи в Лахоре, написал ряд стихотворений о своих собратьях-масонах, которые были мусульманами, индуистами, сикхами и евреями. Теоретически в ложах обсуждение вопросов религии и политики запрещено.
Не секрет принципы и цели масонства. Конституции масонов, правила доступны общественности, места проведения собраний четко определены. Но, как и во многих подобных организациях, внутренние дела масонства рассматриваются как личное дело членов общества.
Не секрет принципы и цели масонства. Конституции масонов, правила доступны общественности, места проведения собраний четко определены. Но, как и во многих подобных организациях, внутренние дела масонства рассматриваются как личное дело членов общества.
Типы масонства
Масонство описывает себя как философское и филантропическое объединение, моральную систему, проиллюстрированную символами. Его цель – поощряет своих членов работать на благо человечества – универсальна. Масонство сруктурировано на протяжении веков вокруг большого количества обрядов и традиций. Но методы организации могут отличаться в зависимости от страны. На самом деле, кажется, что почти невозможно дать точное определение масонства. Некоторые специалисты полагают, что, сколько масонов, столько и определений. Масонские послушания защищают, по различным определениям, свою особую концепцию масонства.
Масонство – филантропический, философский, прогрессивный институт. Его цель – поиск истины, изучение морали, практика солидарности (Конституция Великого востока Франции)
Союз свободных людей всех вероисповеданий и всех социальных слоев (Конституция Великой швейцарской ложи Альпина)
Одна из старейших и крупнейших нерелигиозных, неполитических, братских и благотворительных организаций в мире (Объединенная великая Ложа Англии)
Инициативное и философское общество, истоки которого теряются в глубине веков (Великая Ложа Квебека).
Таким образом, гуманитарии воспринимают масонство как совокупность исторических и социальных явлений, «полиморфных как во времени, так и в пространстве». У них небольшое количество общих особенностей. Разнообразие же их таково, что многие авторы предпочитают использовать множественное число, когда говорят о масонстве или типах масонства, которые могут принципиально отличаться друг от друга.
Масонство – филантропический, философский, прогрессивный институт. Его цель – поиск истины, изучение морали, практика солидарности (Конституция Великого востока Франции)
Союз свободных людей всех вероисповеданий и всех социальных слоев (Конституция Великой швейцарской ложи Альпина)
Одна из старейших и крупнейших нерелигиозных, неполитических, братских и благотворительных организаций в мире (Объединенная великая Ложа Англии)
Инициативное и философское общество, истоки которого теряются в глубине веков (Великая Ложа Квебека).
Таким образом, гуманитарии воспринимают масонство как совокупность исторических и социальных явлений, «полиморфных как во времени, так и в пространстве». У них небольшое количество общих особенностей. Разнообразие же их таково, что многие авторы предпочитают использовать множественное число, когда говорят о масонстве или типах масонства, которые могут принципиально отличаться друг от друга.
Кто такие масоны и чем они занимаются:
Эзотерическое масонство, подчеркивающее инициаторский процесс, который должен заставить члена перейти от внешней «тьмы» к внутреннему «свету». Тип, который встречается больше в Европе.
Христианское масонство, задуманное как углубление христианской духовности. Характерно для скандинавских (например, Датский орден масонов) и немецких лож, члены которых протестанты.
Масонство англосаксонского типа считает, что главный план – моральное и гражданское воспитание его последователей. Этот тип обычно определяет его как «особую систему морали, преподаваемой под завесой аллегории с помощью символов». Оно воздерживается от любых политических или религиозных дискуссий и обычно требует, чтобы ее члены принадлежали к одной из монотеистических религии. Этот тип преобладает в Северной Америке и в Странах Содружества.
Масонство либерального и символического типа ссылается на первую версию конституций Андерсона (1723 год) и утверждает, что является традицией, прогрессом, сильной символической практикой, гражданской и моральной рефлексией. В основном присутствует в континентальной Европе и Латинской Америке.
Агностическое масонство утверждает, что метафизические и религиозные концепции кандидатов не должны приниматься во внимание при приеме. Оно работает в основном для создания лучшего общества, разрешая политические дискуссии. Чаще всего смешанные ложи во Франции, Италии.
Христианское масонство, задуманное как углубление христианской духовности. Характерно для скандинавских (например, Датский орден масонов) и немецких лож, члены которых протестанты.
Масонство англосаксонского типа считает, что главный план – моральное и гражданское воспитание его последователей. Этот тип обычно определяет его как «особую систему морали, преподаваемой под завесой аллегории с помощью символов». Оно воздерживается от любых политических или религиозных дискуссий и обычно требует, чтобы ее члены принадлежали к одной из монотеистических религии. Этот тип преобладает в Северной Америке и в Странах Содружества.
Масонство либерального и символического типа ссылается на первую версию конституций Андерсона (1723 год) и утверждает, что является традицией, прогрессом, сильной символической практикой, гражданской и моральной рефлексией. В основном присутствует в континентальной Европе и Латинской Америке.
Агностическое масонство утверждает, что метафизические и религиозные концепции кандидатов не должны приниматься во внимание при приеме. Оно работает в основном для создания лучшего общества, разрешая политические дискуссии. Чаще всего смешанные ложи во Франции, Италии.
Символика, знак масонов
Символика масонства в основном охватывает рабочие инструменты оперативных каменщиков Средневековья. Циркуль и наугольник, молоток и зубило, уровень и отвес, линейка, простой мастерок и другие символы согласно традиции. Система символов передается посвященным посредством ритуала, состоящего из лекций и аллегорических пьес.
