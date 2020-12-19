Они хорошие... Они в первый раз... Для школьников, убивших прохожего запросили пять лет колонии

"...Они в первый раз...у них положительные характеристики"...такие аргументы приводит сторона обвинения (!!!) для суда, чтобы тот их учел при вынесении приговора. Ранее в журнале писал об этом деле. Двоих пятнадцатилетних подростков судят в Челябинске за избиение прохожего во дворе дома на улице Российской, после которого 32-летний мужчина скончался на месте.
В тот вечер подростки были пьяны, а мужчина возвращался от сестры.
Конфликт между тремя подростками и 32-летним Айдаром Абдулиным произошел 5 октября 2019 года. Они не были знакомы, просто встретились на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Поначалу Айдару, который в тот день он возвращался от сестры, удалось убежать, но его нагнали во дворе дома № 39 на Российской и избили до смерти.
Обвинение тогда предъявили двоим 15-летним челябинцам. Оба они на тот момент учились в девятом классе.
И вот сейчас виновным обвинение запросило по пять лет лишения свободы:
"...В качестве смягчающих обстоятельств в отношении обоих подсудимых сторона обвинения просит учесть совершение преступления впервые, частичное признание вины, совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, частичное возмещение материального ущерба, — сообщили в прокуратуре Калининского района. — В отношении одного из подсудимых также есть положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств не установлено."
"...В последнем слове как подсудимые, так и их законные представители сказали, что раскаиваются, соболезнуют потерпевшей и просили строго не наказывать"
Признанная по делу потерпевшей сестра мужчины ничего в ответ подросткам не сказала. Оглашение приговора назначено на 21 декабря. Оно пройдет в закрытом режиме, поскольку оба подсудимых несовершеннолетние. До этого момента фигуранты дела будут оставаться под домашним арестом. Максимальное наказание по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) — 15 лет, для несовершеннолетних — 10 лет. Гособвинитель запросил для подростков 5 лет лишения свободы
Конфликт между тремя подростками и 32-летним Айдаром Абдулиным произошел 5 октября 2019 года. Они не были знакомы, просто встретились на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Поначалу Айдару, который в тот день он возвращался от сестры, удалось убежать, но его нагнали во дворе дома № 39 на Российской и избили до смерти.
Обвинение тогда предъявили двоим 15-летним челябинцам. Оба они на тот момент учились в девятом классе.
И вот сейчас виновным обвинение запросило по пять лет лишения свободы:
"...В качестве смягчающих обстоятельств в отношении обоих подсудимых сторона обвинения просит учесть совершение преступления впервые, частичное признание вины, совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, частичное возмещение материального ущерба, — сообщили в прокуратуре Калининского района. — В отношении одного из подсудимых также есть положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств не установлено."
"...В последнем слове как подсудимые, так и их законные представители сказали, что раскаиваются, соболезнуют потерпевшей и просили строго не наказывать"
Признанная по делу потерпевшей сестра мужчины ничего в ответ подросткам не сказала. Оглашение приговора назначено на 21 декабря. Оно пройдет в закрытом режиме, поскольку оба подсудимых несовершеннолетние. До этого момента фигуранты дела будут оставаться под домашним арестом. Максимальное наказание по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) — 15 лет, для несовершеннолетних — 10 лет. Гособвинитель запросил для подростков 5 лет лишения свободы
Это как вообще?!!! По пять лет за убийство из "развлечения". Они ведь просто развлекались, когда забивали совершенно незнакомого и ничего плохого им не сделавшего человека. И они "хорошие" и "они же в первый раз"..."надо бы понять и простить"..."онижедети"...
Будет и второй и третий раз. И сейчас за убийство человека получат они пять лет. (если получат, а может буть с учетом...и это ведь прокуратура попросила пять лет. А суд учитывая аргументы защиты...). Получат пять лет, почуят свою безнаказанность и придут ещё более озверевшими подонками...
Это как?! Пять лет за убийство человека...на том основании, что "онижедети" и у них "положительные характеристики"...
Будет и второй и третий раз. И сейчас за убийство человека получат они пять лет. (если получат, а может буть с учетом...и это ведь прокуратура попросила пять лет. А суд учитывая аргументы защиты...). Получат пять лет, почуят свою безнаказанность и придут ещё более озверевшими подонками...
Это как?! Пять лет за убийство человека...на том основании, что "онижедети" и у них "положительные характеристики"...
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А так через пять лет (а то и раньше) их отпустят, а они не то что расскаяться, даже осознать не успеют что натворили, выйдут из тюрьмы полными отморозками станут криминальными авторитетами и пойдут еще убивать...
Другое дело, что могут дать и 3 и 4 а могут и условно дать - всё зависит от взноса.