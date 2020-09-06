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Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020"

Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020" (16 фото)

Автор:
06 сентября 2020 19:38
Метки: врач   девушка   красота   медицина   неотложка   россия   скорая помощь   
2705
16
Эти девушки с виду очень хрупки и беззащитны, но на самом деле они выполняют невероятно сложную работу, ежедневно спасая жизни. Честь им и хвала, да еще и выглядят так замечательно!

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Метки: врач   девушка   красота   медицина   неотложка   россия   скорая помощь   
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10k
поручик Ржевский Полчаса назад
Ага...

Ага...
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40k
Дмитрий 21 минуту назад
Много бл@дей ряженых.
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8k
Маламут Уральский Полчаса назад
Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020"
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13k
Мария Коненкова Полчаса назад
Какие-такие они "жизни спасают"?!! Вот эти вот?? Каждый день на них смотрю! Современная "скорая" уже давно низложила себя до статуса перевозчика "из пункта А в пункт Б", сиречь, из адреса до ближайшего указанного отделом госпитализации стационара. Берут наряд на левый диагноз, не имеющий отношения к действительности, припрут в стационар, и дальше разбирайтесь, как хотите. И вот именно такие гламурные пёз.. кисы ответственны за этот непрофессионализм под прикрытием приказов и указов. Так что любуйтесь кисами на фото, сколько вашей душе угодно, только не приписывайте им героизма - кисы жизни не спасают, они свою ж.о.пу прикрывают, типашотоделаю.
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221
Nane First NameLast Мария Коненкова 3 минуты назад
Видел несколько лет назад выезд настоящей скорой. Девушки в фирменной одежде. Видно, что в наплечники и рукава ваты набили, чтобы казаться шире. Та что поменьше идет впереди и руку одну в кармане держит. Та что побольше идет позади и несет мед. чемоданчик. А я стоял и на площадке курил. Спрашивают квартиру. Я отошел к стене и говорю - это там, это не я вызывал. Думаю, не хватало еще перцовки отхватить на ровном месте. И я их понимаю. Это не смазливые кисы с фоток в посте.
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221
Nane First NameLast 51 минуту назад
Из доставки они, а не из скорой. Не дай бог такая будет укол делать или давление мерять - угробит нахрен!
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311
Мао Цзедунов 52 минуты назад
Огонь девки!
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9k
Некто 57 минут назад
Есть мнение что фото сделаны в первые месяцы работы.
У тех кто работает дольше - взгляд другой.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Сломать ноги всем, у кого на мыске стоят!
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13
Tearra Час назад
Красивые девушки. Адски-неблагодарная работа...
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32k
Alex Tearra Час назад
Чем она "Адски-неблагодарная" по сравнению, например, с работой сотрудника из оперативно-выездной ремонтной бригады? Или сотрудника ППС, или пожарного из оперативного расчета?
И тем и тем, кто-то рад, а кто-то пытается в морду дать и проезд заблокировать.
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1k
Алексей 2 часа назад
12-я вообще огонь.
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1k
Алексей 38 минут назад
Мда уж... То ли минусаторы рыженьких не любят... то ли красивые девушки им не нравятся... то ли врачей ненавидят...
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