Основной знак масонов – циркуль и наугольник. Наугольник – инструмент, используемый в строительных работах, также для создания прямых вертикальных линий с точностью до 90 градус. Соединенные они представляют собой слияние материи и духа, земных и духовных обязанностей. Как измерительные инструменты, представляют собой суждение и проницательность. Символ часто можно увидеть с литерой «G» в середине. Традиция гласит, что «G», помещенная в центр символа, представляет Бога (God) и Геометрию (Geometry) – науку, разгадывающую тайны природы. Вера в Бога – основное требование для тех, кто собирается стать масоном. Наугольник и циркуль, также открытая священная книга (Библия, Талмуд, Коран, Бхагават-Гита, Зенд-Авеста, Сутры, масонские конституции или просто белая бумага, если религиозный состав ложи разнообразен) показаны на всех масонских собраниях.
Масонский запон (фартук), из белой овечьей шкуры – знаковый символ масонов, указывающий на высокий этический стандарт и уникальный знак, олицетворяющий возрождение. Прославленный в поэзии и прозе фартук из овечьей шкуры – дар масонства кандидату. Масон переносит его с собой в следующее существование – в конце земного паломничества его хоронят вместе с телом владельца.
Белые перчатки символизируют «дела рук». Действия масона должны быть такими же чистыми и безупречными, как и перчатки. Считается, что передник относится к «чистому сердцу», перчатки – к «чистым рукам». Оба символа связаны с очищением, олицетворяемое омовением, которое предшествует посвящение в священные тайны.
Храм Соломона – храм человечества, знаний и совершенствования, путь к духовному возвышению. В масонской традиции Храм – связующее звено с христианской каббалой и герметизмом. Существует разница между материальным и духовным храмом, который должен быть построен в нашем сердце и считаться местом обитания Бога.
Всевидящее око – мощный символ, историю которого некоторые ученые ведут от Ока Гора (Древний Египет). Он играет важную роль и в христианстве (его часто можно встретить в витражах церквей). Масоны начали публично использовать символ с 1797 года.
Ашлар (символический камень творения) – четкое представление о том, что у нас есть и кем мы надеемся стать. Ашлар символизируют моральную и духовную жизнь человека.
Пентакль или «пылающая звезда» представляет Сириус, Анубиса или Меркурия, Хранителя и Направляющего Душ.
Ливанский кедр, который использовался при строительстве Иерусалимского храма и Ковчега Завета, – символ вечности.
Акация – символ бессмертия души. В своей вечнозеленой и неизменной природе священное растение напоминает, что каждый человек должен стремиться идти по лучшему духовному пути, который внутри нас. Наша духовность как эманация от Великого Архитектора Вселенной, и как таковая она никогда не умрет. Акация играет важную роль в ритуале масонства, а растение также является символом невинности.
Свет – важная концепция масонов. Он представляет истину и знание. Когда кандидат проходит посвящение и понимает истины масонства, он считается просветленным.
Большая часть масонской символики носит математический и особенно геометрический характер. Вероятно, это причина того, что масонство привлекало, прежде всего, рационалистов, среди которых Вольтер, Иоганн Готлиб Фихте, Гёте… Ни одно конкретное метафизическое учение не поддерживается масонством, хотя, похоже, существуют влияния пифагорейцев, неоплатонизма и раннего современного рационализма.
Моцарт, который был членом ложи Zur Wohltätigkeit, использует музыкальную масонскую символику в опере-зингшпиль «Волшебная флейта». Музыка масонов содержит музыкальные формы, которые имеют определенные семиотические значения. Более конкретно, Моцарт написал серию из одиннадцати произведений (freimaurermusik), посвященных масонским символам и связанным с ними ритуалам, одно из которых, с измененным текстом, стало гимном Австрии.
Редьярд Киплинг использует масонские символы и мифы в рассказе «Человек, который хотел быть королем» (по нему был снят кинофильм). Свой масонский опыт он показывает в стихотворении «Материнская ложа».
Основной знак масонов – циркуль и наугольник. Наугольник – инструмент, используемый в строительных работах, также для создания прямых вертикальных линий с точностью до 90 градус. Соединенные они представляют собой слияние материи и духа, земных и духовных обязанностей. Как измерительные инструменты, представляют собой суждение и проницательность. Символ часто можно увидеть с литерой «G» в середине. Традиция гласит, что «G», помещенная в центр символа, представляет Бога (God) и Геометрию (Geometry) – науку, разгадывающую тайны природы. Вера в Бога – основное требование для тех, кто собирается стать масоном. Наугольник и циркуль, также открытая священная книга (Библия, Талмуд, Коран, Бхагават-Гита, Зенд-Авеста, Сутры, масонские конституции или просто белая бумага, если религиозный состав ложи разнообразен) показаны на всех масонских собраниях.
Масонский запон (фартук), из белой овечьей шкуры – знаковый символ масонов, указывающий на высокий этический стандарт и уникальный знак, олицетворяющий возрождение. Прославленный в поэзии и прозе фартук из овечьей шкуры – дар масонства кандидату. Масон переносит его с собой в следующее существование – в конце земного паломничества его хоронят вместе с телом владельца.
Белые перчатки символизируют «дела рук». Действия масона должны быть такими же чистыми и безупречными, как и перчатки. Считается, что передник относится к «чистому сердцу», перчатки – к «чистым рукам». Оба символа связаны с очищением, олицетворяемое омовением, которое предшествует посвящение в священные тайны.
