"Срочно ищу любовника": неожиданные и откровенные анкеты девушек с сайта знакомств

Очень многие девушки не могут найти себе спутников жизни. И когда уровень их отчаяния переваливает через край, то они идут в интернет. Перед вами реальные анкеты, которые были размещены настоящими красотками в одном популярном приложении для знакомств.

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1. Они чемпионки по намекам - это факт 0 Источник:

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2. К выбору избранников они относятся очень ответственно 0 Источник:

3. А сколько вещей умеете делать вы? 0 Источник:

4. Ох уж эти привычки современной молодежи 0 Источник:

5. А как мастерски они обращаются со словом 0 Источник:

6. Все девушки любят вкусно покушать 0 Источник:

7. Очень тонко 0 Источник:

8. Как вам такие привычки девушек? 0 Источник:

9. Девушки с медицинским образованием - это отдельная секта 0 Источник:

10. Складывается ощущение, что им только одно и надо 0 Источник:

11. Креатива в этом деле много не бывает 0 Источник:

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14. Девушки, какие же вы все пошлые! 0 Источник:

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