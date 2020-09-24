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"Подиум зрелой красоты": в Самаре прошло дефиле непрофессиональных моделей старше 50 лет

"Подиум зрелой красоты": в Самаре прошло дефиле непрофессиональных моделей старше 50 лет (31 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 11:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Стиль   красота   люди   мода   россия   самара   
453
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20 сентября в Самаре провели необычное мероприятие, участниками которого стали не профессиональные модели, а обычные люди. Шоу ломает стереотипы о возрасте и позволяет взглянуть на моду под иным углом.

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Метки: Стиль   красота   люди   мода   россия   самара   
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8  комментариев
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1k
SSD Час назад
"Подиум зрелой красоты": в Самаре прошло дефиле непрофессиональных моделей старше 50 лет
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Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Судя по фото,некоторым хорошо за 70
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12k
Юрий 21 минуту назад
Конкурс бабушек в Бразилии...
Конкурс бабушек в Бразилии...
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709
Сергей 45 минут назад
весьма весьма приятные дамы, я бы с некоторыми "пошалил"
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Ligov Час назад
Молодцы! Женщины должны следить за собой всегда. И в 20 лет и на пенсии. И независимо от места проживания, крупный город или провинция. К мужчинам это тоже относится...)
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b1r1da Час назад
Не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой!
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5k
Вася b1r1da 59 минут назад
да ты просто завидуешь
да ты просто завидуешь
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