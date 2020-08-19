Список самых красивых городов России в 2020 году

Самый западный областной центр Российской Федерации за свою историю был и немецким и польским городом. Называвшийся до 1946 года Кёнигсберг, Калининград по решению Потсдамской конференции был передан СССР.



Калининград, основанный в XIII веке, прошел сложную, а порой и трагическую историю. Но жителям удалось сохранить своеобразие этих мест.



Сейчас современные постройки прекрасно уживаются с восстановленными средневековыми зданиями. Гордость Калининграда — Кафедральный собор. Домский собор Богоматери и святого Адальберта, как его еще называют, начал свою историю в 1297 году. В 2007 году собор назван главным символом Калининградской области.