"Срочно ищу любовника": неожиданные и откровенные анкеты девушек с сайта знакомств

Очень многие девушки не могут найти себе спутников жизни. И когда уровень их отчаяния переваливает через край, то они идут в интернет. Перед вами реальные анкеты, которые были размещены настоящими красотками в одном популярном приложении для знакомств.
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