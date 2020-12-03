Явление световых столбов очаровало жителей Тюмени прошедшей ночью

Минувшей ночью тюменцы стали очевидцами редкого атмосферного феномена - ярких разноцветных лучей, уходящих в ночное небо. Очевидцы сравнивали это свечение с северным сиянием.
На видео сделанных местными жителями накануне ночью можно увидеть, как в ночном небе переливаются поразительно красивые столбы света голубого, серебристого и оранжевого оттенков. Особенно ярко световые столбы наблюдались из пригорода в направлении центра Тюмени.
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Как выяснилось, ничего сверхъестественного в таком явлении нет. Световые столбы являются одной из разновидностей оптических иллюзий. Феномен имеет место, когда с неба, при минусовой температуре падают кристаллики льда и оказываются над источником света, таким образом, формируются столбы света, уходящие в небо. Такое сечение - явление достаточно редкое, однако вполне объяснимое.
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"Световой столб – это вертикальная полоса света, которая тянется от Солнца во время его восхода. Есть такое понятие "гало", "гало" бывает вокруг Солнца, вокруг Луны. Предполагают, что это атмосферное явление возникает в результате отражения солнечных лучей от ледяных кристаллов, которые имеют плоскую шестиугольную или столбовидную форму с почти горизонтальными параллельными плоскими поверхностями. Таким образом, происходит образование столбов", - пояснила суть этого явления методист пермского планетария по лекционной работе Нина Неверова.
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