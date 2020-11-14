"СЯУ, что есть такие грызуны, которые называются "луговые собачки", и они общаются между собой на довольно сложном языке. Луговые собачки не просто сообщают сородичам о приближающейся опасности; в их призывах содержится дополнительная информация - они различают людей, ястребов, домашних собак, койотов и т. д., определяют размер угрозы и ее цвет. То есть сообщение об опасности может выглядеть примерно так: "Вот идет невысокий человек в желтом". Или, скажем, "высокий человек в синем".