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Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах

Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах (27 фото)

Автор:
13 декабря 2020 13:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: боеприпасы   вов   исторические факты   снаряды   статистика   факты   цифры   
10049
27

Минуло уж боле восьми десятков лет с начала той самой ужасной и кровопролитной войны. А ее свидетельства до сих пор находят на полях сражений в невероятных количествах. Сколько же всего было снарядов, сколько выпущено, сколько взорвалось и сколько мы еще будем находить...

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Метки: боеприпасы   вов   исторические факты   снаряды   статистика   факты   цифры   
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39  комментариев
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42k
Михалыч 3 часа назад
Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах
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498
ВЛАДИМИР Полчаса назад
Эхо воины .
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1k
Мирный ваще 41 минуту назад
"...Чаше всего снаряды находят копателя..." -

так кто кого находит-то?!
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6k
Света 45 минут назад
Да что там говорить... Вон мы четыре дня назад гуляли по берегу с собакой, вдруг вижу на кромке прибоя что то такое виднеется. Сын присмотрелся :опа! Патрон боевой, немецкий, старый. Не знаю что это за патрон-не разбираюсь в этом, примерно два см диаметром и в мою ладонь длиной. Как сказал сын с целым капсулем. А в августе дети подорвались в лесочке возле города. Вот так просто костерок для шашлычка развели и тут бахнуло. Закрыли лес для посещения и несколько недель разминировали округу. Да вообще чуть не каждый месяц находят эту гадость. Особенно когда начинают большое строительство или крупный ремонт.
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1k
Bosk 47 минут назад
Месяц назад поле зачищали, там последнии лет 70 пашут-сеют, а оно все прет и прет!
Месяц назад поле зачищали, там последнии лет 70 пашут-сеют, а оно все прет и прет!
Месяц назад поле зачищали, там последнии лет 70 пашут-сеют, а оно все прет и прет!
Месяц назад поле зачищали, там последнии лет 70 пашут-сеют, а оно все прет и прет!
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26k
Teodor Час назад
Пост хорош, но перегружен таблицами и цифрами - хоть кто-то в эти таблицы вчитывался..?
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1k
val Teodor Полчаса назад
Пост хорош, но перегружен ашипками копипастера
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9k
Великий Кормчий Час назад
Под Ржевом лет пять тому, ставил палатку на берегу Волги.
Нашёл три мины на боевом взводе....
Просто под небольшим слоем дёрна....
Как правильный, отвёз их в Зубцов.
МЧС и прочих местный участковый вызывать не стал, сказал бросьте их в Волгу чтоб я видел и дело с концом.
Так и поступили.... Ох и страшно мне было с лодки их кидать, благо на скорости шли...
Повезло - не бумкнуло.
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16k
Александр Час назад
Донецк, Кременец. Прошлый год. Поехали на дачу мясо пожарить....
Донецк, Кременец. Прошлый год. Поехали на дачу мясо пожарить....
Донецк, Кременец. Прошлый год. Поехали на дачу мясо пожарить....
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−37
medved12 Час назад
винтовочки из болота красивые...
на фото много саперного сброса...
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7k
Alex 2 часа назад
Предлагали же неоднократно и ЕБН, и ВВП, и ДАМ как полноправным Главкомам ВС РФ направить инженерно-сапёрные войска на поиск и ликвидацию неразорвашихся боеприпасов на места боёв Великой Отечественной! Нет, мы лучше в Сирии силами ВКС и в Карабахе силами ВДВ разминировать будем! А что может быть лучше боевой подготовки в реальных условиях Росии?И патриотично, и не забудутся навыки, когда реально рвануть может!
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26k
Teodor Alex Час назад
Саперам саперный опыт нужен, а не землекопный - на полях ВОВ больше землю рыть и лес пилить пришлось бы, а не боеприпасы обезвреживать...
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15k
Пронька Грезной 2 часа назад
ППДшник красивый. Вещь!
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
прямо сейчас
Ссылка www.youtube.com
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1k
Sam22 2 часа назад
Ох, сколько подобного во времена отрочества прошло через мои руки! Руки на месте. Впрочем,всё остальное тоже.
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26k
Teodor Sam22 Час назад
Везучий черт... или осторожен был. В нашей школе (Наро-Фоминск) вырасти удалось не всем, слава те господи, наш класс - без потерь.
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Много ли? Да овер дофига! В одном моём родном Севастополе десятки тонн ежегодно утилизируется, и десятки тысяч тонн всякого ещё лежит в разных ямах, просто где попало (даже под асфальтом на улицах города лежит не один, пока не найденный не разорвавшийся снаряд, мина или бомба), а уж навалено в штольнях-складах немцев и наших!!!. По всей де стране только взрывоопасного хватит ещё на сотни лет малоприятных находок. Толстенные стенки бомб и снарядов ещё долго будут хранить свою начинку. А взрывоопасность, даже относительно безопасного тротила, не говоря о других взрывчатках) возрастает со временем. Окислы металлов в соединении со взрывчаткой могут подражать такие дивные соединения, что даже без детонатора какая-то бомба может взорваться просто от удара.
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах
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6k
Pillin Alex 3 часа назад
Чтобы найденный снаряд времён ВОВ был на что-то способен нужно найти его на складе МО РФ.
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3k
Федор Pillin Alex 2 часа назад
Я 12-ть лет в службе разминирования прослужил. И насчет того, на что способен снаряд времен ВОВ знаю, наверное, лучше вас. Да, в большинстве случаев взрыватель корродировал. Сгнил. Но... Если снаряд, или авиабомба находятся в неагрессивной среде... Песок, торф. То тогда ой... Дело в том, что если снаряд не разорвался, то он уже прошел через канал ствола. И встал на боевой взвод. Также и бомба. Крыльчатка тоже перевела ее в боевое положение. Да даже если и нету взрывателя вообще. Есть такой процесс, эксудация называется. Это выделение жидких составляющих из состава ВВ при условиях ненадлежащего хранения. Такому снаряду и взрыватель не нужен. Только тронь. И все... А у нас в Беларуси этого добра...
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1k
Сергей 3 часа назад
Я служил под Волгоградом в сапёрно-инженерном батальоне, за два года моей службы я и мои сослуживцы выезжали на "извлечения" около 300-т раз, и за раз вынимали из земли от 1 до 18000 ВОП ( взрывоопасных предметов). Это в 1981-1983 годах, я не сомневаюсь, что за те годы, что я уже не в армии, в той местности где я служил закончились ВОП, если я лично носил на грузовик снаряды с гражданской войны. А что творилось в Волгограде во время ВОВ... сами понимаете.
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87k
сапер Водичка 3 часа назад
Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах
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2k
Чиуауа 3 часа назад
Чаше всего снаряды находят копателя-----------------и как это снаряды находят копателя? Может копатель находит снаряды? Да и во множественном числе слово пишется: КОПАТЕЛИ!
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6k
Перст Указующий Чиуауа 2 часа назад
иногда и снаряды находят копателя, но всё же чаще наоборот
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7k
Cornho Чиуауа Час назад
Ищет он их, а находят они его.
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1k
Роман Гамзалиев 3 часа назад
Эхо войны...
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−2
Борис 3 часа назад
черные копатели. чтоб вас там нашли
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