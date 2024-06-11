Сутенёр привозил детей: глава Челябинского комбината задержан за педофилию

Также в уголовном деле фигурируют и другие люди.
РБК сообщает, что гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в растлении малолетних и безнравственном поведении. В органах пояснили, что также в деле фигурирует группа лиц.
«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — цитирует пресс-службу следкома по Челябинской области РБК.
Сообщается, что в качестве доказательств были предъявлены видео сексуального характера. Следователи уточнили, что Ходоровский занимался сексом с детьми 14-15 лет за деньги. Несовершеннолетних ему привозил сутенёр, который тоже задержан. В скором времени бизнесмену изберут меру пресечения.
Сообщается, что Ходоровский вместе с губернатором Челябинской области торжественно открыл детский спортивный комплекс в прошлом году. А в феврале этого года несколько заводов Челябинского электрометаллургического комбината передали государству по иску Генпрокуратуры. Бывший гендиректор незаконно приватизировал заводы, а продукция вывозилась по заниженной стоимости в США и Европу.
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Вместе со своей женой Людмилой, он владел АО «Компания Эталон». В неё входили металлургические заводы в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. В том числе АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». При этом Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - крупнейший производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.
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Какие нафиг ему девочки?
Позволю себе усомниться,что дело в высокой морали и соблюдении законов.
Ничего не знаю про этого директора, но повод докопаться уж очень смущает.