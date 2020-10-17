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"Срочно ищу любовника": неожиданные и откровенные анкеты девушек с сайта знакомств

"Срочно ищу любовника": неожиданные и откровенные анкеты девушек с сайта знакомств (18 фото)

Автор:
17 октября 2020 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   девушки   знакомства   интернет   красота   намек   россия   
1219
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Очень многие девушки не могут найти себе спутников жизни. И когда уровень их отчаяния переваливает через край, то они идут в интернет. Перед вами реальные анкеты, которые были размещены настоящими красотками в одном популярном приложении для знакомств.
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Метки: Tinder   девушки   знакомства   интернет   красота   намек   россия   
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Михалыч Полчаса назад
То чувство, когда прочитал уже тысячу таких "объявлений" и чувствуешь, что у половины из них (как минимум) один автор.
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Andrei 4 минуты назад
А у живого лысого мужика точно голова так повернётся?
А у живого лысого мужика точно голова так повернётся?
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