Храм Соломона – храм человечества, знаний и совершенствования, путь к духовному возвышению. В масонской традиции Храм – связующее звено с христианской каббалой и герметизмом. Существует разница между материальным и духовным храмом, который должен быть построен в нашем сердце и считаться местом обитания Бога.
Всевидящее око – мощный символ, историю которого некоторые ученые ведут от Ока Гора (Древний Египет). Он играет важную роль и в христианстве (его часто можно встретить в витражах церквей). Масоны начали публично использовать символ с 1797 года.
Ашлар (символический камень творения) – четкое представление о том, что у нас есть и кем мы надеемся стать. Ашлар символизируют моральную и духовную жизнь человека.
Пентакль или «пылающая звезда» представляет Сириус, Анубиса или Меркурия, Хранителя и Направляющего Душ.
Ливанский кедр, который использовался при строительстве Иерусалимского храма и Ковчега Завета, – символ вечности.
Акация – символ бессмертия души. В своей вечнозеленой и неизменной природе священное растение напоминает, что каждый человек должен стремиться идти по лучшему духовному пути, который внутри нас. Наша духовность как эманация от Великого Архитектора Вселенной, и как таковая она никогда не умрет. Акация играет важную роль в ритуале масонства, а растение также является символом невинности.
Свет – важная концепция масонов. Он представляет истину и знание. Когда кандидат проходит посвящение и понимает истины масонства, он считается просветленным.
Большая часть масонской символики носит математический и особенно геометрический характер. Вероятно, это причина того, что масонство привлекало, прежде всего, рационалистов, среди которых Вольтер, Иоганн Готлиб Фихте, Гёте… Ни одно конкретное метафизическое учение не поддерживается масонством, хотя, похоже, существуют влияния пифагорейцев, неоплатонизма и раннего современного рационализма.
Моцарт, который был членом ложи Zur Wohltätigkeit, использует музыкальную масонскую символику в опере-зингшпиль «Волшебная флейта». Музыка масонов содержит музыкальные формы, которые имеют определенные семиотические значения. Более конкретно, Моцарт написал серию из одиннадцати произведений (freimaurermusik), посвященных масонским символам и связанным с ними ритуалам, одно из которых, с измененным текстом, стало гимном Австрии.
Редьярд Киплинг использует масонские символы и мифы в рассказе «Человек, который хотел быть королем» (по нему был снят кинофильм). Свой масонский опыт он показывает в стихотворении «Материнская ложа».
Как устроена масонская ложа
Ложа – организационная единица масонства, объединяющая группу масонов на местном уровне. Ложи характеризуются «отличительным названием», часто номером и «Востоком», то есть местом, где она находится. Встречи ложи проводятся в масонских храмах. Во многих странах масонский центр или масонский зал заменил термин «храм», чтобы избежать возникновения предрассудков и подозрений. Несколько разных лож могут использовать одно и то же помещение в разное время. Масонский дом – здание, в котором расположен один или несколько храмов, другие комнаты.
Термин ложа средневекового происхождения – lodge (домик, сторожка). Это было сооружение, рядом со строительной площадкой, в котором строительные рабочие отдыхали, проводили собрания, принимали решения о том, что делать, хранили свои инструменты. Как правило, ложа находилась с южной стороны здания, и по этой причине встреча между членами ложи до сих пор называется «Югом». Первые спекулятивные ложи встречались в тавернах или в подходящих общественных местах, в то время как «внешний страж» или привратник охранял дверь Храма.
Мастерские первых трех инициатических градусов (принятый ученик, подмастерье, мастер-масон) называются «ремесленными» или «синими ложами». Степени являются основой масонства. Членство в других масонских организациях или телах, как Йоркский устав или Шотландский устав, требует получения градуса мастера-масона, и продолжения членства в синей ложе. В то время как некоторые масоны могут получать степени, например 32 степень в Шотландском уставе, мастер-масон остается самой высокой степенью в масонстве. Эти системы градусов предлагают больше эзотерических знаний, но они не делают члена выше мастера-масона.
Во многих масонских юрисдикциях есть несколько исследовательских лож, членами которых могут становиться только мастера. Эти ложи посвящены исследованиям масонства, интерпретации исторических документов, понимании мало известных символов, развитии ритуалов.
Ложи, расположенные в отдельно взятой стране или регионе объединены в масонские послушания, обычно называемые великими ложами.
Термин ложа средневекового происхождения – lodge (домик, сторожка). Это было сооружение, рядом со строительной площадкой, в котором строительные рабочие отдыхали, проводили собрания, принимали решения о том, что делать, хранили свои инструменты. Как правило, ложа находилась с южной стороны здания, и по этой причине встреча между членами ложи до сих пор называется «Югом». Первые спекулятивные ложи встречались в тавернах или в подходящих общественных местах, в то время как «внешний страж» или привратник охранял дверь Храма.
Мастерские первых трех инициатических градусов (принятый ученик, подмастерье, мастер-масон) называются «ремесленными» или «синими ложами». Степени являются основой масонства. Членство в других масонских организациях или телах, как Йоркский устав или Шотландский устав, требует получения градуса мастера-масона, и продолжения членства в синей ложе. В то время как некоторые масоны могут получать степени, например 32 степень в Шотландском уставе, мастер-масон остается самой высокой степенью в масонстве. Эти системы градусов предлагают больше эзотерических знаний, но они не делают члена выше мастера-масона.
Во многих масонских юрисдикциях есть несколько исследовательских лож, членами которых могут становиться только мастера. Эти ложи посвящены исследованиям масонства, интерпретации исторических документов, понимании мало известных символов, развитии ритуалов.
