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Заточки, малявы, тату и кастеты: юрист провел лекцию для школьников по криминальной субкультуре

Заточки, малявы, тату и кастеты: юрист провел лекцию для школьников по криминальной субкультуре (12 фото)

Автор:
02 декабря 2020 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Янин   воспитание   дети   криминал   лекция   правозащита   челябинск   школа   
2831
12
Челябинские дети так суровы, что теперь знания основ криминала им преподносят прямо в школе. И не отмороженными хулиганами, а вполне респектабельными взрослыми. Правозащитники озадачены и недоумевают, что полезного возьмут дети, прослушав эту лекцию?
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Метки: Янин   воспитание   дети   криминал   лекция   правозащита   челябинск   школа   
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20  комментариев
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9k
кира 2 часа назад
Начинать надо не с удавок, ножей и кастетов, а с камер, набитых под завязку, где спят в три смены, с баланды вместо обеда в чистенькой школьной столовой, с параши под боком, с карцеров для особо агрессивных. Вот тогда наука на пользу пойдет. Не надо романтизировать уголовный мир. Это успешно делает тюремный шансон. Если уж показывать правду жизни, так по полной программе.
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4k
SSD 6 минут назад
....в тюрьме сидят у нас, только хорошие парни, ценящие дружбу, маму, Бога и первую любовь... Послушайте шансон, там все уже расписано))) А все "плохие" - это студенты (увели любовь", менты и фраера)))
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4k
кот базилий 15 минут назад
Предмет скоро введут - "понятия".
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8
Maxat 19 минут назад
Если есть в школе ауешники потенциальные, то им экскурсию на малолетку надо. Посмотрим, сколько останется приверженцев
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134
vova old Полчаса назад
сиськи у лектора поболее чем у некоторые слушательниц, да и выглядит... странновато
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463
Ivan Ivanov 36 минут назад
Почему без маски?
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5k
Горец Ю 52 минуты назад
Я б каждого школьника на пару дней в СИЗО на практику, что б натурально прочуял! Потом в нормальный трудовой коллектив.
Глядишь, учиться стал...
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56k
Опиум для народа Час назад
-" подобные уроки для молодежи юрист считает полезными."-
-конечно,для этого п"дора-это задел на будущее,клиентура бл"дь...
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6k
Фельдъегерь Час назад
я надеюсь он продемонстрировал как "опускают"? а то не полноценная демонстрация получилась
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56k
Опиум для народа Фельдъегерь Час назад
Заодно напомнил бы,что те,у кого встаёт на мужиков-тоже п"доры,гораздо больше "опущенных".
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997
Олег Шишкин Час назад
Вроде как сейчас упоминание АУЕ стало запрещено?
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7k
Uron 2 часа назад
И как используют естественные полости организма для проноса запрещенных предметом продемонстрировал?
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
“Вечер в хату, школота». Так «лекция» началась? Я б за такие уроки лекторов этих отправлял туда, от куда предметы обихода принес.
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566
Nane First NameLast 2 часа назад
А по фене почему не научил ботать?
И эта... что у лектора с сиськами
Он без лифчика?
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
интересно, давно ли подобный мудак проводил такую лекцию детям и внукам каких-нибудь министров, депутатов или звезд шоу-бизеса?!
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29k
Alex 2 часа назад
А про то, что мыло там лучше не ронять, он рассказал?
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6k
Перст Указующий Alex 2 часа назад
и как правильно в хату входить
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44k
Albert GER 2 часа назад
Безусловно полезны.
Будут знать шо наказуемо по закону и узнавать криминальную среду по примерам.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
На Цлава из сериала "Солдаты" похож...
На Цлава из сериала "Солдаты" похож...
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6k
Перст Указующий Доктор Джонс 2 часа назад
да не... на девочку похож.
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