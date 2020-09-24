"Подиум зрелой красоты": в Самаре прошло дефиле непрофессиональных моделей старше 50 лет

20 сентября в Самаре провели необычное мероприятие, участниками которого стали не профессиональные модели, а обычные люди. Шоу ломает стереотипы о возрасте и позволяет взглянуть на моду под иным углом.
"Подиум зрелой красоты" проводят в России уже 7 лет, однако в Поволжье это мероприятие прошло впервые.
Главная особенность этого проекта – отсутствие в нем профессиональных моделей. Его участниками стали разные жители города в возрасте старше 50 лет.
Главная особенность этого проекта – отсутствие в нем профессиональных моделей. Его участниками стали разные жители города в возрасте старше 50 лет.
Каждый из них обладает достаточной смелостью. Рискнув прийти на проект, участники получили интересный опыт и яркие впечатления.
Это действо ломает все стереотипы о модных показах. Зрители шоу наглядно могут убедиться, что дефиле доступно абсолютно каждому. Главное - захотеть!
За 7 лет проведения подобных показов в них приняли участие многие именитые и начинающие дизайнеры: модный дом Вячеслава Зайцева, коллекции Юдашкина для Фаберлик, Полина Раудсон, Ася Когель, Катя Андержанова.
В Самаре показ прошел с участием дизайнеров Маргариты Ботниковой, Елены Чувилиной, Валентины Журавлевой и бренда одежды "Итальянский стиль".
Дизайнеры, принявшие участие в самарском дефиле, продемонстрировали работы в эксклюзивной авторской технике вязаного кружева фристайл. На подиум также вышли модели в трикотажной одежде.
В Самаре шоу состоялось в формате без зрителей, но с прямой трансляцией на местном телеканале Самара-ГИС и в социальных сетях. Видео успели посмотреть более 20 000 человек по всей Самарской области.
Проект был организован порталом для старшего поколения "Баба-Деда" и Благотворительным фондом “Хорошие истории” при поддержке БФ "Почет" и компании Danone.
Источник:
Ссылки по теме:
- Белорусские модники: хайп любой ценой
- В 70-е эти мужские прически считались писком моды
- Смешная мода 1970-х в фотографиях — и вы вряд ли захотите, чтобы она повторилась
- 20 фотографий диковатой одежды, к дизайнерам которой возникает слишком много вопросов
- Простота и очарование русской глубинки
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...