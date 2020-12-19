Они хорошие... Они в первый раз... Для школьников, убивших прохожего запросили пять лет колонии

В тот вечер подростки были пьяны, а мужчина возвращался от сестры.



Конфликт между тремя подростками и 32-летним Айдаром Абдулиным произошел 5 октября 2019 года. Они не были знакомы, просто встретились на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Поначалу Айдару, который в тот день он возвращался от сестры, удалось убежать, но его нагнали во дворе дома № 39 на Российской и избили до смерти.



Обвинение тогда предъявили двоим 15-летним челябинцам. Оба они на тот момент учились в девятом классе.



И вот сейчас виновным обвинение запросило по пять лет лишения свободы:



"...В качестве смягчающих обстоятельств в отношении обоих подсудимых сторона обвинения просит учесть совершение преступления впервые, частичное признание вины, совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, частичное возмещение материального ущерба, — сообщили в прокуратуре Калининского района. — В отношении одного из подсудимых также есть положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств не установлено."



"...В последнем слове как подсудимые, так и их законные представители сказали, что раскаиваются, соболезнуют потерпевшей и просили строго не наказывать"



Признанная по делу потерпевшей сестра мужчины ничего в ответ подросткам не сказала. Оглашение приговора назначено на 21 декабря. Оно пройдет в закрытом режиме, поскольку оба подсудимых несовершеннолетние. До этого момента фигуранты дела будут оставаться под домашним арестом. Максимальное наказание по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) — 15 лет, для несовершеннолетних — 10 лет. Гособвинитель запросил для подростков 5 лет лишения свободы