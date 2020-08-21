Для того чтобы велосипедисты не гоняли по набережной, в Тюмени запустили пилотный проект, в рамках которого, на путях наездников "железных оленей" появились кадки с ивами, расставленные в шахматном порядке...
Кадки с деревьями были размещены на тюменской набережной в первых числах августа по причине неоднократных жалоб местных жителей. Из-за большого потока любителей здорового образа жизни, которые «зикали» по дороге, так что свист в ушах и пыль столбом, добропорядочным горожанам невозможно было гулять. Тогда в администрации Тюмени задумали решить проблему не прямым путём. Для этого они привлекли к работе муниципальное бюджетное предприятие «Тюменьгормост». В результате чего сначала были приобретены молодые деревца ивы, которые рассадили в большие кадки. А затем эти кадки, в шахматном порядке были расставлены по набережной - шах и мат велосипедистам! Однако влаголюбивые ивы почти сразу засохли, испортив вид набережной. Так, что гулять стало может быть и более безопасно, но среди увядшего сада менее комфортно. По оценке лидера экологического движения «Зелёный хоровод» Дмитрия Велижанина, случившееся — это вопрос «некомпетентности тех, кто занимается озеленением». Деревья не пересаживают летом в жару. В подобных условиях саженцы, как правило не приживаются.
Руководитель «Тюменьгормоста» Николай Грибоедов отметил, что ивы здесь - дело десятое. Главное, тут было в другом — тормозить движение велосипедистов. Эстетика здесь ни при чём: «Сначала мы думали поставить запрещающие таблички, но потом решили попробовать кадки с ивами. Поговорили со специалистами и в начале августа высадили деревья. Всё было куплено за счёт собственной прибыли предприятия, а не из бюджета. Это пилотный проект, мы всегда можем забрать саженцы и высадить в землю у себя на территории», — объяснил в интервью местному изданию Грибоедов.
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ну правильно, на кадках то срубить можно поболее, чем с знака по ГОСТу... но всё равно через задницу
Да и нах нам спорт? лучше бы велодорожки замутили.. ДБ.
Главное, что гонять-то перестали! Проект работает.
Друг спрашивает)
и так был город не айс
а теперь вообще жопа!