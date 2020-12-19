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Они хорошие... Они в первый раз... Для школьников, убивших прохожего запросили пять лет колонии

Они хорошие... Они в первый раз... Для школьников, убивших прохожего запросили пять лет колонии (3 фото)

Автор:
19 декабря 2020 06:40
Метки: дети   криминал   челябинск   
647
3
"...Они в первый раз...у них положительные характеристики"...такие аргументы приводит сторона обвинения (!!!) для суда, чтобы тот их учел при вынесении приговора. Ранее в журнале писал об этом деле. Двоих пятнадцатилетних подростков судят в Челябинске за избиение прохожего во дворе дома на улице Российской, после которого 32-летний мужчина скончался на месте.

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Метки: дети   криминал   челябинск   
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8  комментариев
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5k
corell 3 часа назад
За убийство по хулиганке должна быть вышка не зависимо от возраста и дееспособности. Ибо не%уй.
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606
пенс 6 минут назад
Интересно , а если бы они так же убили по осторожности кого нибудь из семьи прокурора или высокопоставленного чиновника , то же бы прокуратура запросила 5 лет. Или тут другое?
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23
i Час назад
Малолетие не есть оправдание. Частично признали свою вину? Значит и в будущем будут убивать.
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282
Дмитрий Час назад
Очередной "обывательский" взгляд на нашу систему. В обвинительном заключении сухим языком написано:"В качестве смягчающих обстоятельств в отношении обоих подсудимых сторона обвинения просит учесть совершение преступления впервые, частичное признание вины, совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, частичное возмещение материального ущерба". Это стандартная формула, которая будет в любом обвинительном заключении не зависимо от тяжести совершенного преступления. Будь там хоть убийство, хоть элементарная кража(ч.1 ст. 158).Следователь в обвинительном заключении обязан указать обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. И те, и другие практически определены УПК и если обвиняемый несовершеннолетний, совершил преступления впервые, следователь обязан указать эти обстоятельства в обвинительном заключении. Это не его прихоть или, как сказано в статье, мнение стороны обвинения, это требование УПК РФ. "Надо бы понять и простить" и "онижедети" это эмоции автора, никакого значения для дела не имеющие. Система наказания в России и Америка на столько разная, что сравнивать их это все равно что сравнивать х.... с пальцем, при чем у последних возможно будет больше сходства, чем между Россией и США. Даже если прокуратура просит 5 лет, не факт что суд определит виновным именно по пять лет. Это тоже факт. Для того, что бы решить много ли это или мало те же 5 лет, все таки надо бы "побывать" в наших зонах и даже для малолеток. 4-5 лет на наших зонах это таки уже срок. Что касается "по чему не 105, ч. 4 ст. 111".(Совсем по простому) Ну во первых, как правило ст. 105 предполагает, что человека убили так сказать здесь и сейчас. Ст.111 предполагает, что после нанесения телесных повреждений человек продолжает еще некоторое время жить и только потом умирает. Если не по простому, то суть в умысле у виновного: лишить жизни или нанести телесные повреждения и смерть наступает в следствии неосторожности виновного. Коротко как то так.
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Бл*ять как же меня бесит эта фраза! В качестве смягчающих обстоятельств в отношении.... Твою мать, в убийстве нет бл*ять смягчающих обстоятельств, нет! И почему так мало, всего пять лет??! Этот биомусор должен сидеть лет по 15 каждый! Мрази конченные! Тупорылое поколение! Надеюсь "родители" рады, горды и убеждены, что их "дитя" невиновно и невинно??!
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25k
Acu900 2 часа назад
Фильм "побег из Шоушенко' вспомнился. По сюжету там герою Моргана Фримена дали пожизненное будучи подростком, и его после многочисленных прошений только к старости по УДО отпустили. И он всю свою жизнь раскаивался о том легкомысленном поступке что совершил. А так, вообще не понимаю эту 111-ю статью.Как можно "умышленно причинить смерть по неосторожности"? "Вариантов только два, умышленное причинение тяжкому вреда здоровью" если потерпевший остался жить или "умышленное убийство" если потерпевший умер от тех действий. В данном случае это попадает под 105-ю статью "умышленное убийство", причем сразу по нескольким пунктам "строгой" второй части где говорится про убийство беспомощного лица с особой жестокостью группой лиц из хулиганских побуждений. Вывод напрашивается сам собой, хоть они и подростки, но если не пожизненное то лет 40 надо дать им как минимум. С правом просить УДО лет через 20.
А так через пять лет (а то и раньше) их отпустят, а они не то что расскаяться, даже осознать не успеют что натворили, выйдут из тюрьмы полными отморозками станут криминальными авторитетами и пойдут еще убивать...
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4k
Иван 3 часа назад
5 лет что бы через 2.5 выйти по УДО что бы в 18 лет не переводить во взрослую турму.
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Иван 3 часа назад
УДО не ранее 3 лет будет - но будет. И, если малолетке стукнуло 18 а срок остался маленький - на взрослую зону не переводят, досиживает на малолетке.

Другое дело, что могут дать и 3 и 4 а могут и условно дать - всё зависит от взноса.
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