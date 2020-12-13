Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах

Минуло уж боле восьми десятков лет с начала той самой ужасной и кровопролитной войны. А ее свидетельства до сих пор находят на полях сражений в невероятных количествах. Сколько же всего было снарядов, сколько выпущено, сколько взорвалось и сколько мы еще будем находить...