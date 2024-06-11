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Сутенёр привозил детей: глава Челябинского комбината задержан за педофилию

Сутенёр привозил детей: глава Челябинского комбината задержан за педофилию

Автор:
11 июня 2024 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Челябинск   дети   задержание   криминал   обвинение в педофилии   педофилия   сутенёр   
2044
4

Также в уголовном деле фигурируют и другие люди.

РБК сообщает, что гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в растлении малолетних и безнравственном поведении. В органах пояснили, что также в деле фигурирует группа лиц.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — цитирует пресс-службу следкома по Челябинской области РБК.

Сообщается, что в качестве доказательств были предъявлены видео сексуального характера. Следователи уточнили, что Ходоровский занимался сексом с детьми 14-15 лет за деньги. Несовершеннолетних ему привозил сутенёр, который тоже задержан. В скором времени бизнесмену изберут меру пресечения.

Сообщается, что Ходоровский вместе с губернатором Челябинской области торжественно открыл детский спортивный комплекс в прошлом году. А в феврале этого года несколько заводов Челябинского электрометаллургического комбината передали государству по иску Генпрокуратуры. Бывший гендиректор незаконно приватизировал заводы, а продукция вывозилась по заниженной стоимости в США и Европу.

Вместе со своей женой Людмилой, он владел АО «Компания Эталон». В неё входили металлургические заводы в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. В том числе АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». При этом Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - крупнейший производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.

Источник:

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Метки: Челябинск   дети   задержание   криминал   обвинение в педофилии   педофилия   сутенёр   
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14  комментариев
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54k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Бывший гендиректор незаконно приватизировал заводы, а продукция вывозилась по заниженной стоимости в США и Европу."-
- и, главное, никто ни о чём столько времени не догадывался...
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11k
Dabus 36 секунд назад
Как-то "Ходор" в фамилии, на Руси, сразу как будто что-то говорит о человеке ...
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64k
Hitokiri Час назад
А были ли дети? Бизнес отжимают?
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840
Purple_Bear Час назад
Тут не сказано, но деду 72 года. Семьдесят два года.
Какие нафиг ему девочки?
Позволю себе усомниться,что дело в высокой морали и соблюдении законов.
Ничего не знаю про этого директора, но повод докопаться уж очень смущает.
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9k
Allmaster Час назад
Ну так... козыри придерживали о нем до той поры когда пригодились....
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67
Вячеслав 2 часа назад
Сутенёр привозил детей: глава Челябинского комбината задержан за педофилиюПосмотреть
Сутенёр привозил детей: глава Челябинского комбината задержан за педофилию
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43k
Сергей 2 часа назад
Молодцы следаки, так держать!
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128k
Аааа 2 часа назад
вые...ть его в жопу шваброй прямо на всю длину, а потом закопать
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5114 постов (4899 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358902



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