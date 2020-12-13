Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах

Минуло уж боле восьми десятков лет с начала той самой ужасной и кровопролитной войны. А ее свидетельства до сих пор находят на полях сражений в невероятных количествах. Сколько же всего было снарядов, сколько выпущено, сколько взорвалось и сколько мы еще будем находить...
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Чаше всего снаряды находят копателя, а также поисковые отряды и строители при рытье, например, котлованов
Крупная немецкая донная мина весом в тонну, обнаруженная 3 года назад всего в 300 метрах от берега в Севастополе
Кстати в акватории Черного моря во время ВОВ было установлено около 37 тысяч глубинных мин. Обезврежено лишь из них лишь 20 тысяч
Общий массовый запас боеприпасов перед Великой Отечественной был равен среднегодовому расходу за время боевых действий. А это примерно 2,0 миллиона тонн - 88 тысяч вагонов артиллерийских и стрелковых боеприпасов (не считая авиационные, морские и инже
Например с 22 июня 1941 по 19 ноября 1942 года в действующую армию поставлено 113 тысяч вагонов боеприпасов (в том числе с 1 декабря 1941 по 1 апреля 1942-го – 23 тысячи вагонов). Это около 1,85 миллиона тонн. В 1942-м войскам подано 116,230 миллиона снарядов и мин, 67 645 вагонов. А с учетом стрелковых боеприпасов и ручных гранат – 78 350 вагонов, или 1,3 миллиона тонн. Общий расход всех боеприпасов в 1942 году – 1,5 миллиона тонн, в 1943-м – 3 миллиона.
На Балтике во время войны было установлено 150 тыс. мин
В 1941–1945 годах среднегодовое производство порохов заводами НК боеприпасов и НК химпрома составило 104 тысячи тонн, взрывчатых веществ – 106 тысяч тонн. По ленд-лизу завезено 163,8 тысячи тонн пороха и 105,3 тысячи тонн тротила. Всего ресурс порохов и ВВ – около 1,1 миллиона тонн. Масса произведенных боеприпасов – 10 миллионов тонн. Промышленность изготовила более одного миллиарда штук комплектных боеприпасов и 22,7 миллиарда штук стрелковых патронов.
Во время войны британские и американские ВВС сбросили на немецкую столицу 45,5 тыс. бомб. Там до сих пор находят снаряды практически при каждом строительстве, связанном с раскопками
В 2017 году во Франкфурте обнаружили британскую бомбу весом в 1800 кг. Было эвакуировано около 70.000 человеку в радиусе 1,5 километров от места находки
Согласно данным немецких властей и военно-топографическим исследованиям, в почве Германии каждый год находят около двух тысяч тонн взрывоопасных средств
Германия к началу войны производила вдвое меньше снарядов, нежели СССР. Однако к 1942 году они значительно увеличили производство
Но тем не менее потери и расход немецких боеприпасов на полях сражений были меньше, нежели у СССР - 5,6 миллиона тонн против 8,5 миллиона
Интересно, что объемы производства боеприпасов в Германии и СССР почти вдвое уступали американскому показателю – 17,887 миллиона тонн боеприпасов.
В том числе снарядов артиллерийских – 10,959 миллиона тонн, реактивных – 1,15 миллиона, авиабомб – 4,85 миллиона тонн.
Тоже самое касается и Лондона - во время Второй мировой ВВС Германии сбросили на город около 17 тысяч тонн боеприпасов
Ежегодно пиротехническими подразделениями МЧС России обезвреживается и уничтожается около 40 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны
Во Франции ежегодно находят около 50 тонн бом и снарядов, включая и снаряды времен Первой мировой
Если вам довелось наткнуться на подобную страшную находку, ни в коем случае не трогайте, обозначьте место находки и сообщите в службу 112
Авторский пост
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так кто кого находит-то?!
Нашёл три мины на боевом взводе....
Просто под небольшим слоем дёрна....
Как правильный, отвёз их в Зубцов.
МЧС и прочих местный участковый вызывать не стал, сказал бросьте их в Волгу чтоб я видел и дело с концом.
Так и поступили.... Ох и страшно мне было с лодки их кидать, благо на скорости шли...
Повезло - не бумкнуло.
на фото много саперного сброса...