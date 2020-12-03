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Явление световых столбов очаровало жителей Тюмени прошедшей ночью

Явление световых столбов очаровало жителей Тюмени прошедшей ночью (1 фото + 3 видео)

Автор:
03 декабря 2020 00:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Световые   Тюмень   иллюзия   красота   наблюдение   объяснение   россия   столбы   
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Минувшей ночью тюменцы стали очевидцами редкого атмосферного феномена - ярких разноцветных лучей, уходящих в ночное небо. Очевидцы сравнивали это свечение с северным сиянием.

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Метки: Световые   Тюмень   иллюзия   красота   наблюдение   объяснение   россия   столбы   
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4  комментария
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AmberFox Час назад
Видели но никто не смог снять на видео? Хмммммм.
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Slava Gvaberidze 2 часа назад
Классно
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1k
denis karablev 2 часа назад
Может еще какой клип снимали ?
Может еще какой клип снимали ?
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5k
KSquared 2 часа назад
Аккуратнее надо быть с такими явлениями. Конкретно в этом случае, конечно, просто оптика - красота и никакой опасности. Но в Припяти очень много людей получили летальную дозу, когда пошли смотреть как красиво светятся облака над реактором.
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