Ложи, расположенные в отдельно взятой стране или регионе объединены в масонские послушания, обычно называемые великими ложами.
Иллюминаты и масоны
Всякий раз, когда излагается теория заговора, таинственные «иллюминаты» (наряду с Бильдербергским клубом, Трехсторонней комиссией, Советом по международным отношениям и многими другими) называются в числе ответственных. «Иллюминаты» чаще воспринимаются как некая тайная, темная сущность, которую, на самом деле, никто не может толком описать, как и определить, какие конкретные действия могут быть им приписаны.
В историческом смысле «иллюминаты» относятся к тайному обществу баварских иллюминатов, которое функционировало всего десять лет, с 1776 по 1785 год. Эта организация была основана Адамом Вейсгауптом, немецким профессором права, который твердо верил в идеалы Просвещения или эпохи Разума, и его «Illuminatenorden» стремился продвигать их среди элиты. Последователи Вейсгаупта назывались «иллюминатами», потому что считали себя освещенными светом истины. Многие мыслители в это время верили, что старый общественный строй должен быть заменен новыми формами правления и религии, основанными на рационализме. Иллюминаты вписывались в этот образ мышления. Они выступали за то, чтобы все монархии, частная собственность, установившиеся религии и даже институт брака были упразднены, чтобы добиться истинного равенства и добра.
Вейсгаупт в некоторой степени смоделировал свою группу по масонству, а главы иллюминатов «имитировали» свое членство в существующих масонских лож. Общество распалось в 1785 году из-за внутренних конфликтов и правительственных репрессий. Масоны и иллюминаты, наряду с другими тайными обществами были объявлены вне закона указом курфюрства Баварии, Карла IV Теодора, сторонника просвещенного деспотизма, при поддержке католической церкви. Общество осуждалось консервативными и религиозными критиками и в последующие годы. Они утверждали, что иллюминаты продолжают свою деятельность в подполье, проникли в правительство короля Людовика XVI, в итоге их работа привела к кровавой французской революции. А тот факт, что бывший лидер иллюминатов посетил Париж вскоре после начала революции, вселил веру в то, что секретная организация намеревается перевернуть мир с ног на голову.
Во время президентской избирательной кампании в США в 1800 году федералисты – противники Томаса Джефферсона разжигали общественное мнение против него. Они предупреждали, что Джефферсон приведет новую нацию к террору и тирании. Джефферсона обвиняли во всех смертных грехах, что он антирелигиозен и кощунственно отзывался об Иисусе. Распространявшиеся слухи комментировали, что Джефферсон был частью всемирного заговора с целью уничтожения правительств, частной собственности и христианства. По мнению тех, кто верил в этот заговор, Джефферсон был в союзе с иллюминатами, указывая на то, что он был послом Америки во Франции в годы, предшествовавшие революции.
Теория заговора иллюминатов времен Джефферсона установила образец для других, последовавших в американской истории. Хотя группы, обвиняемые в заговоре против Америки, менялись с годами, характеристики теорий, претендующих на их разоблачение, оставались практически неизменными.
В 1820 годах мишенью теорий заговора стали масоны. Долго ассоциировавшиеся в сознании некоторых людей с иллюминатами, масоны были обвинены в нелояльности и тайном планировании уничтожения американской демократии. Вскоре после этого большое количество американских протестантов убедились в том, что католики усердно трудятся, пытаясь передать контроль над правительством США римскому папе. Люди, которые принимают эту теорию, часто указывают на предполагаемые масонские символы, такие как пирамида и всевидящее око на оборотной стороне долларовой банкноты, в качестве доказательства заговора.
В историческом смысле «иллюминаты» относятся к тайному обществу баварских иллюминатов, которое функционировало всего десять лет, с 1776 по 1785 год. Эта организация была основана Адамом Вейсгауптом, немецким профессором права, который твердо верил в идеалы Просвещения или эпохи Разума, и его «Illuminatenorden» стремился продвигать их среди элиты. Последователи Вейсгаупта назывались «иллюминатами», потому что считали себя освещенными светом истины. Многие мыслители в это время верили, что старый общественный строй должен быть заменен новыми формами правления и религии, основанными на рационализме. Иллюминаты вписывались в этот образ мышления. Они выступали за то, чтобы все монархии, частная собственность, установившиеся религии и даже институт брака были упразднены, чтобы добиться истинного равенства и добра.
Вейсгаупт в некоторой степени смоделировал свою группу по масонству, а главы иллюминатов «имитировали» свое членство в существующих масонских лож. Общество распалось в 1785 году из-за внутренних конфликтов и правительственных репрессий. Масоны и иллюминаты, наряду с другими тайными обществами были объявлены вне закона указом курфюрства Баварии, Карла IV Теодора, сторонника просвещенного деспотизма, при поддержке католической церкви. Общество осуждалось консервативными и религиозными критиками и в последующие годы. Они утверждали, что иллюминаты продолжают свою деятельность в подполье, проникли в правительство короля Людовика XVI, в итоге их работа привела к кровавой французской революции. А тот факт, что бывший лидер иллюминатов посетил Париж вскоре после начала революции, вселил веру в то, что секретная организация намеревается перевернуть мир с ног на голову.
Во время президентской избирательной кампании в США в 1800 году федералисты – противники Томаса Джефферсона разжигали общественное мнение против него. Они предупреждали, что Джефферсон приведет новую нацию к террору и тирании. Джефферсона обвиняли во всех смертных грехах, что он антирелигиозен и кощунственно отзывался об Иисусе. Распространявшиеся слухи комментировали, что Джефферсон был частью всемирного заговора с целью уничтожения правительств, частной собственности и христианства. По мнению тех, кто верил в этот заговор, Джефферсон был в союзе с иллюминатами, указывая на то, что он был послом Америки во Франции в годы, предшествовавшие революции.
