25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..."На сайте Reddit есть крайне популярное сообщество TIL, Today I Learned ("Сегодня я узнал"), в котором почти 24 миллиона участников. Аббревиатура TIL (СЯУ) обычно предваряет рассказ о каком-то...