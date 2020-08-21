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В российском городе решили умерить пыл&nbsp;велосипедистам, но что-то пошло не так...

В российском городе решили умерить пыл велосипедистам, но что-то пошло не так... (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 00:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   велосипедист   завяли   ограничение   посадки   решение   россия   скорость   
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Для того чтобы велосипедисты не гоняли по набережной, в Тюмени запустили пилотный проект, в рамках которого, на путях наездников "железных оленей" появились кадки с ивами, расставленные в шахматном порядке...

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Метки: Тюмень   велосипедист   завяли   ограничение   посадки   решение   россия   скорость   
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26  комментариев
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6k
Алеksей 9 часов назад
"Сначала мы думали поставить запрещающие таблички, но потом решили попробовать кадки"
ну правильно, на кадках то срубить можно поболее, чем с знака по ГОСТу... но всё равно через задницу

Да и нах нам спорт? лучше бы велодорожки замутили.. ДБ.
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2k
мемфрид 12 минут назад
Пилотный долпаеп. Бабосы на этот идиотизм уже обработали, а теперь деревья не при чём.
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3k
Vladimir 14 минут назад
Логика типичного чиновника. Запретить гораздо проще, чем организовать отдельные велодорожки.
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7k
Кыся Час назад
Ну ошиблись с ивами, бывает. Они ж не ботаники. Исправят, например, цветы посадят.
Главное, что гонять-то перестали! Проект работает.
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824
Glebov Кыся 38 минут назад
Аномальная жара. Две недели не было дождей и температура не опускалась ниже +30.
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941
Alexandr 2 часа назад
На велосипеде по Тюмени можно кататься максимум два месяца в году, когда велосипедисты успевают надоесть?.
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5k
Роман Alexandr Час назад
всегда найдутся те, кто вечно всем не доволен
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824
Glebov Alexandr 38 минут назад
И как же я катаюсь на велосипеде 6 месяцев с апреля по сентябрь?
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Дебилы,дешевле дорожку для велосипеда построить
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13k
ВОВЧЕГ Aqueronte Час назад
Зачем делать что то хорошее, если можно просто подосрать.
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274
ezhik Aqueronte 39 минут назад
это будет следующий этап освоения бабла)
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
Думается мне что зимой корни этих ив и так вымерзли бы.
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730
Чучело Мяучело 5 часов назад
Ну идея то сама не плоха. Реализация подкачала, но уже прогресс: не запретить и непущать, а чтоб всем.
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1k
Andy Birkin 5 часов назад
Фигню написали и радуются
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3k
Убийца Прохиндеев 7 часов назад
Три здоровых мусора, которые в советское время работали бы на предприятиях народного хозяйства, на 2х девочек на велосипедах - это страна ботоксного Балабола.
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1k
Mikhail Убийца Прохиндеев 4 часа назад
а должна быть одна девочка на пять мускулистых нарушителей? ) чтобы не как в стране ботоксоного балабола? ))
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20k
Netyn Mikhail 3 часа назад
В российском городе решили умерить пыл&nbsp;велосипедистам, но что-то пошло не так...
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6k
Кружок Netyn 2 часа назад
А что за фильм?
Друг спрашивает)
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7k
Владимир Кружок 2 часа назад
Гугл говорит, что Piper Perri, остальное уже несложно найти - "Orgy Is the New Black"
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−103
VladmirK1979 9 часов назад
ну все... теперь и на велике теперь по Тюмени не погоняешь
и так был город не айс
а теперь вообще жопа!
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736
Лёха VladmirK1979 5 часов назад
Там изначально велодорожки ,местами, за счёт пешеходных дорожек сделали. Просто разрисовал асфальт : половина этим,половина этим. Прикинь кто-то научиться?
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