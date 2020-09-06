Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020"

Эти девушки с виду очень хрупки и беззащитны, но на самом деле они выполняют невероятно сложную работу, ежедневно спасая жизни. Честь им и хвала, да еще и выглядят так замечательно!
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У тех кто работает дольше - взгляд другой.
И тем и тем, кто-то рад, а кто-то пытается в морду дать и проезд заблокировать.