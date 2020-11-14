На сайте Reddit есть крайне популярное сообщество TIL, Today I Learned ("Сегодня я узнал"), в котором почти 24 миллиона участников. Аббревиатура TIL (СЯУ) обычно предваряет рассказ о каком-то факте или событии, ранее человеку неизвестном и поразившем его воображение только сейчас. Вот несколько таких рассказов.
1.
"СЯУ, что есть такие грызуны, которые называются "луговые собачки", и они общаются между собой на довольно сложном языке. Луговые собачки не просто сообщают сородичам о приближающейся опасности; в их призывах содержится дополнительная информация - они различают людей, ястребов, домашних собак, койотов и т. д., определяют размер угрозы и ее цвет. То есть сообщение об опасности может выглядеть примерно так: "Вот идет невысокий человек в желтом". Или, скажем, "высокий человек в синем".
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2.
"СЯУ, что иконка "Черновики" в почтовом клиенте - это выкройка для бумажного самолетика. Того самого, что изображен на иконке "Отправленные".
3.
"СЯУ про Кена Аллена, калимантанского орангутана из зоопарка Сан-Диего, который трижды сбегал из своего вольера. Ни разу он не повел себя агрессивно по отношению к кому-либо во время своих побегов. Обычно он просто бродил по зоопарку, глазея на других животных".
4.
"СЯУ, что основатель компании Hyundai родился в бедной крестьянской семье на территории современной Северной Кореи. В 1998 году он отправил 1001 корову в свой родной город в Северной Корее в качестве 1000-кратного возмещения за корову, которую он украл в начале 1930-х годов, чтобы купить билет на поезд до Сеула".
5.
"СЯУ, что в 1790-х годах один студент Оксфорда продемонстрировал пользу птичьего помета (гуано) как удобрения следующим образом: он разложил помет по университетской лужайке, составив из него слово GUANO. Лужайку очень скоро вычистили, но когда пришла весна, слово GUANO стало заметно на траве - удобренная ее часть росла выше и толще, выделяясь на остальном фоне".
6.
"СЯУ, что Аки Ра, бывший ребенок-солдат красных кхмеров, лично обнаружил и/или уничтожил более 50 000 наземных мин. Сейчас он обучает специалистов по бомбам, курирует музей мин и выступает за разминирование и защиту жертв мин".
7.
"СЯУ, что Билл Мюррей однажды сел за руль такси, чтобы таксист мог играть на саксофоне на заднем сиденье. Таксист упомянул, что у него никогда не было времени поиграть на саксофоне, так как ему приходилось работать по 14 часов в день. Мюррей заменил его, чтобы этот человек наконец-то смог немного поиграть.
8.
"СЯУ, что отверстия в сотах поначалу вовсе не шестиугольные, а круглые, расположенные в шахматном порядке. Тепло, образованное пчелами, размягчает воск, который соединяет промежутки между отверстиями. Затем воск затвердевает в форме шестиугольника, что является наиболее энергоэффективным".
9.
"СЯУ, что слоны умеют плавать на огромные расстояния. Они могут плавать до шести часов и проплыть до 50 км. Они настолько хорошие пловцы, что умеют и просто отдыхать в воде, и нырять - используя свой хобот как трубку".
10.
"СЯУ, что летучие мыши издают не только издают высокие звуки для эхолокации, но многие виды летучих мышей еще и поют. Команда ученых, проанализировавшая одну такую песню, перевела ее как последовательность, которая начинается с приветствия, затем определения пола, затем географической информации и затем раздела "Давайте поговорим".
11.
"СЯУ, что когда Эли Уоллах, сыгравший Злого в фильме "Хороший, плохой, злой", прибыл в Мадрид для съемок, все отели были заполнены. В итоге ему пришлось спать в одной постели с Клинтом Иствудом, и позже он часто хвастался, что он единственный мужчина, который когда-либо спал с Клинтом".
12.
"СЯУ, что ученые использовали 2000-летние семена, чтобы заново вырастить вымерший вид финикового дерева. Дерево давно исчезло из Иудейской пустыни, но археологи обнаружили его семена на раскопках. Удивительно, но семена оказались жизнеспособными и проросли, дав мужское и женское дерево".
14.
"СЯУ, что актер Алан Алда познакомился со своей женой (с которой они вместе уже более 60 лет) на званом обеде. Они были единственными гостями, которые не отказались съесть ромовый кекс после того, как он упал на пол кухни".
15.
"СЯУ, что формальной одеждой римского гражданина была тога, и во время римских выборов те, кто баллотировался на политические посты, натирали свою тогу ослепительно белым мелом, чтобы выделиться. Эта одежда, получившая название Toga Candida ("чисто-белая"), привела к появлению слова "кандидат".
16.
"СЯУ, что есть специальные камеры наблюдения, установленные рядом с самыми старыми в мире работающими лампами накаливания. Например, в гараже пожарной части № 6 в Ливерморе, штат Калифорния, висит маленькая грушевидная лампочка. Время её работы насчитывает 119 лет".
17.
"СЯУ, что Гарри Гудини хотел помешать людям копировать его трюк с "китайской камерой пыток водой", но не хотел патентовать его, так как для этого потребовалось бы объяснить секрет трюка. Поэтому он разыграл его как одноактную пьесу перед аудиторией из одного человека, а затем подал заявление об авторском праве на пьесу".
"СЯУ, что у Мигеля Уотсона, электрического угря из Теннесси, есть собственный аккаунт в Twitter. Каждый раз, когда он производит достаточно сильный толчок, на его учетную запись EelectricMiguel автоматически отправляется твит. Помимо отправки твитов, он также помогает зажигать рождественские елки".
19.
"СЯУ, что в 1506 году была обнаружена статуя возрастом более 1000 лет. У главной фигуры, Лаокоона, не хватало руки. Папа организовал конкурс среди скульпторов, чтобы выбрать того, кто лучше всех воссоздаст недостающий фрагмент. Одним из них был Микеланджело. К сожалению, его версия была утеряна. А в 1906 году нашли оригинальный фрагмент руки от этой статуи, и она выглядела почти так же, как у Микеланджело".
20.
"СЯУ, что когда будущий президент США Линдон Б. Джонсон был лидером большинства в Сенате, он проинструктировал свой персонал делать ему виски с содовой значительно слабее, чем его гостю, чтобы иметь ясную голову".
21.
"СЯУ, что "человек из Толлунда", живший в 4 веке до нашей эры, чье тело было обнаружено в торфяном болоте в Ютландии, настолько хорошо сохранился, что его приняли за жертву недавнего убийства. Его внутренние органы были целы; последней его едой была каша из 40 видов семян, которую он съел за 12-24 часа до смерти".
22.
"СЯУ, что в 1920 году город Джексон, штат Вайоминг, избрал городской совет, состоящий только из женщин, что привлекло наибольшее количество избирателей, которых город когда-либо видел. Их называли petticoat rulers ("правители в нижних юбках"). Эти женщины служили в городском совете в течение трех лет и очень много сделали для наведения порядка".
24.
"СЯУ, что в Японии есть бар, в котором посетители могут сидеть и наблюдать за процессом переработки отходов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И типа это не фейк? В какой местности нынче можно по-быстрому собрать 40 видов съедобных семян, чтобы просто сварить себе кашку?
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Немного недопонял:
Микеланджело сделал руку, потом ее потеряли. Через несколько сотен лет нашли оригинал и восхитились, насколько Микеланджело был близок к оригиналу.
Как сравнили-то?