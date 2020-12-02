Заточки, малявы, тату и кастеты: юрист провел лекцию для школьников по криминальной субкультуре

Челябинские дети так суровы, что теперь знания основ криминала им преподносят прямо в школе. И не отмороженными хулиганами, а вполне респектабельными взрослыми. Правозащитники озадачены и недоумевают, что полезного возьмут дети, прослушав эту лекцию?
В челябинской гимназии № 93 прошел урок-лекция, на котором старшеклассников познакомили с основами криминальной субкультуры.
По словам адвоката Михаила Янина, который провел занятие, мероприятие состоялось в рамках научно-образовательного проекта «Живое право».
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Детям объяснили и показали, как выглядит "малява", рассказали о значениях криминальных татуировок, дали примерить кастет.
На столе лектора были разложены самые разнообразные вещи типа ножа-бабочки, удавки, колоды крапленых карт. Все это можно было рассматривать и трогать.
Как оказалось, это мероприятие понравилась не всем И в числе тех, у кого она восторга не вызвала, отнюдь не дети, а взрослые - общественные деятели и чиновники.
К примеру, общественница Валентина Волкова данным событием возмущена. "Старшеклассники могут примерить кастет, рассмотреть нож-бабочку, удавку, им продемонстрируют колоду карт, спрятанную в пачке от сигарет, а также покажут, как выглядит «малява», и много другого интересного из обширного ассортимента «сидельцев» тюрем и преступного мира", - пишет она на своей страничке в "Фейсбук". "Как к этому относятся родители учащихся гимназии 93? Ну да, это же не пропаганда радужных идей ЛГБТ, все нормально." Между тем, сам лектор, Михаил Янин, с ней не согласен. На своей страничке в ВК он разместил много фото и подробный рассказ о своем посещении гимназии - подобные уроки для молодежи юрист считает полезными.
Эта новость вызвала горячее обсуждение в местном паблике "Наш Челябинск" в ВК. Интернет-пользователи, как водится, во мнениях разделились. Одни считают подобную информацию нужной, другие резко против такого подробного экскурса в мир криминала.
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Глядишь, учиться стал...
-конечно,для этого п"дора-это задел на будущее,клиентура бл"дь...
Будут знать шо наказуемо по закону и узнавать криминальную среду по примерам.