Теория заговора иллюминатов времен Джефферсона установила образец для других, последовавших в американской истории. Хотя группы, обвиняемые в заговоре против Америки, менялись с годами, характеристики теорий, претендующих на их разоблачение, оставались практически неизменными.
В 1820 годах мишенью теорий заговора стали масоны. Долго ассоциировавшиеся в сознании некоторых людей с иллюминатами, масоны были обвинены в нелояльности и тайном планировании уничтожения американской демократии. Вскоре после этого большое количество американских протестантов убедились в том, что католики усердно трудятся, пытаясь передать контроль над правительством США римскому папе. Люди, которые принимают эту теорию, часто указывают на предполагаемые масонские символы, такие как пирамида и всевидящее око на оборотной стороне долларовой банкноты, в качестве доказательства заговора.
Чем отличаются масоны от иллюминатов
Хорошо известно, что к концу восемнадцатого века иллюминатов фактически не существовало. Но из-за непреднамеренного участия масонства и «злоупотребления» масонством основателем иллюминатов (который стал масоном), легенды о существовании и влиянии иллюминатов сохраняются и в 21 веке. На самом деле Вейсгаупт попытался привлечь к своей организации масонов. Но добился ограниченного успеха в нескольких ложах.
Возможно, некоторая путаница в отношении организации связана с тем, что со временем слово «иллюминаты» стало использоваться более широко для многих энтузиастов Просвещения, включая, помимо прочего, последователей Эммануила Сведенборга.
Тем не менее, связь иллюминатов с масонством была специфической для конкретной даты (конец 1700-х годов) и для конкретного места (Германия); они не имели никакого отношения к масонству в других местах, несмотря на причудливые заявления.
Возможно, некоторая путаница в отношении организации связана с тем, что со временем слово «иллюминаты» стало использоваться более широко для многих энтузиастов Просвещения, включая, помимо прочего, последователей Эммануила Сведенборга.
Тем не менее, связь иллюминатов с масонством была специфической для конкретной даты (конец 1700-х годов) и для конкретного места (Германия); они не имели никакого отношения к масонству в других местах, несмотря на причудливые заявления.
Тайны ордена
Писатели плетут сказки о них. Мистики и оккультисты придумывают их. Сторонники теорий заговора постоянно возбуждают параноидальные фантазии. На самом деле масонские тайны «скрыты» на виду, как аллегории, и, чтобы раскрыть их, прежде всего, нужно обратиться к истории.
Бестселлер Дэна Брауна «Утраченный символ» в значительной степени фокусируется на знаниях и мистике масонов, хотя книга смешивает факты и вымысел.
Некоторые из тайн, лежащих в основе масонских традиций, хотя и увлекательные, но уже не тайны как таковые, хотя и содержат какую-либо мистику. То есть масонство сохраняет суть своих секретов. Как правило, это способы распознавания, которые сводятся к рукопожатиям, жест рук, конкретным формулировкам ритуалов, фразам и паролям. Хотя, что касается рукопожатий, можно погуглить их и увидеть увлекательный список с изображениями, иллюстрирующими нюансы:
боаз (рукопожатие ученика);
шибболет (рукопожатие подмастерья);
туббул-каин (рукопожатие мастера);
яхин (настоящее рукопожатие подмастерья);
львиная лапа (сильное рукопожатие мастера).
Изначальной причиной этих рукопожатий было подтверждение чьего-либо членства на собраниях, мероприятиях и секретных миссиях. Сегодня проверка членов происходит при входе на масонские собрания, требует членских карточек и других форм письменной или материальной идентификации.
Некоторые из тайн, лежащих в основе масонских традиций, хотя и увлекательные, но уже не тайны как таковые, хотя и содержат какую-либо мистику. То есть масонство сохраняет суть своих секретов. Как правило, это способы распознавания, которые сводятся к рукопожатиям, жест рук, конкретным формулировкам ритуалов, фразам и паролям. Хотя, что касается рукопожатий, можно погуглить их и увидеть увлекательный список с изображениями, иллюстрирующими нюансы:
боаз (рукопожатие ученика);
шибболет (рукопожатие подмастерья);
туббул-каин (рукопожатие мастера);
яхин (настоящее рукопожатие подмастерья);
львиная лапа (сильное рукопожатие мастера).
Изначальной причиной этих рукопожатий было подтверждение чьего-либо членства на собраниях, мероприятиях и секретных миссиях. Сегодня проверка членов происходит при входе на масонские собрания, требует членских карточек и других форм письменной или материальной идентификации.
В то время как у некоторых лож своя секретная лексика, самое известное «тайное» масонское слово – махабоне. Оно олицетворяет эксклюзивное членство и приверженность конкретным общепринятым идеалам. Махабоне означает, что «дверь великой ложи открыта», его шепчут на ухо кандидату, когда он входит в третью степень масонства с «львиной лапой» (Словарь масонских терминов, Википедия). Некоторые считают, что слово взято из иврита и означает «что, строитель». Другие связывают его с санскритским «маха», что означает великий или господин.
В прошлом, когда правительства и католическая церковь были настроены воинственно, было опасно делиться своими секретами. И масоны трудились ради того, чтобы защитить свои тайны. Хотя современный мир больше не боится масонства, католическая церковь продолжает предупреждать своих «верных» о якобы антицерковных учениях масонства. В 1983 году Ватикан объявил, что католики, «вступающие в масонские объединения, находятся в состоянии тяжкого греха и могут не получить Святого Причастия».
