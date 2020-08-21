Кадки с деревьями были размещены на тюменской набережной в первых числах августа по причине неоднократных жалоб местных жителей. Из-за большого потока любителей здорового образа жизни, которые «зикали» по дороге, так что свист в ушах и пыль столбом, добропорядочным горожанам невозможно было гулять. Тогда в администрации Тюмени задумали решить проблему не прямым путём. Для этого они привлекли к работе муниципальное бюджетное предприятие «Тюменьгормост». В результате чего сначала были приобретены молодые деревца ивы, которые рассадили в большие кадки. А затем эти кадки, в шахматном порядке были расставлены по набережной - шах и мат велосипедистам! Однако влаголюбивые ивы почти сразу засохли, испортив вид набережной. Так, что гулять стало может быть и более безопасно, но среди увядшего сада менее комфортно. По оценке лидера экологического движения «Зелёный хоровод» Дмитрия Велижанина, случившееся — это вопрос «некомпетентности тех, кто занимается озеленением». Деревья не пересаживают летом в жару. В подобных условиях саженцы, как правило не приживаются.