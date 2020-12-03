Явление световых столбов очаровало жителей Тюмени прошедшей ночью

"Световой столб – это вертикальная полоса света, которая тянется от Солнца во время его восхода. Есть такое понятие "гало", "гало" бывает вокруг Солнца, вокруг Луны. Предполагают, что это атмосферное явление возникает в результате отражения солнечных лучей от ледяных кристаллов, которые имеют плоскую шестиугольную или столбовидную форму с почти горизонтальными параллельными плоскими поверхностями. Таким образом, происходит образование столбов", - пояснила суть этого явления методист пермского планетария по лекционной работе Нина Неверова.