Мормоны используют некоторые из тех же историй и символов, что и масоны; однако есть разница в значениях и целях для обеих традиций.
В прошлом, когда правительства и католическая церковь были настроены воинственно, было опасно делиться своими секретами. И масоны трудились ради того, чтобы защитить свои тайны. Хотя современный мир больше не боится масонства, католическая церковь продолжает предупреждать своих «верных» о якобы антицерковных учениях масонства. В 1983 году Ватикан объявил, что католики, «вступающие в масонские объединения, находятся в состоянии тяжкого греха и могут не получить Святого Причастия».
Мормоны используют некоторые из тех же историй и символов, что и масоны; однако есть разница в значениях и целях для обеих традиций.
Что хорошего сделали масоны
Масонов учат заботиться не только о себе, но и о сообществе в целом – как благотворительными пожертвованиями, так и добровольными усилиями. С самых ранних дней масонство занималось благотворительностью и заботой о сиротах, больных и престарелых людях. Эта работа продолжается постоянно. Кроме того, известно, что крупные суммы от масонов перечисляются национальным и местным благотворительным организациям.
Почему масонов не любят и боятся
Общество вызвает подозрение, отчасти из-за списка влиятельных членов. Это привело к убеждению, что масоны правят миром. Возможно, было время, когда члены использовали свои масонские связи. На данный момент это в значительной степени социальная организация, в которой люди получают удовольствие от общения друг с другом.
Богатство масонов
У масонов нет никаких политических доноров, спонсоров, денег из казначейства и так далее. Масонство на 100% самостоятельно финансируемое общество за счет взносов, сборов с членов, пожертвований и подарков состоятельных членов. За обеды, которые сопровождают встречи, обычно взимается плата с каждого участника, посещающего их. Специальные мероприятия могут оплачиваться из общих фондов.
Масонство в современности
Известно, что по всему миру более чем 6 миллионов членов, масонские ложи, найденные почти в каждой стране мира, включая РФ, – сегодня общество быстро расширяется. Возможно, причина в том, что братство основано на таких принципах, как истина, справедливость, честность по отношению к другим, братская любовь, которые всегда остаются актуальными. Фактически, главная роль для масонов – пожертвования на важные цели.
Кто может попасть в ложу – только богатые и знаменитые
По какой-то странной причине масонство ассоциируется с людьми, обладающими аурой высокомерия, денег и власти. Хотя некоторые масоны сами по себе богатые люди, это не имеет абсолютно никакого отношения к членству.
У масонов можно попросить денег
Единственный (вероятный) способ, как масонство может помочь заработать деньги, – использование связей с братьями ложи. Как в любой социальной группе в целом, связи устанавливаются естественным образом. Но, масонство не сделает вас богатым. Если вы решаете, как становятся масонами, но хотите присоединиться к братству просто потому, что вам нужны мощные связи и контакты, которые вы получите, будучи членом, лучше пересмотреть свое намерение вступить в ложу.
Финансирование проектов в рамках благотворительной деятельности остается на усмотрение лож.
Финансирование проектов в рамках благотворительной деятельности остается на усмотрение лож.
Как стать масоном – требования к кандидатам
Чтобы стать масоном, вера в Высшее Существо, независимо от религиозной принадлежности, является фундаментальной в большинстве масонских юрисдикциях. Если вы придерживаетесь этого убеждения, вы имеете право стать масоном и можете присоединиться к масонской ложе. Заявитель должен быть старше 18 лет, иметь хорошую репутацию. Процесс от подачи прошения до полноправного членства проходят все без исключения масоны.
Как стать масоном? Решив, к какой ложе присоединиться, свяжитесь с ней и попросите бланк заявления. Это стандартная анкета, в которой на все вопросы нужно ответить полностью и правдиво. Все ложи взимают ежегодную плату, а также разовый вступительный взнос. Убедитесь, что вы полностью принимаете все расходы, прежде чем присоединиться. Все масоны платят одинаково, и это часть эгалитарной системы. После того, как вы проявите интерес к конкретной ложе, с вами свяжется секретарь, который организует вам встречу с двумя членами ложи. Они станут вашими спонсорами на протяжении всего процесса.
После того, как прошение подано (которое включает и рекомендации спонсоров), секретарь представит его членам ложи на регулярном собрании. Оно зачитывается перед всеми членами, присутствующими на собрании и передается в протокол ложи.
Комитет под председательством мастера ложи встретится с вами в официальном качестве, чтобы обсудить заявление. Комитет отчитывается перед членами на следующем очередном собрании, после чего по прошению проводится голосование.
Как стать масоном? Решив, к какой ложе присоединиться, свяжитесь с ней и попросите бланк заявления. Это стандартная анкета, в которой на все вопросы нужно ответить полностью и правдиво. Все ложи взимают ежегодную плату, а также разовый вступительный взнос. Убедитесь, что вы полностью принимаете все расходы, прежде чем присоединиться. Все масоны платят одинаково, и это часть эгалитарной системы. После того, как вы проявите интерес к конкретной ложе, с вами свяжется секретарь, который организует вам встречу с двумя членами ложи. Они станут вашими спонсорами на протяжении всего процесса.
После того, как прошение подано (которое включает и рекомендации спонсоров), секретарь представит его членам ложи на регулярном собрании. Оно зачитывается перед всеми членами, присутствующими на собрании и передается в протокол ложи.
Комитет под председательством мастера ложи встретится с вами в официальном качестве, чтобы обсудить заявление. Комитет отчитывается перед членами на следующем очередном собрании, после чего по прошению проводится голосование.
Почему некоторые не скрывают свою принадлежность к масонскому обществу
Членство в масонстве не составляет тайну. Список имен старших офицеров в Англии и Уэльсе можно найти в ежегоднике масонских книг. Великий мастер Объединенной великой ложи Англии – принц Эдвард, герцог Кентский. Каждый участник может открыто подтвердить свое членство. Хотя многие масоны предпочитают не раскрывать свое членство.
Великий мастер Объединённой великой ложи России – Юрий Архангельский.
Масонами были и есть «кто есть кто» мировой истории. Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Уинстон Черчилль. Вольфганг Амадей Моцарт, Марк Твен, Дэви Крокетт. Франклин Рузвельт, Гарри Гудини, Джеральд Форд, Генри Форд, Джон Уэйн, даже такая знаменитость как полковник Сандерс … Базз Олдрин, Рик Уэйкман…
Великий мастер Объединённой великой ложи России – Юрий Архангельский.
Масонами были и есть «кто есть кто» мировой истории. Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Уинстон Черчилль. Вольфганг Амадей Моцарт, Марк Твен, Дэви Крокетт. Франклин Рузвельт, Гарри Гудини, Джеральд Форд, Генри Форд, Джон Уэйн, даже такая знаменитость как полковник Сандерс … Базз Олдрин, Рик Уэйкман…
Как признать масона среди окружения
Масоны ничем не отличается от обычных людей. Конечно, в повседневной жизни они могут признавать друг друга, но это относится уже к секретам братства. Масоны не рекламируют свое членство в случае, если его неправильно рассматривают как обращающегося за особой заботой.
Членство в ложе и религиозные убеждения
Братство – первичное учение масонства. Каждый человек должен оцениваться как личность, исходя из его собственных качеств, и такие факторы, как раса, национальное происхождение, будь ты еврей или араб, религиозное убеждение, социальный статус или богатство второстепенны.
Многие масоны работают волонтерами, добровольцами в церквях (и синагогах, мечетях и т. д.), Красном Кресте, местных больницах, местной политике, магистратуре и других общественных группах. При этом и в своей повседневной жизни масоны не предоставляют преференций другим масонам, не стремятся получить финансовые или иные неоправданные преимущества от своего членства.
Многие масоны работают волонтерами, добровольцами в церквях (и синагогах, мечетях и т. д.), Красном Кресте, местных больницах, местной политике, магистратуре и других общественных группах. При этом и в своей повседневной жизни масоны не предоставляют преференций другим масонам, не стремятся получить финансовые или иные неоправданные преимущества от своего членства.
Масонство и христианство
Ряд христианских конфессий проявляет негативное отношение к масонству, запрещая или отговаривая своих адептов от членства в братстве. Возражения, высказанные католической церковью, основаны на утверждении, что масонство учит натуралистической деистической религии, которая находится в противоречии с церковной доктриной.
В 1933 году Элладская православная церковь официально заявила, что быть масоном – акт вероотступничества и, таким образом, до тех пор, пока он не покается, человек, причастный к масонству, не может принять Евхаристию. В целом это было подтверждено всей Восточной православной церковью.
В 1933 году Элладская православная церковь официально заявила, что быть масоном – акт вероотступничества и, таким образом, до тех пор, пока он не покается, человек, причастный к масонству, не может принять Евхаристию. В целом это было подтверждено всей Восточной православной церковью.
Всевидящее око в религиях и культурах
Всевидящее око – символ, который использовался веками, как в религиозном, так и в светском контексте. Древний символ всеведения и божественного провидения представляет глаз Бога, единственную силу, создавшую вселенную. Всевидящее око обычно изображается как один человеческий глаз, заключенный внутри одного или нескольких дополнительных атрибутов – треугольника, вспышек света, облаков, олицетворяющих святость и божественную славу. Заключенный в треугольник в христианской иконографии он представляет Святую Троицу. Всевидящее око есть божественная сущность, которая наблюдает за человечеством.
Самое раннее известное изображение символа относится к эпохе Возрождения. Его можно найти в картине итальянского художника Якопо Понтормо Ужин в Эммаусе 1525 года. Тем не менее, глаз – знакомый символ во многих культурах на протяжении истории мировой цивилизации. Древний египетский символ – Уаджет или Глаз Гора; буддисты называют его «глазом мира», в каодаизме он представляет образ бога…
Самое раннее известное изображение символа относится к эпохе Возрождения. Его можно найти в картине итальянского художника Якопо Понтормо Ужин в Эммаусе 1525 года. Тем не менее, глаз – знакомый символ во многих культурах на протяжении истории мировой цивилизации. Древний египетский символ – Уаджет или Глаз Гора; буддисты называют его «глазом мира», в каодаизме он представляет образ бога…
Вольные каменщики в России
Масонство в России началось в 18 веке. Русско-масонский ответ, согласно легенде, берет начало в деятельности Франца Лефорта, Якоба Брюса и Патрика Гордона при Петре I. Русский государственный деятель Екатерины II Иван Елагин сумел преобразовать русское масонство в общенациональную систему, объединившую 14 лож и около 400 правительственных чиновников.
Масонские клубы были объявлены вне закона в 1822 году при императоре Александре I. Запрет был продлен Николаем I после восстания декабристов. Павел Пестель, декабрист Кондратий Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол (трое из пяти казненных) были декабристами. Но и среди участников в следствии по делу декабристов масонов было достаточно. Одна фамилия Бенкендорф чего стоит. Краткое возрождение (и последний этап русского масонства) последовало после Первой русской революции. Все ложи закрылись после Октябрьской революции 1917 года.
Новый или современный российский этап масонства:11 октября 2008 года на торжественном собрании под патронажем Великой ложи Франции была создана Объединенная великая ложа России. ОВЛР получила патент Великой ложи Франции на право проведения работ по древнему и общепринятому Шотландскому уставу. Российско-масонское общество насчитывает около 200 масонов, объединенных в 11 лож.
Масонские клубы были объявлены вне закона в 1822 году при императоре Александре I. Запрет был продлен Николаем I после восстания декабристов. Павел Пестель, декабрист Кондратий Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол (трое из пяти казненных) были декабристами. Но и среди участников в следствии по делу декабристов масонов было достаточно. Одна фамилия Бенкендорф чего стоит. Краткое возрождение (и последний этап русского масонства) последовало после Первой русской революции. Все ложи закрылись после Октябрьской революции 1917 года.
Новый или современный российский этап масонства:11 октября 2008 года на торжественном собрании под патронажем Великой ложи Франции была создана Объединенная великая ложа России. ОВЛР получила патент Великой ложи Франции на право проведения работ по древнему и общепринятому Шотландскому уставу. Российско-масонское общество насчитывает около 200 масонов, объединенных в 11 лож.
Существует ли всемирный заговор, правят ли масоны миром
Культура современного общества по-прежнему проникнута фольклором. Известное, но в значительной степени неправильно понятое масонство все еще вызывает в воображении образы тайного общества, существовавшего много веков назад. Что делают его члены на собраниях? Какие ритуалы проводятся за закрытыми дверями? Почему используются устаревшие названия? Невежество порождает тайну. Страх рождает слухи. Этот шаблон теневой секретности восходит к эпохе человечества.
Утверждения о заговоре масонов восходят к британскому ученому и писателю Джону Робисону, который написал книгу «Доказательства тайного заговора против всех религий и правительств Европы» 1798 года. Робисон оказал влияние на французского священнослужителя и публициста Огюстена Баррюэля, чьи первые два тома последующего четырехтомного исследования «Иллюстрированные мемуары истории якобинства» переиграли книгу Робисона для печати. Теории заговоров фактически должны рассматриваться как изобретение Робинсона и Баррюэля.
Утверждения о заговоре масонов восходят к британскому ученому и писателю Джону Робисону, который написал книгу «Доказательства тайного заговора против всех религий и правительств Европы» 1798 года. Робисон оказал влияние на французского священнослужителя и публициста Огюстена Баррюэля, чьи первые два тома последующего четырехтомного исследования «Иллюстрированные мемуары истории якобинства» переиграли книгу Робисона для печати. Теории заговоров фактически должны рассматриваться как изобретение Робинсона и Баррюэля.
На теорию жидомасонского заговора повлияла публикация подложного документа «Протоколы сионских мудрецов». Он появился в Российской империи в начале 20 века и претендовал на то, что существует всемирный еврейский заговор. Скорее всего, был создан Царской тайной полицией, намеревающейся распространять ненависть к евреям в Российской империи. Якобы евреи проникли в масонство и использовали братство для достижения своих целей. Приверженцы жидомасонского заговора доводили до крайности претензии, выдвинутые Протоколами, и утверждали, что лидеры масонства и лидеры еврейского заговора были одним и тем же лицами.
Несмотря на доказанную ложность документа, он, тем не менее, получил широкую известность в антисемитских и антисионистских кругах и до сих пор остается идеологической основой, особенно между исламистскими и исламскими фундаменталистскими партиями или движениями на Ближнем Востоке, в поддержку теории так называемого еврейского заговора. Протоколы остаются опорой различных теорий о заговоре евреев и нового мирового порядка для крайне правых и неофашистских партий и движений в Европе, США и России.
Лев Николаевич Толстой замечательно описывает масонство в романе «Война и мир». Это тайное христианское общество с твердой верой в писание и единое божество. И хотя масонство, возможно, изначально было сосредоточено на мистике и духовности, исторически оно также имело прочные связи с политически влиятельными людьми. Это отражено в описании Пьером членов петербургской ложи, в частности, четырех категорий членов: тех, кто увлечен наукой о масонстве, тех, кто надеялся на путь и цель посредством масонства, тех, кто придерживается ритуалов и правил ложи, тех, кто присоединяется из личных амбиций.
Несмотря на доказанную ложность документа, он, тем не менее, получил широкую известность в антисемитских и антисионистских кругах и до сих пор остается идеологической основой, особенно между исламистскими и исламскими фундаменталистскими партиями или движениями на Ближнем Востоке, в поддержку теории так называемого еврейского заговора. Протоколы остаются опорой различных теорий о заговоре евреев и нового мирового порядка для крайне правых и неофашистских партий и движений в Европе, США и России.
Лев Николаевич Толстой замечательно описывает масонство в романе «Война и мир». Это тайное христианское общество с твердой верой в писание и единое божество. И хотя масонство, возможно, изначально было сосредоточено на мистике и духовности, исторически оно также имело прочные связи с политически влиятельными людьми. Это отражено в описании Пьером членов петербургской ложи, в частности, четырех категорий членов: тех, кто увлечен наукой о масонстве, тех, кто надеялся на путь и цель посредством масонства, тех, кто придерживается ритуалов и правил ложи, тех, кто присоединяется из личных амбиций.
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